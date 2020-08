Les chercheurs ont trouvé des preuves de microplastiques dans les tissus du corps humain pour la première fois.

À l’aide d’une nouvelle technique, les scientifiques ont prélevé 47 morceaux de tissus d’organes provenant de donneurs humains et ont trouvé des microplastiques présents dans chaque échantillon.

Les chercheurs espèrent établir des liens entre les régimes alimentaires, les emplois et les lieux afin de voir qui est le plus à risque de développer des niveaux élevés de microplastiques dans leur corps.

Le plastique est à la fois un confort moderne incroyable et un cauchemar environnemental. La plupart des plastiques sont très durables et durent très, très longtemps, même dans les conditions environnementales les plus extrêmes, ce qui en fait le pire type de matériau à flotter autour de l’océan ou à se laver sur des plages immaculées.

Pire encore, à mesure que les plastiques se décomposent, ils deviennent de plus en plus petits et des microplastiques ont été trouvés partout sur la Terre en quantités étonnantes. Ces minuscules morceaux de plastique peuvent causer de graves dommages à la faune lorsqu’ils sont ingérés, et un nouvel effort de recherche vise à découvrir à quel point le plastique a déjà envahi le corps humain moyen.

Les microplastiques sont incroyablement minuscules – comme leur nom l’indique – et lorsque des animaux comme les poissons les consomment, le matériau peut s’incruster dans leurs organes. Ces poissons sont mangés par de plus gros poissons et, finalement, les plastiques remontent tout le long de la chaîne alimentaire et se retrouvent dans votre assiette.

Les chercheurs, qui ont présenté leurs travaux lors d’une réunion de l’American Chemical Society cette semaine, ont développé une technique qui leur permet de détecter les plastiques dans les organes humains. Un test à relativement petite échelle sur environ 50 échantillons d’organes humains a été réalisé sur des reins, du foie, des poumons et d’autres tissus humains.

Les résultats étaient incroyablement troublants. Les chercheurs ont trouvé des microplastiques dans chaque échantillon qu’ils ont testé. C’est une terrible nouvelle, mais pas tout à fait inattendue, car les scientifiques mettent en garde depuis des années sur la probabilité que des microplastiques envahissent notre corps. Développer un moyen fiable de détecter ces plastiques dans les tissus humains a pris un certain temps, mais les résultats, tout en choquant pour le reste d’entre nous, n’ont pas surpris les scientifiques.

«Nous ne voulons jamais être alarmistes, mais il est préoccupant que ces matériaux non biodégradables qui sont présents partout [may] pénètrent et s’accumulent dans les tissus humains, et nous ne connaissons pas les effets possibles sur la santé », a déclaré Varun Kelkar, l’un des chercheurs impliqués dans le travail. «Une fois que nous aurons une meilleure idée de ce qui se trouve dans les tissus, nous pouvons mener des études épidémiologiques pour évaluer les résultats sur la santé humaine. De cette façon, nous pouvons commencer à comprendre les risques potentiels pour la santé, le cas échéant. »

À l’avenir, les chercheurs espèrent comparer les niveaux de microplastiques dans les tissus des donneurs avec des informations sur leur vie, qui sont généralement collectées avec le tissu lui-même. Les scientifiques espèrent établir des liens entre certaines activités, certains aliments et même certains emplois et la prévalence des microplastiques dans les tissus de chaque personne.

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et les tendances de la RV, des appareils portables, des smartphones et des technologies futures.

Plus récemment, Mike a occupé le poste de rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste après sa dépendance au jeu.