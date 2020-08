Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Les rapports selon lesquels Alder Lake d’Intel sera un processeur big.Little (ou gros.Bigger CPU, si vous utilisez le langage d’Intel) ont été stimulés par une liste de correctifs coreboot qui montrent les différentes configurations envisagées par Intel. Ce n’est pas parce qu’une pièce apparaît sur cette liste qu’Intel lancera un SKU correspondant, remarquez – ce ne sont que les configurations envisagées.

Il existe 12 configurations possibles pour les puces Alder Lake-S, résumées utilement dans le tableau ci-dessous par THG:

Il y a aussi une configuration 2-0-1 que j’ai coupée ci-dessus. Cette configuration matérielle est radicalement différente de tout ce que nous avons jamais vu ARM expédier. Il existe une configuration 8 + 8, ce qui est logique, mais il n’ya aucun moyen de déterminer pourquoi Intel expédierait un cœur 6 + 8 ou quels sont les avantages de 8 + 2 par rapport à 8 + 4. Gardez à l’esprit que ce sont toutes des puces pour ordinateurs de bureau – nous ne voyons pas les mobiles et les ordinateurs de bureau mélangés.

Le fait qu’il y ait une configuration 8 + 8 en haut de la pile implique que c’est la partie la plus rapide. Le repli 8,4,2,0 a du sens, alors – sauf qu’il implique également que le fait de ne pas avoir de petits cœurs sur le processeur est une perte de performances suffisamment importante pour créer un écart significatif entre les pièces. Cela signifie-t-il que nous mettrons davantage l’accent sur le nombre de cœurs et moins sur la vitesse d’horloge avec ces puces, par rapport aux lancements précédents? Quel est le plus rapide – un processeur 8 + 0 ou un 6 + 4? Qu’en est-il 8 + 2 contre 6 + 6?

THG discute également d’un deuxième ensemble de résultats pour Alder Lake-P, un processeur Atom apparemment plus faible, mais je vous laisse lire là-bas si vous le souhaitez. L’explication la plus simple de cette liste de pièces est que quelqu’un a énuméré toutes les options qu’Intel pensait pouvoir lancer par souci de simplicité, sans se soucier de sélectionner uniquement les SKU que la société prévoit de lancer dans environ 12 mois. Un autre est que les petits cœurs ajoutent très peu aux performances globales et nous devrions supposer qu’un cœur 8 + 0 est plus rapide qu’un cœur 6 + 8. Cependant, cela soulèverait la question de savoir pourquoi Intel prend la peine de construire un cluster à petit cœur 8C.

Une troisième option est que si les petits cœurs sont censés être utiles, ils peuvent ne pas être utiles à tous les groupes d’utilisateurs. Peut-être qu’en ce qui concerne les jeux, le système d’exploitation est invité à exécuter toutes les charges de travail uniquement sur les cœurs haut de gamme, pour garantir que des performances maximales soient toujours disponibles. Cela expliquerait pourquoi un processeur 8 + 0 pourrait se classer plus haut qu’un 6 + 8, même si le 6 + 8 offrait une meilleure mise à l’échelle dans certains tests multithreads. Le jeu est le domaine dans lequel les processeurs Intel fonctionnent le mieux ces jours-ci, et la société peut avoir aligné ses SKU en conséquence.

Beaucoup de questions mais pas encore beaucoup de réponses. Selon les déclarations d’Intel concernant 10 nm, Cannon Lake a expédié 10 nm, tandis que Ice Lake est 10 nm +. Alder Lake devrait faire ses débuts sur le processus 10 nm ++ d’Intel, qui devrait avoir de meilleures caractéristiques pour les performances des ordinateurs de bureau et offrir des horloges plus élevées que ce que nous avons vu avec Ice Lake. Mais cette question de configuration de base est intéressante – il est évident qu’Intel veut atteindre un nombre de cœurs plus élevé et augmenter l’efficacité, mais comment ils utiliseront cette nouvelle configuration pour le faire est une question très ouverte que nous ne savons pas encore grand-chose.

