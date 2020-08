Une étude d’immunité contre les coronavirus a confirmé des recherches récentes selon lesquelles un simple rhume peut constituer une défense immunitaire qui serait toujours active lors de la lutte contre le COVID-19, et cela n’a rien à voir avec les anticorps neutralisants qui apparaissent après l’infection.

Le système immunitaire produit des cellules T qui peuvent se souvenir des agents pathogènes, comme les autres coronavirus humains qui causent des rhumes réguliers. On a constaté que ces cellules T fournissent une certaine protection contre le COVID-19.

Le Dr Anthony Fauci a déclaré que les résultats sont prometteurs et a expliqué exactement comment la réponse immunitaire fonctionne face à un agent pathogène, le SRAS-CoV-2 inclus.

Il y a quelques jours, une étude indiquait qu’un précédent infectieux avec l’un des autres coronavirus humains responsables du rhume pourrait conférer à certaines personnes une immunité contre le COVID-19. L’infection initiale qui causait un rhume régulier créerait des cellules T, qui seraient alors capables de reconnaître le nouveau coronavirus et d’accélérer la réponse immunitaire contre le COVID-19. Cela pourrait expliquer pourquoi certaines personnes développent des versions mineures du COVID-19, tandis que d’autres présentent des symptômes graves. La recherche est conforme à d’autres études publiées cette année et pourrait être utile dans la recherche sur l’immunité au COVID-19 dans les années à venir, en particulier une fois les vaccins arrivés.

Avant cela, une étude a montré que les anticorps neutralisants produits après l’infection par le SRAS-CoV-2 disparaîtraient du système immunitaire, ce qui incite certains à craindre qu’une réinfection soit possible dans un court laps de temps. Mais les chercheurs ont expliqué le double mécanisme de défense du système immunitaire qui consiste à créer à la fois des anticorps et des cellules T capables de se souvenir de l’agent pathogène. Certains des vaccins candidats qui ont atteint le stade final des essais cliniques ont induit à la fois des anticorps neutralisants et des réponses des lymphocytes T chez des volontaires, ce qui est un développement prometteur pour une immunité de longue durée.

Le Dr Anthony Fauci a abordé la nouvelle étude qui expliquait comment le rhume pouvait induire l’immunité au COVID-19, expliquant l’immunité aux coronavirus comme elle aurait dû être faite depuis le début.

Fauci a déclaré à propos de la nouvelle étude qu’elle pourrait expliquer pourquoi certaines personnes ne présentent aucun symptôme du COVID-19 après avoir été infectées, tandis que d’autres doivent être hospitalisées et risquent la mort.

«L’une des choses sur lesquelles je ne pense pas avoir beaucoup insisté lors de la tentative de lutte contre l’épidémie de COVID-19, ainsi que sur le développement et les tests de vaccins, est que nous nous sommes concentrés très exclusivement sur l’anticorps. test », a déclaré Fauci à McClatchy à propos de l’étude d’immunité. «Il existe un autre élément tout aussi important du système immunitaire.»

Publiée dans Science, l’étude a été financée par l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID) que Fauci dirige depuis plus de trois décennies.

« Si vous le considérez métaphoriquement comme une armée avec différents niveaux de défense, les anticorps empêchent le virus d’entrer. C’est un peu comme la première ligne de défense », a expliqué Fauci. «Pour les virus qui s’échappent et infectent certaines cellules, les cellules T entrent et tuent les cellules infectées ou les bloquent.»

Un virologue de l’Université de Columbia a utilisé la même analogie de l’armée pour différencier les anticorps neutralisants des cellules T qui peuvent à la fois tuer les cellules infectées et déclencher la production de plus d’anticorps. «Aucun de nos soldats n’a été formé avant cela», a déclaré Rasmussen. «Mais la découverte de cellules T suggère que, peut-être que la cavalerie est réellement préparée pour ce virus. Peut-être qu’ils savent déjà un peu comment le combattre. Et peut-être que cela aide l’armée dans son ensemble à conjurer le virus envahissant. «

«C’est une bonne nouvelle, scientifiquement, car sinon, nous sommes complètement naïfs face à ce virus et il est complètement nouveau», a-t-elle déclaré. «S’il y a quelque chose qui peut nous donner un avantage pour le combattre, même au sein de notre propre corps et de notre système immunitaire, c’est pour moi une excellente nouvelle et très prometteuse.»

Fauci a averti que les cellules T ne vivaient pas éternellement, ce qui pourrait expliquer pourquoi certains patients ont une réponse immunitaire retardée à l’infection. « C’est un peu comme un coup de poing un-deux », a déclaré Fauci. «Il est concevable que les cellules T que vous avez produites en réponse il y a quelques années – il y a trois, quatre, cinq ans – lorsque vous avez été exposé à un coronavirus relativement bénin qui cause le rhume, puissent en fait traîner, et quand vous êtes exposé au SARS-Coronavirus-2, pourrait avoir un certain degré de protection. »

Une personne qui n’a pas été exposée à un coronavirus commun depuis des décennies pourrait ne pas avoir la même mémoire de cellules T qu’une personne qui développe régulièrement un rhume.

Bill Gates a également commenté la question au cours du week-end, affirmant à . que l’exposition à d’autres coronavirus peut expliquer les différences entre les différentes régions du monde. «Dans quelques mois, nous comprendrons vraiment cela», a déclaré Gates, ajoutant que la prévalence des chauves-souris porteuses de coronavirus en Asie pourrait avoir augmenté l’immunité des cellules T de la population. « Ils avaient probablement cette protection croisée qui signifiait que la propagation de la maladie n’était pas aussi forte là-bas. »

Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer exactement comment ces cellules T fonctionnent dans COVID-19 et comment elles influencent le pronostic de l’infection.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme passe-temps, et avant même de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.