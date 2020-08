La liste des symptômes du coronavirus ne cesse de s’allonger à mesure que la pandémie de COVID-19 persiste.

Certains d’entre eux, comme le symptôme nouvellement découvert de démangeaisons, peuvent être faciles à manquer et à négliger.

Le CDC a publié une longue liste d’autres symptômes du coronavirus, notamment la toux, la fatigue et la perte d’odeur.

Il y a tellement de réalités étranges et inhabituelles associées au coronavirus COVID-19 qui continuent de perplexe les experts de la santé, comme le spectre mystérieusement large de la gravité du virus. Le COVID-19 laisse certaines personnes complètement inconscientes qu’elles ont été infectées, par exemple, et totalement exemptes de symptômes, tandis que le virus continue d’attaquer vicieusement d’autres personnes au point qu’elles doivent être mises sous ventilation (et finalement mourir du virus. , comme cela est arrivé à plus de 707000 personnes dans le monde depuis le début de la pandémie de coronavirus).

Les symptômes du coronavirus sont une autre bizarrerie associée au virus, car beaucoup d’entre eux sont vraiment étranges – et faciles à manquer. L’un des symptômes les plus récents associés au virus? Des démangeaisons.

De nombreux symptômes associés au coronavirus sont assez courants, comme celui des démangeaisons. Si vous avez récemment souffert de congestion ou d’écoulement nasal, de nausées ou de vomissements, ou de diarrhée, vous pourriez également être infecté, selon quelques-uns des symptômes supplémentaires répertoriés sur la page des symptômes du coronavirus du CDC. Le fait que les démangeaisons puissent également être un signe du coronavirus vient de Leanne Atkin, infirmière consultante vasculaire et maître de conférences à l’Université de Huddersfield, qui a récemment déclaré dans un communiqué publié par l’université qu’il y avait eu une augmentation inquiétante du nombre de les personnes souffrant de COVID-19 et se plaignant également de démangeaisons.

Atkin poursuit en expliquant que, bien que les démangeaisons soient quelque chose qu’il est facile d’ignorer autrement, elles se manifestent souvent en tandem avec un autre symptôme étrange de coronavirus – les soi-disant orteils COVID, une condition inflammatoire dans laquelle des éruptions cutanées sont observées sur les pieds des personnes infectées par le virus. «Il est vraiment important que les gens commencent à reconnaître ces symptômes précoces et s’ils en remarquent, ils devraient prendre des dispositions pour que le patient soit testé pour COVID-19 et considérer attentivement la nécessité de l’aiguillage vers des cliniques vasculaires», a déclaré Atkin, selon Best Life.

Le CDC a souligné qu’il existe un large éventail de symptômes qui pourraient se présenter lorsqu’une personne est infectée par COVID0-19. De plus, cela peut prendre de 2 à 14 jours après l’exposition au coronavirus pour que les symptômes apparaissent, et les exemples, selon la page des symptômes du CDC, comprennent:

Fièvre ou frissons

Toux

Essoufflement ou difficulté à respirer

Fatigue

Douleurs musculaires ou corporelles

Mal de crâne

Nouvelle perte de goût ou d’odeur

Gorge irritée

Congestion ou écoulement nasal

Nausées ou vomissements

La diarrhée

Il vaut également la peine de consulter la page sur les symptômes de l’Organisation mondiale de la santé, qui classe divers symptômes de coronavirus dans des catégories de fréquence, certains étant plus courants que d’autres. D’après l’OMS, les symptômes courants comprennent la fièvre, la toux sèche et la fatigue.

Symptômes moins courants:

maux et douleurs

gorge irritée

la diarrhée

conjonctivite

mal de crâne

perte de goût ou d’odeur

une éruption cutanée ou une décoloration des doigts ou des orteils

Les symptômes graves peuvent inclure:

difficulté à respirer ou essoufflement

douleur ou pression thoracique

perte de parole ou de mouvement

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des médias comme Fast Company et The Guardian. Lorsqu’il n’écrit pas sur la technologie, on le trouve penché de manière protectrice sur sa collection de vinyles en plein essor, en plus de soigner son whovianisme et de se gaver sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.