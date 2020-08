Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Intel a dévoilé ce matin de nombreuses informations sur ses produits à venir, y compris de nouveaux détails sur Tiger Lake, sa prochaine puce mobile. Il n’y a pas eu de petites spéculations sur le type de performances que le nouveau processeur offrirait, en particulier après qu’Ice Lake ait reçu des critiques mitigées du côté du processeur. Alors que le GPU de la puce 10 nm représentait un bond en avant significatif pour Intel, l’IPC plus élevé du processeur était compensé par une fréquence maximale inférieure. Dans l’ensemble, Intel a dû abandonner presque autant de fréquence qu’elle gagnait en IPC et les performances, en dehors de quelques cas spécifiques, étaient largement statiques par rapport à la famille de puces 14 nm d’Intel.

Tiger Lake est destiné à changer cela en récupérant la fréquence à laquelle Intel a dû abandonner la dernière génération. L’entreprise a apporté un certain nombre d’améliorations à son nœud de processus 10 nm et les commercialise collectivement sous le nom de «SuperFin».

Le pas de porte de Tiger Lake est plus grand, ce qui signifie qu’Intel a légèrement diminué sa densité pour améliorer ses caractéristiques électriques. Ce n’est pas surprenant, la société a également fait quelque chose de similaire sur la durée de vie de 14 nm. Les améliorations apportées à la mobilité des canaux et à la résistance réduite réduisent l’accumulation globale de chaleur dans la puce et augmentent la fréquence effective que le processeur peut atteindre.

Intel a également développé un condensateur métal-isolant-métal amélioré. Il s’agit d’un type de condensateur sur puce utilisé pour répondre rapidement aux pics de courant transitoire. David Kanter de RealWorldTech a écrit une plongée approfondie dans les MIM et comment ils se comparent aux MOSFET et aux condensateurs de tranchées profondes si vous voulez plus d’informations sur le sujet.

Le résultat de ces améliorations est un saut spectaculaire dans la plage dynamique globale et la réponse en fréquence. Intel ne prétend pas formellement que Tiger Lake peut atteindre 5 GHz, mais si vous regardez la courbe ci-dessus, l’implication est là:

Un changement majeur d’Intel avec Tiger Lake est le passage d’un L2 inclusif à un L2 plus grand et non inclusif. C’était l’une des révélations les plus surprenantes sur Tiger Lake; Le cache L2 d’Intel ne faisait que 512 Ko sur Ice Lake et comprenait ses caches L1i / 48 Ko L1d de 32 Ko. Tiger Lake alloue également une mémoire cache L3 plus importante – jusqu’à 3 Mo par cœur, contre 2 Mo pour Ice Lake. Je ne veux pas spéculer sur le type d’impact auquel nous devrions nous attendre de ce changement tant que nous n’aurons pas réellement vu le processeur.

Ce que tout cela ajoute, selon Intel, est un saut de performance gigantesque:

Intel n’utilise pas vraiment sa nomenclature «+», mais ce que nous avons entendu de la société dans le passé, c’est que le lac Cannon Lake, à peine là, compte pour 10 nm, Ice Lake est de 10 nm + et Tiger Lake est construit sur 10 nm ++. La diapositive ci-dessus applique un peu une redéfinition, avec Ice Lake maintenant «10 nm» et Tiger Lake positionné comme l’intranode 10 nm. Quoi qu’il en soit, Intel affirme avoir fourni le même degré d’amélioration des performances d’ICL à TGL que sur l’ensemble de ses gammes de produits 14 nm. Notez que l’axe des y ne mesure pas l’amélioration absolue des performances, mais l’amélioration des performances avec la même fuite.

Tiger Lake ajoutera également des UE supplémentaires et passera aux graphiques Xe d’Intel. Ce sera le premier endroit où nous verrons la prochaine architecture graphique d’Intel et il y a pas mal d’excitation et de curiosité pour ce que l’entreprise va lancer. Personne ne s’attend à ce que Xe soit un tueur de Nvidia hors de la porte – les architectures initiales d’une nouvelle société (ce qui est fondamentalement Intel dans cet espace) ne le font pas vraiment – mais une course à trois pousserait tous les concurrents à évoluer. Technologie GPU plus rapidement.

Il y a beaucoup plus à dire et j’aurai plus à dire à ce sujet plus tard ce matin, mais je veux prendre un moment pour parler de l’apparence générale de Tiger Lake, en particulier contre AMD. Si Intel peut offrir l’amélioration des vitesses d’horloge qu’il prétend pouvoir, AMD va faire face à une concurrence sérieuse dans le mobile cette année. Il ne serait pas surprenant qu’Intel fasse un bond en avant avec Tiger Lake, seulement pour qu’AMD tire même (ou devance) lorsque les APU Zen 3 font leurs débuts pour mobile. Ce genre de va-et-vient entre les deux sociétés était normal sur les ordinateurs de bureau de début 2017 à mi-2019.

Il n’est pas surprenant de voir Intel faire ses débuts avec un 10 nm considérablement amélioré – la société a fait part de sa confiance dans le nœud en annulant ses Cooper Lake Xeons 14 nm bas de gamme l’année dernière. La question est: Intel peut-il expédier ces pièces dans un volume important? Nous en saurons plus quand nous verrons comment Intel positionne les processeurs 14 nm restants dans la famille Core mobile de 11e génération (présumée) par rapport aux pièces 10 nm, et à quel point ils sont faciles à trouver dans les rayons des magasins.

L’implication de la dernière conférence téléphonique d’Intel est que la société va prendre un coup de marge en augmentant la production de 10 nm de manière plus agressive. La société a géré avec soin sa production disponible au cours des dernières années, cédant du terrain aux puces bas de gamme pour concentrer sa production sur les pièces d’entreprise et de serveur.

Il serait prématuré de déclarer qu’Intel avait franchi un cap sur le 10 nm jusqu’à ce que nous ayons vu Tiger Lake en action et que nous ayons la preuve que les puces sont disponibles en volume, mais Intel revendique un ensemble d’améliorations solides pour sa prochaine itération de 10 nm.

Maintenant lis: