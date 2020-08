WASHINGTON – Une startup formée par des ingénieurs en fusées de l’agence spatiale allemande DLR vise la fin de 2022 pour le premier vol d’un petit lanceur conçu autour de moteurs hybrides.

HyImpulse développe une fusée à trois étages capable d’envoyer 500 kilogrammes sur une orbite terrestre basse de 400 kilomètres. La société de 40 personnes est financée par Rudolf Schwarz, président de la société de technologie allemande IABG, et bénéficie d’une subvention de 2,5 millions d’euros (3 millions de dollars) de la Commission européenne pour faire progresser sa technologie de lancement, a déclaré Christian Schmierer HyImpulse co-PDG dans un communiqué. entrevue.

HyImpulse cherche à se différencier en utilisant des moteurs hybrides fonctionnant avec un carburant à base de paraffine et d’oxygène liquide. La combinaison de carburants devrait aboutir à une fusée avec un matériel plus simple qu’un système à combustible liquide et une plus grande sécurité que les combustibles solides, a déclaré Schmierer.

Le futur véhicule de la start-up est basé sur les technologies Schmierer et trois autres cofondateurs de HyImpulse développés en tant qu’étudiants à l’Université de Stuttgart en Allemagne, où ils ont lancé une fusée-sonde appelée Heros 3 à une hauteur de 32,3 kilomètres, établissant un record du monde d’altitude en 2016 pour les fusées étudiantes hybrides.

«Nous avons vu avec intérêt tous ces développements dans l’industrie des petits lanceurs, mais nous avons vu que personne n’utilisait de fusées hybrides», a déclaré Schmierer. «Nous avons pensé que nous pouvions faire un changement.»

Cette équipe a continué à développer davantage la technologie de propulsion hybride et de turbopompe au DLR Institute of Space Propulsion avant de quitter l’agence en 2018 pour former HyImpulse, a-t-il déclaré.

HyImpulse prévoit de lancer une autre fusée-sonde en mars depuis le centre spatial d’Esrange en Suède, qui testera le moteur de 75 kilonewtons que la société prévoit pour son véhicule orbital, a déclaré Mario Kobald, PDG de HyImpulse.

Une fois testé, la société prévoit d’aller de l’avant avec un lanceur orbital qui utiliserait 12 de ce moteur – huit sur son premier étage et quatre sur son deuxième étage – plus quatre moteurs plus petits mais par ailleurs identiques sur son troisième étage, a déclaré Schmierer.

Les autres sociétés utilisant des moteurs de fusée hybrides incluent Virgin Galactic, dont l’avion spatial suborbital SpaceShipTwo utilise un seul moteur hybride, et la société aérospatiale norvégienne Nammo, dont la fusée-sonde Nucleus utilise du peroxyde d’hydrogène liquide et un matériau semblable au caoutchouc comme propulseur.

HyImpulse prévoit de vendre des lancements pour 10 millions d’euros, a déclaré Schmierer. La société espère atteindre huit lancements par an en 2024, et un nombre à deux chiffres de lancements chaque année à long terme, a-t-il déclaré.

Esrange sera probablement le lieu du premier lancement orbital de HyImpulse, bien que Schmierer ait déclaré que la société évaluait également les ports spatiaux émergents au Royaume-Uni et en Australie.

HyImpulse est en concurrence avec la start-up allemande Isar Aerospace et la Rocket Factory Augsburg, soutenue par l’OHB, dans le cadre d’un concours dirigé par le DLR pour un petit financement de lancement. Chaque entreprise a reçu 500000 euros en juillet pour développer davantage ses véhicules avant deux lancements d’essai dans la période 2022-2023. Le DLR attribuera 11 millions d’euros à l’une des trois entreprises en 2021 et concourra un deuxième prix de 11 millions d’euros en 2022 pour stimuler le développement de petits lanceurs nationaux.

Schmierer a déclaré que HyImpulse prévoyait de procéder à un tir à chaud du moteur de longue durée cet automne en prévision de la compétition pour le prochain prix DLR. HyImpulse est complètement distinct du DLR depuis que ses fondateurs ont quitté le centre d’essais de moteurs de l’agence à Lampoldshausen, a déclaré Schmierer.