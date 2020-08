L’immunité contre le coronavirus peut être obtenue en survivant au COVID-19 ou en se faisant vacciner, mais il existe un moyen supplémentaire d’obtenir une protection limitée contre le nouveau virus: les anticorps monoclonaux.

Plusieurs sociétés testent des médicaments expérimentaux qui peuvent fournir une immunité de courte durée au COVID-19 ainsi qu’un renforcement du système immunitaire pour les personnes déjà infectées.

Les anticorps monoclonaux fonctionnent exactement comme les anticorps produits par le système immunitaire – ils se lient à la protéine de pointe du virus et l’empêchent de se fixer aux cellules humaines.

Il n’ya aucune garantie qu’ils fonctionneront, mais les experts de la santé ont bon espoir que les premiers vaccins candidats à avoir atteint le stade final des tests pourront être disponibles dès cet automne ou cet hiver. Ils doivent encore convaincre les régulateurs qu’ils sont sûrs et efficaces contre le nouveau coronavirus, et c’est le but des études de phase 3 à grande échelle qui sont actuellement en cours aux États-Unis et dans le monde. Mais même si certains de ces médicaments expérimentaux sont prêts pour une utilisation d’urgence d’ici la fin de 2020, le grand public n’y aura accès que plusieurs mois plus tard, bien en 2021. Les problèmes de logistique et de fabrication doivent être réglés avant que les responsables puissent commencer la vaccination et les professionnels de la santé auront légitimement accès aux vaccins avant le grand public. Même dans ce cas, seules des catégories spécifiques de personnes à haut risque pourraient se qualifier pour la première série de vaccinations.

Heureusement, le monde ne met pas tous ses œufs dans le panier de vaccins lorsqu’il s’agit de créer des thérapies COVID-19. Plusieurs équipes de scientifiques testent des médicaments qui pourraient guérir le COVID-19, y compris un type de médicament qui peut également fournir une immunité temporaire aux personnes en bonne santé. Et la bonne nouvelle est que ces nouveaux médicaments qui peuvent fournir une immunité limitée pourraient être prêts avant même le déploiement des vaccins.

Quiconque suit de près l’actualité de la pandémie sait probablement que plusieurs sociétés étudient des médicaments à base d’anticorps artificiels. Les anticorps dits monoclonaux visent à empêcher le coronavirus d’infecter les cellules. Ils sont conçus à l’aide de différentes technologies, mais le but est le même. Les anticorps peuvent se lier aux protéines de pointe trouvées à l’extérieur du virus et les empêcher de se lier aux cellules. C’est ainsi que le système immunitaire agit contre tout agent pathogène – il crée des anticorps neutralisants qui peuvent l’annihiler.

Les vaccins apprendront au corps humain à se préparer au COVID-19 en imitant le virus et en induisant des anticorps neutralisants. C’est ainsi que l’immunité à long terme peut être obtenue. On ne sait pas combien de temps durera la protection, mais l’immunité vaccinale devrait durer de manière significative l’immunité des anticorps monoclonaux. C’est parce que les anticorps artificiels fournissent eux-mêmes l’immunité et que la protection n’est bonne que tant qu’il y a un approvisionnement en circulation dans la circulation sanguine. Une fois qu’ils disparaissent, le corps ne saura pas comment fabriquer plus d’anticorps en cas de besoin, ce qui se passerait après la vaccination ou après avoir survécu à la maladie.

Les anticorps monoclonaux ont un avantage significatif par rapport aux vaccins. Ils peuvent aider les patients atteints de COVID-19 à se rétablir, tandis que les vaccins ne peuvent que prévenir une infection. Des expériences sur le plasma ont montré que les anticorps des survivants du COVID-19 peuvent améliorer considérablement l’état des patients atteints de COVID-19. Les anticorps monoclonaux fonctionneraient de la même manière. Nous espérons qu’ils éviteront les complications et les décès, et ils devraient également accélérer les temps de récupération.

Ces médicaments pourraient devenir un outil crucial dans les mois à venir et pourraient donner des résultats bien avant que les vaccins ne soient largement disponibles.

«Un vaccin prend du temps pour fonctionner, pour forcer le développement d’anticorps. Mais lorsque vous donnez un anticorps, vous obtenez une protection immédiate », a déclaré le virologue de l’Université de Caroline du Nord, le Dr Myron Cohen, à l’Associated Press. «Si nous pouvons les produire en grandes concentrations, dans de grandes cuves dans une usine d’anticorps… nous pouvons en quelque sorte contourner le système immunitaire.»

Ces médicaments seraient «une chose vraiment capitale dans notre lutte contre le COVID», a déclaré le médecin.

L’histoire de l’AP passe par les différents médicaments à base d’anticorps monoclonaux actuellement en cours de test, dont certains ont déjà été évoqués. Eli Lilly a déjà commencé à fabriquer son médicament dans l’espoir que les études actuelles prouveront son efficacité. Regeneron Pharmaceuticals a déjà signé un accord de 450 millions de dollars avec le gouvernement américain et fabrique un composé à double anticorps qui devrait fonctionner même si le virus mute.

Amgen, Adaptive Biotechnologies, Tychan et Vir Biotechnology ont également conçu divers anticorps monoclonaux qui pourraient agir contre COVID-19. Une autre équipe de scientifiques a créé des nanocorps semblables à des anticorps et les a transformés en aérosol qui pourrait être utilisé avec un nébuliseur ou un inhalateur.

Certains des médicaments seraient administrés par voie intraveineuse et l’apport d’anticorps pourrait durer jusqu’à un mois pour certains candidats, mais la protection pourrait être étendue à deux mois en augmentant la dose. Des tirs ultérieurs seraient nécessaires pour prolonger la protection. On ne sait pas combien coûteront ces médicaments ni dans quel délai ils seront disponibles, mais toutes sortes d’essais cliniques sont déjà en cours. Certains envisagent des médicaments à base d’anticorps monoclonaux comme traitement du COVID-19, tandis que d’autres étudient leur capacité à fournir une immunité limitée aux patients à risque.

Le Dr Anthony Fauci est «prudemment optimiste» au sujet de ces médicaments, tout comme pour les vaccins. «Je suis encouragé par l’expérience que nous avons eue avec Ebola», a-t-il déclaré. C’est «le succès de notre programme Ebola» qui donne à Regeneron l’espoir que «nous pouvons potentiellement recommencer».

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme passe-temps, et avant même de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.