Les chercheurs tentent d’explorer l’un des plus grands mystères de l’océan: un type de gouffre dans le fond de l’océan connu sous le nom de «trou bleu».

Les trous bleus sont d’énormes cavernes sous le fond marin qui sont creusées par une force inconnue, bien que les scientifiques pensent qu’il peut y avoir des sources d’eau douce en leur sein.

L’expédition est financée par la NOAA.

On a dit que nous en savons plus sur l’espace que sur ce qui se cache au plus profond des océans de la Terre. L’apparition de mystérieux «trous bleus» sur le fond de l’océan est un excellent rappel que les océans ont encore des secrets à raconter, et qu’un trou bleu en particulier est sur le point d’attirer l’attention qu’il mérite.

Le trou existe depuis un certain temps, bien qu’il ait rarement été étudié. C’est essentiellement un gouffre dans le fond de l’océan, créant une caverne. Le trou est situé au large des côtes de Floride et a été surnommé la «banane verte».

Comme le rapporte l’Independent, une mission d’exploration de la banane verte démarre ce mois-ci. On pense actuellement que le gouffre s’étend sur près de 300 pieds de profondeur dans le fond de l’océan, mais il reste encore de nombreuses questions sans réponse à son sujet et comment il s’est formé.

L’une des questions les plus urgentes est de savoir si l’eau à l’intérieur du trou est différente ou non de l’eau de l’océan au-dessus. On pense que les sources d’eau douce peuvent être ce qui crée ces trous, évacuant le matériau sous le fond marin et créant finalement un vide. La banane verte est connue pour l’abondance de vie qui l’entoure, y compris les poissons et les plantes aquatiques, il est donc important pour les chercheurs de comprendre ce qui pourrait être différent dans cette région.

Les plongeurs adorent explorer la région parce que l’eau est limpide par rapport à l’océan environnant, et les chercheurs pensent qu’il se passe quelque chose de très spécial. Pour le savoir, ils font tomber une énorme pièce de quincaillerie dans le trou. Presque comme une sonde que la NASA enverrait dans un autre monde, le grand «atterrisseur» sera placé à l’intérieur de la banane verte, tandis que les scientifiques collectent des échantillons et tentent de repérer les différences entre l’environnement à l’intérieur du trou bleu et à l’extérieur de celui-ci.

La mission est financée par la NOAA, la National Oceanic and Atmospheric Administration. Le groupe est curieux de connaître ces étranges caractéristiques du fond de l’océan et souhaite en savoir le plus possible. Il a été théorisé que les trous bleus qui surgissent les uns à côté des autres peuvent être connectés d’une manière ou d’une autre, comme un réseau souterrain de sources qui ont creusé les sédiments océaniques et créé une sorte de réseau de grottes qui reste caché.

Résoudre les mystères des trous bleus sera difficile, mais on ne sait pas ce qui pourrait être découvert une fois que les chercheurs auront commencé leur analyse. C’est comme explorer un autre monde, mais plus humide.

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et les tendances de la réalité virtuelle, des appareils portables, des smartphones et des technologies futures.

Plus récemment, Mike a occupé le poste de rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste après sa dépendance au jeu.