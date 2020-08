WASHINGTON – Le vaisseau spatial Crew Dragon de SpaceX s’est écrasé dans le golfe du Mexique le 2 août, terminant avec succès un vol d’essai et franchissant la ligne d’arrivée du programme d’équipage commercial qui a duré une décennie.

Le Crew Dragon, nommé Endeavour par son équipage, s’est écrasé à environ 70 kilomètres au sud de Pensacola, en Floride, à 14 h 48. Est pour terminer la mission Demo-2. Des bateaux de récupération sont arrivés sur les lieux en quelques minutes et le vaisseau spatial était à bord du navire de récupération principal 30 minutes après les éclaboussures. Les astronautes Bob Behnken et Doug Hurley étaient en bonne santé après les éclaboussures, selon la NASA.

L’éclaboussure est survenue près d’une heure après que le vaisseau spatial a largué sa section de coffre et a déclenché une brûlure par désorbitation qui a duré plus de 11 minutes. Les préparatifs de la rentrée se sont bien déroulés sans aucun problème majeur signalé.

Le vaisseau spatial, qui est arrivé à la Station spatiale internationale le 31 mai, un jour après son lancement depuis la Floride, s’est détaché de la station le 1er août à 19 h 35. Est. Le départ du vaisseau spatial de la station s’est déroulé comme prévu, effectuant une série de brûlures de départ de ses propulseurs pour se préparer à la rentrée.

Crew Dragon est retourné sur Terre les deux astronautes avec environ 150 kilogrammes d’équipement, principalement des charges utiles scientifiques retournées aux chercheurs. Les astronautes rapportent également un drapeau américain qui a été amené à la station lors de la dernière mission de la navette spatiale, STS-135, en 2011. Ce drapeau, qui a également volé lors de la première mission de navette en 1981, a été amené à l’ISS pour être restitué. par le prochain vaisseau spatial américain avec équipage pour visiter la station, qui était la mission Demo-2.

«Ce drapeau a passé quelque temps ici, de l’ordre de neuf ans depuis que nous l’avons déposé sur STS-135», a déclaré Hurley, qui faisait partie de l’équipage du STS-135, lors d’une cérémonie de départ à la station le 1er août. « Très fier de rendre ce drapeau à la maison. »

L’arrosage réussi a marqué la conclusion du test final du vaisseau spatial Crew Dragon avant sa certification par la NASA pour les missions de routine transportant des astronautes vers et depuis la station. SpaceX a reçu un contrat de 2,6 milliards de dollars en 2014 pour le développement final et les tests de l’engin spatial, qui comprenait un vol d’essai sans équipage, Demo-1, en mars 2019. Le contrat comprend également jusqu’à six vols opérationnels vers la station.

Avec la fin réussie de la mission Demo-2, ces vols opérationnels peuvent commencer, des années plus tard que prévu, lorsque la NASA a lancé le programme d’équipage commercial en 2010 avec une série de petites récompenses à plusieurs entreprises. Des déficits de financement dans les premières années du programme, associés à des problèmes techniques, ont repoussé les premiers vols de l’engin spatial de 2015 à 2020.

Maintenant que Demo-2 est de retour en toute sécurité, la NASA prévoit désormais de s’appuyer sur des véhicules commerciaux pour transporter les astronautes vers et depuis la station. La première mission opérationnelle, Crew-1, devrait être lancée au plus tôt fin septembre, transportant trois astronautes de la NASA et un de l’agence spatiale japonaise JAXA.

«Cela établit vraiment le modèle commercial pour l’avenir», a déclaré Jim Bridenstine, administrateur de la NASA, lors d’une apparition à la NASA TV le 2 août quelques heures avant l’arrosage. «C’est la prochaine ère du vol spatial, où la NASA devient le client.»

Boeing, l’autre société développant un véhicule d’équipage commercial pour la NASA, travaille toujours sur son vaisseau spatial CST-100 Starliner. Ce véhicule a effectué un vol d’essai sans équipage en décembre 2019 qui a été interrompu par des problèmes techniques, notamment des problèmes logiciels et des difficultés de communication. Les examens de la NASA et de Boeing ont identifié environ 80 recommandations pour résoudre ces problèmes.

Boeing espère effectuer un deuxième vol spatial sans équipage, que la société financera elle-même, au plus tôt à la fin de cette année. Cela sera suivi d’un test en vol avec équipage, avec deux astronautes de la NASA et l’ancien astronaute de la NASA Chris Ferguson, qui travaille maintenant pour Boeing, quelque temps en 2021.