Les taux de positivité des tests de coronavirus augmentent à nouveau au Texas, au point que les experts en santé publique craignent que l’État ne devienne un nouveau hotspot de coronavirus.

Les tests sont en baisse, mais les cas positifs sont en hausse au Texas, qui a connu plus d’un demi-million de cas de coronavirus jusqu’à présent pendant la pandémie.

Depuis le début de la pandémie de coronavirus, près de 9000 personnes sont mortes du virus au Texas au moment de la rédaction de cet article.

Le Dr Ashish Jha, directeur du Harvard Global Health Institute, s’est rendu sur Twitter ce week-end pour partager un avertissement inquiétant concernant un État du Sud en particulier qui commence à ressembler au dernier hotspot de coronavirus aux États-Unis à des experts comme lui. C’est le Texas, et l’inquiétude de Jha découle de choses comme le taux de positivité des tests de coronavirus qui est l’un des plus élevés du pays dans l’État. « Les chiffres du samedi sont arrivés et je m’inquiète pour le Texas », a tweeté Jha. «Dans une grande partie du Sud, la propagation de la maladie a diminué. L’Arizona, la Caroline du Sud, la Floride et même le Mississippi ont l’air un peu mieux qu’il y a une semaine. C’est bon. Un État semble pire: le Texas. »

Les premiers jours d’août, a poursuivi Jha, ne se sont pas bien déroulés dans l’État de Lone Star. Au moment de son fil de tweet, les tests étaient en baisse de 40% au Texas au cours des 9 jours précédents, et les cas sont «plats à un peu en hausse». Particulièrement inquiétant: le fait que les tests positifs aient atteint 19,4% au Texas, le «2e pire du pays après le Mississippi». De même, les décès y sont également en augmentation.

Au 10 août, le New York Times signalait qu’il y avait eu environ 508 300 cas de coronavirus au Texas, ainsi que près de 9 000 décès dus au virus. Les données de Covid Act Now montrent des nouvelles apparemment positives, le Texas ayant maintenant un taux d’infection de 0,96 au moment de la rédaction de cet article. Cependant, bien que cela suggère que le virus se propage lentement, il n’est toujours pas aussi bon que l’amélioration observée dans les taux d’infection des autres États du hotspot, comme la Californie (0,89) et la Floride (0,86).

«Qu’est-ce qui explique la semaine dernière?» Le fil de tweet de Jha se termine, en posant une question rhétorique. Il souligne deux facteurs, dont une «énorme baisse des tests». Aussi, «comportement», en ce sens que nous pouvons nous tourner vers les données de services comme OpenTable pour apprendre que les réservations de restaurants ont chuté début juillet mais sont maintenant revenues à leur niveau de juin au Texas. «Dans l’ensemble, conclut Jha, je crains que TX ne lâche les freins. Et la maladie se propage encore trop vite. »

L’ancien commissaire de la FDA, Scott Gottlieb, a fait écho à ces réflexions sur le Texas lors d’une apparition le 9 août dans l’émission de nouvelles du week-end de CBS Face the Nation: «Nous avons maintenant eu deux vagues de cette épidémie», a-t-il déclaré. «La vague de New York et maintenant la vague à travers la Sunbelt, qui recule, bien que le Texas montre des signes de hausse au moins la semaine dernière et cela doit être suivi de près.»

