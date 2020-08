Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Google a annoncé plus tôt cette année qu’il prévoyait de permettre aux utilisateurs de Chromebook d’exécuter des applications Windows grâce à un partenariat avec Parallels. Maintenant, nous avons plus d’informations sur la façon dont cela fonctionnera. Une nouvelle interview présente les options envisagées par Google avant d’arriver à la virtualisation et ce qu’il espère faire avec Parallels à l’avenir.

Lors de son lancement, Chrome OS n’était guère plus qu’un navigateur. Google s’attendait à ce que les gens fassent tout ce dont ils avaient besoin avec les applications Web, mais neuf ans plus tard, les gens veulent toujours des logiciels locaux. Cela est particulièrement vrai pour les utilisateurs professionnels, et Google s’efforce d’inciter davantage d’entreprises à passer aux Chromebooks. Selon les représentants de Google, les administrateurs informatiques pourront activer l’accès à Parallels sur les Chromebooks sous lesquels ils gèrent avec Chrome Enterprise Upgrade.

Google a envisagé d’ajouter une fonctionnalité de double démarrage aux Chromebooks, ce qui aurait permis aux entreprises d’installer Windows directement sur le matériel. Cependant, Google a décidé que cela pourrait compromettre la sécurité du BIOS, du micrologiciel et du démarrage, et la sécurité est l’un des principaux arguments de vente de Chrome OS. La virtualisation de Windows dans Parallels Chrome OS permet à Google de conserver toutes les menaces de sécurité dans le bac à sable du système.

Au départ, Parallels Desktop sur Chrome OS démarrera une copie complète de Windows 10. Ainsi, vous serez en mesure de gérer les programmes et les fichiers comme vous le feriez sur un vrai ordinateur Windows. Chrome OS redirigera même certains types de fichiers spécifiques à Windows vers le système d’exploitation virtuel pour rendre le processus plus fluide. Cependant, exécuter un bureau complet dans Parallels est une expérience maladroite à la fin de la journée. À terme, Google espère que les applications Windows agissent comme une partie de l’interface de Chrome OS, vous pouvez donc simplement lancer une application Windows sans accéder à un autre bureau.

Cependant, vous aurez probablement besoin d’un Chromebook plus puissant pour exécuter Windows. De nombreux Chromebooks bon marché sont livrés avec des processeurs Celeron d’entrée de gamme et quelques maigres Go de RAM. C’est bien pour quelques onglets Chrome, mais pas pour virtualiser Windows. Google n’est pas précis, mais il confirme que Parallels ciblera les machines à «consommation d’énergie».

De toute évidence, Google préférerait que les gens s’éloignent de Windows et vivent dans un monde basé sur Chrome. Mais Windows a construit une énorme bibliothèque de logiciels dont beaucoup de gens ne peuvent se passer. Google et Parallels factureront cette fonctionnalité, mais ils ne parlent pas encore de prix. Il existe une page d’intérêt en ligne aujourd’hui sur laquelle les utilisateurs de Chrome Enterprise peuvent s’inscrire pour obtenir plus d’informations à mesure que Google s’approche de la disponibilité.

