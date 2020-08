Un mépris des normes internationales terrestres a également été observé en ce qui concerne l’espace.

Qu’il s’agisse du commerce, de la réponse à une pandémie ou de l’espace extra-atmosphérique, les États-Unis attendent de la Chine qu’elle accepte les normes de comportement occidentales.

Dans la mer de Chine méridionale, Pékin a tenté de changer littéralement les faits sur le terrain afin de renforcer ses revendications. Cela a conduit à l’effort le plus massif de remise en état des terres dans les Spratlys, ainsi qu’à diverses confrontations avec le Vietnam, les Philippines et d’autres revendicateurs. Tout aussi important, la Chine a cherché à limiter l’activité navale américaine dans la mer de Chine méridionale.

La Chine revendique une région traversée chaque année par 5,3 billions de dollars de commerce.

En ce qui concerne le COVID-19, il semble clair à ce stade que le gouvernement chinois a choisi de ne pas informer l’Organisation mondiale de la santé de l’existence d’une nouvelle maladie, malgré les obligations du Règlement sanitaire international. Plus troublant encore, les dirigeants du pays ont choisi de ne coopérer ni avec les Centers for Disease Control des États-Unis ni avec l’OMS aux premiers stades de l’épidémie, ce qui a coûté au monde des jours et des semaines de temps de réponse potentiels.

Dans tous ces cas, la Chine a conclu que le contrôle de la population de Hong Kong, des eaux de la mer de Chine méridionale et des informations concernant le COVID-19 sont plus importants que toute obligation internationale.

Ce mépris des normes internationales terrestres a également été constaté en ce qui concerne l’espace. Des rapports ont commencé à apparaître en 2016 selon lesquels Tiangong-1, son premier laboratoire spatial chinois, n’était plus sous contrôle et que sa réentrée éventuelle pourrait ne pas être contrôlée.

Les autorités chinoises encore en janvier 2018 ont cependant insisté sur le fait que le vaisseau spatial était sous contrôle. Zhu Congpeng, un ingénieur spatial chinois de haut niveau, a déclaré: « Il brûlera en entrant dans l’atmosphère et l’épave restante tombera dans une zone désignée de la mer, sans mettre en danger la surface. » Il s’est avéré que Tiangong-1 n’était pas sous contrôle, et les Chinois n’avaient pas la capacité de contrôler sa descente finale, encore moins de la faire entrer dans une zone désignée. En effet, les planificateurs de mission ont annoncé qu’ils avaient mis fin à toutes les communications avec l’engin en 2016, et n’avaient apparemment pas réservé de carburant pour guider sa trajectoire finale.

La situation semble s’être répétée plus tôt cette année. Les Chinois ont lancé avec succès le Long March-5B, une variante améliorée du véhicule lourd Long March-5. Contrairement au précédent Long March 5, cependant, le 5B associe le noyau de la Longue Marche à quatre boosters à sangle plutôt qu’un deuxième étage. Par conséquent, après avoir déployé sa charge utile, le noyau, pesant quelque 20 000 kilogrammes ou 22 tonnes, a subi une rentrée incontrôlée. C’était le plus grand objet de rentrée incontrôlé depuis Salyut-7 en 1991.

Certaines parties du propulseur, très probablement les moteurs YF-77 ainsi que de grosses tiges métalliques, auraient atterri en Côte d’Ivoire. L’engin avait déjà survolé Los Angeles et New York.

Le fait que la Chine serait si cavalière à propos de la rentrée d’objets, après la fureur de son test antisatellite de 2007 – le plus grand événement générateur de débris de l’ère spatiale – suggère que la croyance dans les préoccupations de la Chine concernant la critique internationale est peut-être exagérée. En effet, il est beaucoup plus probable que Pékin ait pris le pouls mondial et conclu que les critiques internationales sont facilement surmontées.

Comme inquiétant, la Chine a montré qu’elle s’efforcerait de contourner ou de déformer les lois d’autres pays afin d’accéder aux technologies clés, y compris les technologies spatiales.

Le cas de Global IP, une société américaine qui s’était arrangée pour acheter un satellite Boeing, en est un excellent exemple. Comme le montre le Wall Street Journal, les investisseurs chinois ont acheminé des centaines de millions de dollars vers Global IP, suffisamment pour leur permettre de nommer plusieurs membres au conseil d’administration de la société – sans acquérir la société, ce qui aurait déclenché un examen du gouvernement américain. À partir de là, les Chinois ont ensuite pu accéder à toute la documentation de l’entreprise, y compris les contrats, les plans et les détails techniques.

Si le reste de la communauté spatiale s’attend à ce que la Chine se conforme aux normes internationales, il est essentiel que ses décideurs soient tenus pour responsables d’actions telles que les événements Long March-5B et Tiangong-1. Il doit être clair que ses tentatives pour contourner les normes et règles internationales ne seront pas tolérées. L’incapacité de maintenir la Chine aux normes internationales est la raison pour laquelle la mer de Chine méridionale est devenue plus tendue que jamais, Pékin empiétant davantage sur ses voisins maritimes tels que l’Indonésie.

Loin de récompenser des comportements aussi mauvais que de ne pas contrôler ses véhicules spatiaux rentrés et de ne pas informer les victimes potentielles, il est essentiel de préciser que de telles défaillances ont des conséquences. Permettre aux Chinois de prétendre allègrement qu’ils ont un vaisseau spatial rentrant sous contrôle, pour admettre des années plus tard qu’ils ne le font pas, est peu susceptible de promouvoir un comportement responsable ou le respect des normes.

De même, les efforts de la Chine pour contourner les réglementations d’exportation d’armes et les lois sur la propriété intellectuelle doivent être fermement réfutés, plutôt que les efforts visant à élargir la «coopération» commerciale.

Au minimum, ces échecs doivent être soulevés diplomatiquement. Mais les manifestations diplomatiques ont eu peu d’effet sur le comportement des Chinois à Hong Kong et COVID, et il promet de faire peu plus pour améliorer leur comportement spatial. Les affirmations selon lesquelles la poignée de démarches diplomatiques à la suite du test anti-satellite de la Chine en 2007 ont en quelque sorte dissuadé Pékin n’ont jamais été très crédibles. Le comportement démontré au cours des dernières années suggère que tout effet qu’ils pourraient avoir s’est maintenant dissipé.

Au moins aussi important sera le suivi des efforts de la Chine pour accroître ses investissements dans les sociétés spatiales étrangères. Alors que la propriété chinoise pure et simple des entreprises de technologie de pointe, y compris celles liées à l’espace, est de plus en plus contestée en Occident, il est probable que Pékin poussera l’approche de la propriété minoritaire pour accéder à des technologies sensibles sans violer théoriquement les contrôles des exportations ou la surveillance des investissements étrangers.

Les Chinois parlent de «gagnant-gagnant» dans de tels cas, mais il n’a jamais été clair qui d’autre gagne dans nombre de ces interactions. Les investissements chinois dans des sociétés spatiales étrangères donnent accès à des liquidités, mais ouvrent la porte non seulement à leur propriété intellectuelle, mais dans de nombreux cas à des détails clés des contrats et des systèmes.

Dean Cheng est chercheur chargé des affaires politiques et militaires chinoises à la Heritage Foundation.