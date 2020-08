La question de l’immunité aux coronavirus n’a pas reçu de réponse approfondie, car on ne sait toujours pas quel type de protection les survivants du COVID-19 obtiennent et combien de temps l’immunité vaccinale pourrait durer.

Le président Trump et son équipe ont publié sur les réseaux sociaux des extraits de l’une de ses interviews, où il a déclaré que les enfants étaient «presque définitivement» immunisés contre le virus, plaidant pour la réouverture des écoles.

Facebook a supprimé la vidéo et Twitter a bloqué le compte @TeamTrump pour avoir publié ce mensonge dangereux.

Alors que le débat sur la réouverture de l’école fait rage, le président Trump a publié un extrait d’une interview de Fox News dans lequel il a déclaré que les enfants étaient «presque définitivement» immunisés contre le nouveau coronavirus. Ceci est un mensonge. S’il est vrai que les enfants développent souvent des cas de COVID-19 moins graves, ils ne sont absolument pas immunisés contre le virus. Ils peuvent être infectés comme les adultes et certains risquent de développer un syndrome multi-système après l’infection initiale au COVID-19. Des études récentes ont montré que les jeunes enfants peuvent avoir une charge virale au nez et à la gorge 100 fois supérieure à la charge virale chez les adultes. D’autres études indiquent que les enfants de plus de 10 ans peuvent propager le virus tout comme les adultes. Des recherches supplémentaires sont nécessaires sur la manière dont les enfants et les adolescents propagent le virus et sur leur dangerosité pour leur famille, mais ils ne sont certainement pas immunisés. L’immunité au COVID-19 ne peut pas non plus être pleinement expliquée chez les adultes. On ne sait pas combien de temps dure la protection d’une personne qui se rétablit et quel type d’immunité un vaccin offrira.

Facebook et Twitter ont tous deux pris des mesures contre le clip de Trump alors qu’il se dirigeait vers les réseaux sociaux. Cette décision n’est pas surprenante pour Twitter, qui a déjà pris des mesures similaires contre la désinformation diffusée par le compte Twitter de Trump. Mais Facebook n’a pas été aussi prompt à modérer les allégations trompeuses et les mensonges des comptes de Trump, ce qui a suscité des critiques de la part des employés et un boycott publicitaire de la part des clients ces dernières semaines.

Facebook a supprimé la vidéo publiée sur le compte du président Trump. « Cette vidéo contient de fausses déclarations selon lesquelles un groupe de personnes est immunisé contre le COVID-19, qui est une violation de nos politiques en matière de désinformation COVID nuisible », a déclaré un porte-parole de Facebook à NBC News.

Twitter s’est attaqué au compte de campagne officiel de Trump, @TeamTrump, qui a publié le même clip. Le réseau social a interdit au compte de tweeter jusqu’à ce qu’il supprime son tweet avec un lien vers la vidéo.

«Le tweet @TeamTrump référencé est en violation des règles de Twitter sur la désinformation COVID-19», a déclaré un porte-parole. « Le propriétaire du compte devra supprimer le Tweet avant de pouvoir à nouveau tweeter. »

Il y a quelques jours, Twitter, Facebook et YouTube ont tous enregistré une vidéo trompeuse faisant la promotion de l’hydroxychloroquine en tant que traitement par un groupe de médecins prétendant être en première ligne. Twitter a supprimé les versions de la vidéo que Trump lui-même a retweeté, puis a bloqué Donald Trump Jr.pendant 12 heures lorsqu’il a tweeté le même clip.

Alors que le coronavirus continue de se propager rapidement, un virus différent se propage discrètement sur les téléphones du monde entier. Des campagnes de désinformation soigneusement orchestrées ont promu de fausses informations sur le COVID-19, les théories du complot et des informations trompeuses sur les remèdes et les médicaments potentiels. Ces informations ne sont en grande partie pas réglementées et les réseaux sociaux peuvent difficilement contrôler les applications de chat. Mais ils peuvent empêcher la désinformation de devenir virale sur leurs plates-formes, comme ce fut le cas avec la récente remarque de Trump sur l’immunité au COVID-19 chez les enfants.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme passe-temps, et avant même de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.