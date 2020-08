Un remède potentiel contre le coronavirus qui peut réduire le temps de récupération et prévenir les complications du COVID-19 est maintenant en phase 2/3.

Le médicament s’appelle RLF-100 ou aviptadil, et il a également reçu une autorisation d’utilisation d’urgence aux États-Unis pour le traitement des patients gravement malades du COVID-19.

Le RLF-100 a déjà sauvé la vie de plusieurs patients souffrant de complications graves du COVID-19, mais les entreprises n’ont pas encore publié les données scientifiques qui montreraient son efficacité et son innocuité.

S’il y a une chose que nous avons apprise au cours des sept mois où le monde lutte contre la nouvelle pandémie de coronavirus, c’est le fait que le nouveau coronavirus ne ressemble en rien à la grippe. C’est ce que le COVID-19 semblait être à ses débuts, un nouveau type de grippe avec des symptômes similaires que beaucoup espéraient pouvoir guérir avec les mêmes médicaments. Les médecins ont rapidement découvert que le nouveau virus était beaucoup plus contagieux que la grippe et que son attaque contre le corps était beaucoup plus compliquée qu’on ne le croyait initialement. Le virus affecte une variété d’organes, pas seulement les poumons, et il peut tuer des gens rapidement et brutalement. L’âge, le sexe et les conditions préexistantes sont des facteurs de risque importants, mais le COVID-19 a également tué des personnes plus jeunes qui n’avaient aucun problème médical antérieur.

De plus, les médicaments contre la grippe ne fonctionnent pas sur le COVID-19, et cela a été un énorme problème. C’est ce qui a forcé les gouvernements à opter pour le verrouillage dans les premiers mois de la pandémie et à essayer de limiter la propagation de la maladie, donnant ainsi aux hôpitaux le temps de traiter les patients. Les sociétés pharmaceutiques ont maintenant fait d’énormes progrès en matière de recherche sur les vaccins, ainsi que de nouvelles idées thérapeutiques. Nous avons actuellement quelques remèdes contre le COVID-19 qui fonctionnent, y compris le remdesivir, la dexaméthasone et les anticoagulants, mais nous manquons toujours d’un médicament révolutionnaire capable de réduire considérablement le temps de récupération et de prévenir les complications. Certains chercheurs pensent avoir déjà trouvé un tel composé qui pourrait anéantir le virus et l’empêcher de tuer des patients atteints de cas graves de COVID-19, et le médicament est maintenant en test avancé.

Ce nouveau médicament s’appelle RLF-100 ou aviptadil, et c’est «une forme synthétique d’un peptide naturel qui protège les poumons», selon .. Aviptadil a été créé par deux sociétés pharmaceutiques, Swiss Relief Therapeutics et la société américano-israélienne NeuroRx. Les deux ont obtenu la désignation accélérée en juin aux États-Unis, lorsque la Food and Drug Administration (FDA) l’a approuvé en tant que traitement COVID-19.

Le médicament est une formulation de polypeptide intestinal vasoactif (VIP) humain synthétique, ont expliqué les deux sociétés à la mi-juin. À l’époque, ils ont annoncé l’expansion des essais cliniques de phase 2, ajoutant des patients de l’hôpital méthodiste de Houston. Le médicament «inhibe les cytokines pro-inflammatoires et protège les cellules alvéolaires de type 2 dans les poumons en inhibant les cytokines pro-inflammatoires». Ces cellules de type 2 sont « essentielles à l’échange d’oxygène et sont préférentiellement ciblées par le virus SARS-CoV-2 », indique l’annonce de juin.

La société mène actuellement un essai de phase 2/3 avec 70 patients, mais le médicament a également été approuvé pour une utilisation d’urgence, et certains patients qui sont trop malades pour être inclus dans l’essai recevront le médicament.

Des médecins de l’hôpital méthodiste de Houston ont déclaré qu’un homme de 54 ans qui avait développé le COVID-19 alors qu’il était traité pour le rejet d’une double transplantation pulmonaire avait reçu le médicament. Il a été retiré du respirateur quatre jours après le début du traitement. Des résultats similaires ont été observés chez plus de 15 patients ayant reçu de l’aviptadil, ont révélé les sociétés.

«Aucun autre agent antiviral n’a démontré une guérison rapide d’une infection virale et démontré une inhibition en laboratoire de la réplication virale», a déclaré le PDG et président de NeuroRX, le professeur Jonathan Javitt dans un communiqué. «Nous menons des essais contrôlés par placebo pour voir si les observations faites dans les études cas-témoins et en ouvert seront confirmées pour les patients moins malades atteints d’insuffisance respiratoire liée au COVID-19. Notre comité de surveillance des données indépendant effectuera une analyse intermédiaire de ces données plus tard ce mois-ci. »

Tout cela est une excellente nouvelle, mais des recherches supplémentaires devront prouver que le médicament aviptadil est à la fois efficace et sûr pour les patients atteints de COVID-19. La dernière chose dont le monde a besoin est un autre cas de ce qui s’est passé avec l’hydroxychloroquine. Si l’aviptadil est en effet aussi efficace pour empêcher le virus de se répliquer dans les cellules pulmonaires, il pourrait devenir le premier médicament qui rend le COVID-19 beaucoup plus gérable.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets en tant que passe-temps, et avant même de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.