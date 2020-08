Les nouvelles directives de la Infectious Disease Society of America indiquent que les tests d’anticorps contre le coronavirus sont inutiles.

Les tests sérologiques pourraient ne pas être en mesure de confirmer une infection antérieure au COVID-19 si la maladie est survenue il y a plus de quelques mois.

La société a identifié trois scénarios où les tests d’anticorps peuvent être utiles, mais même dans ce cas, il faudrait qu’il s’agisse de tests de haute qualité qui déterminent correctement la présence ou l’absence d’anticorps. La plupart des tests commerciaux peuvent ne pas répondre aux recommandations de l’IDSA.

Vous en avez entendu parler partout depuis le début de la crise sanitaire; des tests d’anticorps qui peuvent vous dire si vous avez eu un cas de COVID-19 non diagnostiqué dans le passé et si vous pourriez être immunisé contre la maladie. Appliquez ce concept à toute une communauté et vous pourrez déterminer le taux réel de pénétration du COVID-19. Des études d’Espagne et des commentaires du CDC ont indiqué au cours des derniers mois que le chiffre réel d’infection pourrait être près de 10 fois plus élevé que ce qui a été rapporté. Des tests d’anticorps sont également nécessaires dans les essais de vaccins, pour prouver si le système immunitaire a commencé à lever des armées d’anticorps qui pourraient bloquer le virus une fois que la réalité survient.

Mais des études récentes ont montré que les anticorps diminuent avec le temps et qu’ils pourraient disparaître complètement de la circulation sanguine en trois mois. L’immunité au COVID-19 n’est pas perdue lorsque cela se produit, car des hordes de cellules T conservent un souvenir de l’infection et peuvent aider à tuer le pathogène lors de la réinfection. Des études ont également montré que les tests d’anticorps actuels pouvaient donner des résultats faussement négatifs chez les patients qui avaient eu COVID-19 dans le passé.

Tout cela nous amène à de nouvelles directives qui disent que les tests d’anticorps sont pratiquement inutiles pour les individus, bien qu’il existe des cas où ils peuvent être utiles.

L’Infectious Disease Society of America (IDSA) a publié un article détaillé sur les tests sérologiques COVID-19.

L’organisation a constaté que les tests d’anticorps n’étaient pas assez bons pour «déterminer l’immunité ou le risque de réinfection». Les tests «ne peuvent pas éclairer les décisions d’interrompre la distanciation physique ou de réduire l’utilisation des équipements de protection individuelle». C’est une façon plus complexe de dire que vous n’avez pas de chance si vous essayez de déterminer si ce rhume ou cette maladie pseudo-grippale en février de mars était vraiment COVID-19. Une autre implication est que les soi-disant passeports d’immunité dont les gens continuent de parler sont totalement hors de question. Si les tests d’anticorps actuels ne sont pas assez bons pour prouver que quelqu’un a le COVID-19, ils ne peuvent pas être utilisés pour délivrer une sorte de documentation qui en dirait autant. Et les tests d’anticorps sont le seul moyen pour les hôpitaux de vérifier rapidement l’immunité au COVID-19 dès maintenant. Le test des lymphocytes T et des lymphocytes B est beaucoup plus compliqué et pas aussi largement disponible.

Le panel IDSA pense que les tests d’anticorps ont quelques utilisations limitées, dont une qui contredit quelque peu le point précédent. La société affirme que les tests d’anticorps peuvent être utilisés dans les études épidémiologiques portant sur l’immunité collective dans les communautés. Mais si les tests d’anticorps ne peuvent pas détecter des infections plus anciennes, comme nous venons de l’établir, ces études d’immunité collective risquent de ne pas brosser un tableau précis de l’immunité au COVID-19 d’une ville ou d’un pays. Les tests pourraient détecter des patients récemment infectés, mais qui pourraient en manquer d’autres, ce qui est précisément ce qu’une étude récente a montré. Par conséquent, une telle recherche offrirait toujours un pourcentage d’immunité plus faible dans une communauté.

