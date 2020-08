Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Les scientifiques pensent que Mars était beaucoup plus similaire à la Terre dans un passé lointain, pas à la boule de poussière asséchée qu’elle est aujourd’hui. Comprendre Mars pourrait nous aider à mieux comprendre comment les planètes se forment, et la mission NASA InSight dispose des outils pour nous y amener. En utilisant le sismomètre sur l’atterrisseur, des chercheurs de l’Université Rice ont décollé les couches sous la surface de la planète rouge comme un oignon géant et poussiéreux.

Le sismomètre attaché à InSight fonctionne de la même manière que des instruments similaires sur Terre – les vibrations émanant de la planète pendant les «tremblements de terre» révèlent des aspects de la structure interne de la planète. Sur Terre, nous avons une activité sismique beaucoup plus puissante en raison des plaques tectoniques actives, et il existe des capteurs sismiques répartis dans le monde entier. Sur Mars, le grondement est beaucoup plus subtil, et il n’ya qu’un seul sismomètre sur toute la planète. Pourtant, les co-auteurs de l’étude Sizhuang Deng et Alan Levander ont identifié trois transitions distinctes à l’intérieur de Mars.

La première zone de transition commence à seulement 35 kilomètres sous l’atterrisseur, séparant la croûte du manteau. C’est étonnamment proche de la transition de la croûte terrestre, qui se situe en moyenne à 40 kilomètres sous vos pieds. La deuxième zone est une transition entre le manteau supérieur et le manteau inférieur, qui se produit à une profondeur de 690 à 727 milles (1 110 à 1 170 kilomètres). Au-dessus de ce seuil, les silicates de magnésium et de fer forment de l’olivine. Sous la transition, ils sont encore comprimés en un minéral appelé wadsleyite. La collecte de données sur la limite olivine-wadsleyite est essentielle pour développer des modèles thermiques précis de Mars.

La limite finale à l’intérieur de Mars sépare le manteau inférieur du noyau riche en fer de la planète. Il se trouve entre 1 520 et 1 600 kilomètres sous terre. Ici, les scientifiques s’intéressent à ce que cette frontière peut nous dire sur les premières phases de la formation planétaire. Mars est une cible idéale pour étudier la formation planétaire pour plusieurs raisons, dont la moindre est relativement semblable à la Terre et facile à explorer. Vénus, en comparaison, va mâcher tout ce que nous envoyons dans son atmosphère corrosive super dense.

Le résultat de la faible activité tectonique est que Mars n’a pas beaucoup changé au cours des derniers milliards d’années. Avec ses débuts en grande partie préservés, les scientifiques espèrent pouvoir en apprendre beaucoup plus sur la formation et la structure planétaires qu’ils ne le pourraient jamais sur Terre.

