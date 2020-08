Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

L’Internet est un monde difficile et tumultueux. Peu importe où vous allez ou ce que vous faites, tout le monde, des chiens de garde gouvernementaux aux curieux snoopers en passant par les cybercriminels purs et durs, vous surveille constamment et est prêt à bondir sur vos informations privées si vous baissez la garde un instant.

Les éléments vitaux comme les détails de votre carte de crédit, les mots de passe, les e-mails, les textes et les photos personnelles peuvent tous être un jeu équitable sans une protection suffisante, surtout si vous ignorez le danger et que vous vous retrouvez à utiliser des réseaux WiFi publics non protégés de manière perfide.

Un VPN solide est votre première ligne de couverture contre ces menaces Web obscures, et les options VPN ne sont pas livrées avec plus de sécurité et de récompenses que Goose VPN (19,99 $ pour un abonnement de 2 ans, plus de 90% de réduction).

Goose VPN obtient des notes élevées de la part de certains des critiques VPN les plus exigeants, y compris des critiques du CNET très respecté, qui ont déclaré que les fonctionnalités robustes de Goose VPN et le faible prix annuel les ont laissés penser que «Goose VPN est quelque chose à klaxonner.»

Partout où vous allez avec la protection Goose VPN, votre trafic Web est protégé par leur connexion sécurisée à cryptage 256 bits fortement renforcée. Avec ce niveau de couverture, aucun ne pourra identifier votre adresse IP, votre pays d’origine ou ce que vous faites lorsque vous êtes en ligne. Avec un réseau restreint de serveurs dans 25 pays, vous pourrez vous connecter au Web et sembler être un résident de pratiquement n’importe quel coin du globe.

GooseVPN adhère également à une politique stricte de non-journalisation, ce qui signifie qu’ils ne conservent aucune trace de votre activité Web, de sorte qu’il n’y a aucun moyen pour que l’accès à vos données tombe entre de mauvaises mains.

Sous leur manteau, vous pouvez profiter d’un accès Web complet sans limitation de vitesse, y compris en contournant les restrictions géographiques sur les plates-formes de streaming et d’autres sites qui filtrent normalement le trafic en dehors de leur région donnée.

Le meilleur argument de vente de Goose VPN est peut-être la gamme de leur protection, offrant une sécurité sur un nombre illimité d’appareils. Alors que la plupart des services couvrent jusqu’à trois, cinq ou 10 appareils différents, vous et toute votre famille pouvez profiter des connexions sécurisées Goose VPN sur tous vos smartphones, tablettes, ordinateurs portables et plus encore.

Régulièrement d’une valeur de 349 $, vous pouvez maintenant obtenir deux ans de service Goose VPN pour moins de 1 $ par mois, seulement 19,99 $ avec l’offre actuelle.

