À ce jour, toutes les communications de Microsoft concernant les futures consoles se sont concentrées sur un seul produit – la Xbox Series X. Normalement, une «série» contient plusieurs produits, mais Microsoft a continuellement communiqué que le XSX est ce qu’il existe. Nous savons maintenant que c’est faux – grâce au propre packaging de Microsoft.

L’utilisateur de Twitter Zak S a trouvé une manette Xbox blanche en vente sur OfferUp et l’a achetée. Le contrôleur typique de la série Xbox est noir – cela a déjà été illustré – et la boîte de ce nouveau contrôleur indique clairement qu’il est compatible avec la Xbox Series X et la Xbox Series S.

Il est difficile de voir l’écriture sur la boîte, alors j’ai fait passer la photo dans Topaz Gigapixel AI, puis je l’ai recadrée:

La façon dont l’étiquette est écrite ne laisse aucun doute sur le fait que la Xbox Series X et S sont toutes deux considérées comme faisant partie d’une même famille, tandis que la Xbox One est répertoriée séparément. La raison pour laquelle Microsoft insiste pour appeler les deux ensembles de familles de matériel une «série» n’est pas claire, car nous n’avons aucune information sur les futures mises à niveau matérielles. C’est comme avoir deux «familles» de produits distinctes avec un seul produit chacune.

Une des raisons pour lesquelles Microsoft a pu garder le silence sur la Xbox Series S est qu’il essaie de trouver la meilleure façon de positionner la console contre Sony. Nous savons que Sony avait initialement des inquiétudes sur les prix avant de décider d’augmenter la production. Nous savons que la Xbox Series X, sur papier, semble nettement plus rapide que la PS5. Cela devrait se traduire par un avantage sur cette plate-forme, mais je ne veux pas spéculer sur sa taille – trop de pièces mobiles, et nous n’avons littéralement aucune donnée sur la mise à l’échelle du jeu entre les deux. Le seul prix que nous connaissons est la Xbox One S, déjà sur le marché à 300 $ et apparemment conservée dans la prochaine génération de matériel.

Imaginez un monde où Microsoft fixe le prix de la Xbox Series X à 600 $, baisse la Xbox Series S à 400 $ et réduit la Xbox One S à 200 $ – 250 $. Sony lance deux PS5, mais la seule différence connue est l’absence de lecteur Blu-ray, alors supposons une répartition des prix assez étroite ne dépassant pas 100 dollars entre elles.

Xbox One S: 200 $ – 250 $

Xbox Series S: 400 $

PS5 numérique: 500 $

Norme PS5: 600 $

Xbox Series X: 600 $ – 700 $.

Microsoft est bien positionné dans cette pile. Le XBone et le XSS sont tous deux moins chers que la PS5, mais le saut de performance de XO à Xbox Series S sera substantiel – peut-être même linéaire en ce qui concerne le prix. Les PS5 sont plus puissantes que la XSS mais coûtent également plus cher, et la Xbox Series X couronne la pile, en position de halo. Voici ce que Microsoft ne souhaite pas:

Xbox One: 200 $ – 250 $

PS5 numérique: 500 $

Xbox Series S: 500 $

Norme PS5: 600 $

Xbox Series X: 600 $ – 700 $

Dans ce modèle, la Xbox One ancre toujours le bas de la pile de produits dans une position unique, mais la Xbox Series S affronte la PS5 plus puissante. Sony a remporté de manière décisive la génération de consoles actuelle, ne laissant probablement aucun doute à Microsoft sur ce qui se passera lors d’un match revanche hypothétique. Le développement de deux SKU de console distinctement différents est de mettre la concurrence entre parenthèses. Dans la première pile, les joueurs peuvent être bien meilleurs que les performances de la Xbox One ou de la PS4 pour moins d’argent que le coût de la Xbox One X ou de la PS4 Pro à l’état neuf. Dans la deuxième pile, la PS5 offre plus de performances au même prix.

Rien n’indique que la Xbox One X ait eu un impact sur les consoles les plus intéressées par l’achat. Les acheteurs Sony semblent être restés fidèles à cet écosystème, tandis que les joueurs Xbox ont acheté le XOX. Posséder le sommet de la pile au lancement peut aider à gagner des joueurs au lancement, mais prendre clairement cette position à mi-chemin du dernier cycle ne suffisait pas pour changer de manière significative le rapport entre les ventes Xbox et PS4. Microsoft semble avoir conçu un SoC qui a de bonnes chances de leur donner une position dominante en termes de performances, mais il est plus délicat de trouver comment mettre sur le marché l’option milieu de gamme. Cela peut expliquer en partie pourquoi le lancement est si proche et que nous n’avons toujours pas d’informations sur les prix. Sony et Microsoft jouent peut-être une partie de poulet, chacun espérant que l’autre annoncera en premier.

