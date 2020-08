HELSINKI – La Chine a lancé samedi soir son dernier satellite d’observation de la Terre Gaofen-9 et deux charges utiles plus petites depuis le centre de lancement de Jiuquan.

La fusée 2D Long March transportant les satellites a décollé de Jiuquan dans le désert de Gobi à 22 h 27. Est.

La China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) a confirmé (en chinois) le lancement, le succès de la mission et les charges utiles en une heure.

Le satellite de télédétection optique Gaofen-9 (05) fait suite au lancement du troisième satellite Gaofen-9 en juin et du quatrième au début du mois. Les satellites précédents étaient capables de fournir des images de résolution inférieure au mètre.

Tiantuo-5, un petit satellite développé par l’Université nationale de technologie de la défense, a également été mis en orbite. Les satellites Tiantuo sont des satellites expérimentaux transportant la télédétection et d’autres charges utiles, y compris des récepteurs AIS.

Un «satellite de test multifonctionnel» développé par l’Armée populaire de libération est le dernier passager. Il testera et vérifiera les nouvelles technologies liées aux communications, à la navigation et à la télédétection.

L’Aerospace Dongfanghong Satellite Co., Ltd, qui fait partie de la China Academy of Space Technology (CAST), une filiale majeure de CASC, a développé le satellite Gaofen-9. Une autre entité CASC, la Shanghai Academy of Spaceflight Technology (SAST) a fourni le lanceur Long March 2D.

Les satellites Gaofen font nominalement partie du système civil chinois d’observation de la Terre à haute résolution (CHEOS). L’arpentage, la planification urbaine, la conception du réseau routier, l’agriculture et les secours en cas de catastrophe sont considérés comme les principales utilisations des satellites Gaofen, selon les médias chinois.

Le programme a été lancé en 2010 pour fournir une couverture tout temps, toute la journée, avec des satellites radar à ouverture optique et synthétique. Le CHEOS peut également inclure des systèmes aéroportés et spatiaux proches tels que des ballons stratosphériques.

La série de satellites Yaogan est l’homologue de reconnaissance militaire qui utilise une technologie et des plates-formes similaires.

Le lancement de samedi était le 23 pour la Chine en 2020, avec notamment les lancements du Long March 5B, qui ouvre la voie au lancement de modules de stations spatiales chinoises en 2021, et du Long March 5, qui a lancé le mois dernier la première mission interplanétaire indépendante du pays.

Le 23 comprend trois échecs. Les lancements inauguraux des lanceurs Long March 7A et Kuaizhou-11 se sont soldés par un échec. Le cheval de bataille Long March 3B a également souffert d’un problème, entraînant la perte du satellite de communication indonésien Palapa-1.

La principale mission chinoise à venir en 2020 est le retour de l’échantillon lunaire Chang’e-5, qui sera lancé le 5 mars long vers la fin novembre.

Empilement du Long March 2D pour lancer le satellite Gaofen-9 (05). Crédit: CASC