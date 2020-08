SAN FRANCISCO – Kepler Communications a annoncé le 18 août un accord de lancement avec l’Allemand Exolaunch pour deux cubesats dont le vol est prévu en septembre sur une mission de covoiturage russe Soyouz.

Dans le cadre de ce contrat, Exolaunch fournira des services de lancement, de gestion de mission, d’intégration et de déploiement pour les deux cubesats XL à six unités de Kepler construits par l’Institut de recherche aérospatiale de l’Université de Toronto.

Kepler, basé à Toronoto, prévoit d’envoyer des dizaines de satellites dans une constellation pour transférer le trafic de données vers et depuis les navires, les plates-formes pétrolières, les machines agricoles et les équipements industriels. Kepler a organisé le trajet Soyouz par l’intermédiaire d’Innovative Space Logistics, un courtier de lancement néerlandais.

Les satellites Kepler dont le lancement est prévu en septembre «offriront une capacité supplémentaire au service de données mondial de Kepler» et serviront de démonstrateurs technologiques pour le service Internet des objets de connectivité à bande étroite de Kepler, selon le communiqué de presse du 18 août. Les deux satellites sont équipés de systèmes de communication haute capacité en bande Ku et du prototype de charge utile Internet des objets de Kepler.

Après avoir atteint l’orbite dans le Soyouz, Exolaunch prévoit de libérer les satellites de son déployeur EXOpod cubesat.

«Exolaunch continue de faire preuve de croissance et d’innovation dans les solutions de lancement et s’adapte aux changements rapides et aux changements qui accompagnent souvent notre travail en tant que nouvelle entreprise spatiale», a déclaré Jared Bottoms, directeur des systèmes spatiaux de Kepler, dans un communiqué. «Nous attendons avec impatience un partenariat réussi avec Exolaunch et un déploiement réussi des satellites de Kepler.»

Jeanne Medvedeva, directrice commerciale d’Exolaunch, a déclaré dans un communiqué: «Notre équipe est prête à utiliser notre expertise de lancement et nos solutions de déploiement pour assurer un déploiement en douceur des satellites de Kepler en orbite.»