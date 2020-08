Un nouveau modèle informatique montre comment un vaccin contre le coronavirus aurait un impact sur la propagation du COVID-19 au sein d’une communauté.

. a mis au point un modèle qui montre que l’immunité du troupeau peut être atteinte si 60% d’une communauté est immunisée contre le COVID-19.

Le modèle montre également l’impact significatif que les masques faciaux et la distanciation sociale peuvent avoir sur la propagation du virus.

Après huit mois de pandémie de nouveau coronavirus, le virus continue de grimper dans divers endroits du monde en raison d’un seul facteur. Ce n’est pas l’absence de médicaments et de vaccins hautement efficaces – c’est le comportement humain. Les personnes en position d’autorité ne reconnaissent pas le danger de la maladie et ne se préparent pas en conséquence, que ce soit la Chine, l’OMS, les États-Unis ou tout autre pays ou communauté qui a commis des erreurs graves en cours de route. D’autres personnes qui n’ont qu’à se débrouiller seules et celles de leurs proches refusent de porter des masques faciaux, ce qui alimente une nouvelle augmentation du nombre de cas. Certaines personnes pensent même que le virus n’existe même pas. Les vaccins finiront par arriver et les scientifiques espèrent que certains des plus de 150 médicaments expérimentaux seront en mesure de prévenir les infections. Mais devinez quoi? Lorsque cela se produit, les gens défieront encore le bon sens et résisteront à la vaccination, mettant eux-mêmes et les autres en danger.

Peu importe à quel point le coronavirus est effrayant ou combien de temps les symptômes du COVID-19 peuvent durer après la disparition du virus, plusieurs pays auraient pu gérer leurs épidémies beaucoup mieux qu’eux. Cependant, tout n’est pas perdu. Le respect des consignes de sécurité peut réduire considérablement la transmission en attendant la fin des essais vaccinaux de phase 3. Des campagnes de vaccination de masse pourraient alors réduire davantage la propagation une fois que les médicaments seront disponibles. Les graphiques suivants prouvent ces points, et vous devez absolument les voir.

En utilisant les données disponibles de diverses études, le département graphique de . a créé quelques belles illustrations qui montrent comment un vaccin aurait un impact sur la propagation du virus à l’intérieur des communautés, et comment les masques faciaux combinés à la distanciation sociale peuvent continuer à nous faire gagner plus de temps.

. a réalisé une simulation qui inclut une communauté de 9 000 personnes, chaque carré des images ci-dessous représentant une personne. Les individus infectés sont indiqués en orange, tandis que les individus vaccinés sont indiqués en violet. L’image ci-dessous est une version statique de l’animation, qui montre les différents degrés d’infectivité dans une communauté en fonction du pourcentage de la population vaccinée.

Le modèle d’immunité collective contre le coronavirus de . montre comment les vaccins peuvent réduire la propagation du COVID-19. Source de l’image: .

Plus le nombre de personnes vaccinées est élevé, plus la propagation est faible, même si le vaccin n’est pas efficace à 100%. Le modèle de . part de l’hypothèse que le vaccin est efficace à 70%, ce qui signifie que 30% des personnes qui le reçoivent sont toujours sensibles à l’infection. . a effectué 1000 simulations aléatoires dans chaque scénario de vaccination et a constaté que si 60% des personnes étaient vaccinées, ce serait le point idéal. C’est ce qui est nécessaire pour que le taux d’infection baisse «de façon spectaculaire».

La société de médias a également modélisé le taux de transmission du COVID-19 sans vaccins, en examinant divers facteurs, notamment les voyages, la distance sociale et l’utilisation de masques faciaux. . a conclu, par exemple, que tout autant de personnes pourraient être infectées si une personne sur quatre voyage ou si personne ne voyage. La principale différence est que la propagation serait beaucoup plus lente dans le deuxième scénario, ce qui donnerait aux hôpitaux plus de temps pour traiter les gens.

Le modèle d’immunité collective contre le coronavirus de . montre comment la vaccination et une pause dans les voyages peuvent réduire la propagation du COVID-19. Source de l’image: .

Ajoutez un vaccin à ce scénario et le taux d’infection diminue considérablement si 60% de la population ne voyage pas et a été vaccinée. Encore plus intéressante est l’image ci-dessus qui montre les modèles de transmission COVID-19 pour le paysage actuel. Les masques et la distanciation peuvent faire une énorme différence, en maintenant le taux de transmission beaucoup plus bas dans une communauté. Il est également important de noter que les masques faciaux et la distanciation sociale seront toujours nécessaires après la vaccination. Si un vaccin est efficace à 70%, vous avez toujours 30% de chances de contracter le virus.

Le modèle d’immunité collective contre les coronavirus de . montre comment les masques faciaux et la distance sociale peuvent réduire la propagation du COVID-19. Source de l’image: .

Comme pour toute sorte d’étude, celle-ci a également des limites. Un modèle peut ne pas être en mesure de rendre parfaitement compte de tous les paramètres. Par exemple, l’expérience suppose que chaque personne a le même nombre de contacts, mais ce n’est pas le cas dans la vraie vie. Pourtant, les simulations sont basées sur les données disponibles sur la transmission du COVID-19 que le monde possède actuellement. Ils pourraient changer à l’avenir, à mesure que les chercheurs découvrent plus de détails sur ce tueur invisible.

Ce qui semble clair, c’est que les gens peuvent faire baisser le taux d’infectiosité si davantage d’entre eux veulent s’impliquer activement. Il est également clair que l’immunité collective pourrait être atteinte une fois qu’un vaccin est prêt si suffisamment de personnes l’obtiennent.

L’article complet de . qui explique en détail la science derrière son modèle comprend plus d’animations, dont une où vous pouvez définir vos propres paramètres en matière de vaccination, d’efficacité des vaccins et de taux d’infectivité – consultez-le sur ce lien.