Le schéma montre comment un vaccin à ARNm peut entraîner le système immunitaire à générer des anticorps pour des agents pathogènes comme le nouveau coronavirus. Source de l’image: Uwe / Adobe

Selon l’IDSA, il existe deux scénarios cliniques dans lesquels les tests d’anticorps ont une utilité potentielle. La première implique «l’évaluation de patients individuels avec une forte suspicion clinique pour le COVID-19» qui continuent de subir des tests négatifs ou qui n’ont pas accès aux tests PCR. Mais même ce type d’utilisation peut ne pas toujours donner des résultats précis. Le document note qu’il peut y avoir des problèmes avec les tests d’anticorps qui pourraient entraver ce travail:

En général, les tests IgM ont tendance à avoir une sensibilité plus faible pour détecter une infection antérieure que les tests IgG ou anticorps totaux. Les tests conçus pour détecter et différencier les IgM et les IgG en combinaison, où la détection des IgM ou des IgG est utilisée pour définir un résultat de test positif, et les tests IgA ont tendance à avoir une spécificité inférieure pour détecter une infection passée par rapport aux tests IgG seuls ou anticorps totaux.

Les IgM, IgG et IgA sont des types d’immunoglobulines en forme de Y ou d’anticorps. Les anticorps IgM apparaissent plus tard dans COVID-19 qu’avec d’autres virus, les anticorps IgG sont détectables deux semaines après l’infection et les anticorps IgA ne sont pas aussi efficaces que de distinguer le SRAS-CoV-2 des autres coronavirus humains.

Le document note également que la sensibilité et la spécificité des IgG et le nombre total d’anticorps sont optimales trois à quatre semaines après l’apparition des symptômes. Au moment où les tests d’anticorps seront optimaux, les personnes soupçonnées d’avoir été infectées pourraient avoir déjà éliminé le virus.

Il existe un troisième cas où les tests sérologiques pourraient être utiles, à savoir «pour l’évaluation du syndrome inflammatoire multisystémique suspecté chez l’enfant». C’est le syndrome MIS-C que certains enfants éprouvent, qui pourrait être mortel.

Tout espoir n’est pas perdu pour l’utilisation de tests d’anticorps pour cartographier l’immunité au COVID-19. Mais les tests doivent avoir une sensibilité et une spécificité cliniques élevées (plus de 99,5%) «pour être utiles». Les fabricants de tests d’anticorps devraient proposer des kits de test améliorés qui auraient de très faibles résultats faux négatifs et faux positifs. À l’heure actuelle, on pense que de nombreux tests d’anticorps ne sont pas précis. Même pour les études d’immunité collective, le panel ISDA conseille que les tests soient correctement positifs 96% du temps et correctement négatifs au moins 99,5% du temps. La majorité des kits de test étudiés par le panel ne répondent pas à ces normes, a déclaré le Dr Angela Caliendo au New York Times. De plus, aucun d’entre eux n’est disponible pour les tests à domicile. Les meilleurs types de tests d’anticorps sont Elisa ou CIA (immunoessai par chimiluminescence), c’est donc le type de test sérologique que vous devriez rechercher.

L’un des problèmes avec les tests d’anticorps en Amérique est la décision de la Food and Drug Administration de les approuver sans examiner les données de sécurité et d’efficacité. Cette décision a été annulée en mai, la FDA donnant aux testeurs 10 jours pour prouver que leurs tests étaient exacts. Mais mercredi, le ministère de la Santé et des Services sociaux a déclaré que les laboratoires qui effectuaient leurs tests n’avaient plus à passer par un examen de la FDA, conformément à un décret de Trump. La commande ne s’applique pas aux tests commerciaux, mais les tests que vous pouvez acheter actuellement ne sont toujours pas assez bons.

Les directives de dépistage des anticorps de l’IDSA sont disponibles sur ce lien.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme passe-temps, et avant même de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.