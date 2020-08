Les scientifiques ont enregistré la première preuve d’un soi-disant «tremblement de terre boomerang» se produisant profondément dans l’océan Atlantique.

Un boomerang se produit lorsqu’une fracture se déroule dans une direction avant de changer rapidement de cap et de revenir dans la direction opposée à des vitesses encore plus élevées.

Les chercheurs espèrent que ces observations pourront aider à mieux préparer des systèmes d’alerte précoce et des modèles qui prédisent les dommages causés par les tremblements de terre.

Les tremblements de terre sont relativement bien compris comme un phénomène naturel. Ils se produisent lorsque les pressions s’accumulent entre deux morceaux de la croûte terrestre, puis se relâchent, provoquant des secousses intenses qui peuvent causer de graves dommages si elles se produisent à proximité d’une zone peuplée. Ils se classent en intensité d’incroyablement doux à absolument désastreux, mais une nouvelle étude révèle des détails alléchants sur l’un des types les plus rares de tremblements de terre.

Les scientifiques l’appellent un tremblement de terre boomerang, et son nom en dit long sur son fonctionnement. Le tremblement de terre commence le long d’une ligne de faille entre deux morceaux de la surface de la Terre, se déplaçant dans une direction le long de la faille avant d’inverser brusquement la direction. Cela n’arrive presque jamais, mais quand c’est le cas, le voyage de retour de la fracture se produit à des vitesses incroyables, et les chercheurs en ont récemment enregistré un tel qu’il s’est produit.

Comme le rapportent les chercheurs dans une nouvelle étude publiée dans Nature Geoscience, un tremblement de terre de magnitude 7,1 dans l’océan Atlantique en 2016 semble avoir été l’un de ces rares types de tremblements de terre. Le tremblement de terre a été détecté à l’aide de capteurs sismiques sous-marins, et il a semblé se déplacer d’abord dans une direction avant de revenir rapidement en arrière et de se fracturer encore plus dans la direction opposée à une vitesse incroyablement rapide.

«Alors que les scientifiques ont découvert qu’un tel mécanisme de rupture réversible est possible à partir de modèles théoriques, notre nouvelle étude fournit certaines des preuves les plus claires de ce mécanisme énigmatique se produisant dans une faute réelle», a déclaré le Dr Stephen Hicks, premier auteur de l’étude, dans une déclaration. «Même si la structure de la faille semble simple, la façon dont le tremblement de terre s’est développé ne l’était pas, et c’était complètement opposé à ce à quoi nous nous attendions du tremblement de terre avant de commencer à analyser les données.»

Les chercheurs pensent que ce phénomène est assez rare, mais à cause de cela, il n’a pas non plus été largement étudié. Le fait que ce genre de chose puisse se produire n’est pas pris en compte dans les modèles qui prédisent les tremblements de terre et n’a certainement pas été pris en compte dans les systèmes d’alerte rapide et autres réseaux d’informations conçus pour assurer la sécurité des personnes.

On pense que la «rétropropagation» de la rupture est liée à des fissures profondes qui atteignent les zones faibles de la faille puis se rétractent dans la direction opposée.

«Nous suggérons qu’une rupture profonde en segments de failles faibles a facilité un plus grand glissement sismique sur les zones verrouillées peu profondes», écrivent les chercheurs. «Cela montre que même les tremblements de terre le long d’une seule zone de faille distincte peuvent être très dynamiques. Les observations de ruptures de rétropropagation sont rares et la possibilité de propagation inverse est largement absente dans les simulations de rupture et non prise en compte dans les évaluations des dangers. »

