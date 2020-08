HELSINKI – La Chine progresse dans le développement de la mission du pôle sud lunaire Chang’e-7 et d’un projet complexe de retour d’échantillons d’astéroïdes géocroiseurs et d’orbiteur de comètes.

L’Administration spatiale nationale de Chine a lancé un appel (chinois) fin juillet aux étudiants des universités chinoises, des collèges et des écoles élémentaires pour des expériences scientifiques populaires pour Chang’e-7, une mission lunaire multi-engins spatiaux et un projet d’exploration d’astéroïdes et de comètes provisoirement nommé ZhengHe.

L’appel indique que le développement de la mission Chang’e-7 progresse. La CNSA a lancé un appel international pour des charges utiles scientifiques pour le retour d’échantillonnage d’astéroïdes géocroiseurs et une mission en orbite autour des comètes de la ceinture principale en 2019, indiquant l’approbation formelle du projet.

Chang’e-7 fait partie d’un programme élargi d’exploration lunaire chinoise ciblant le pôle sud de la Lune. L’expansion s’appuie sur un plan lancé au début des années 2000 pour orbiter, atterrir et rover, et renvoyer des échantillons de la lune.

La mission Chang’e-7 comprendra un orbiteur et un atterrisseur qui déploieront à la fois un rover et une «mini-sonde volante». Un satellite relais soutiendra la mission. Cela pourrait être une version améliorée du satellite relais Queqiao pour la mission lunaire éloignée Chang’e-4 en cours.

Le lancement est actuellement prévu vers 2024 sur un lanceur de poids lourds Long March 5. Chang’e-8, conçu pour l’utilisation des ressources in situ et les tests de technologie d’impression 3D, suivra comme un tremplin vers une base robotique permanente potentielle.

Retour d’échantillons d’astéroïdes géocroiseurs

ZhengHe, du nom d’un explorateur naval et amiral des 14-15ème siècles, ciblera l’astéroïde proche de la Terre 2016 HO3 (469219 Kamoʻoalewa) et retournera 200 à 1000 grammes d’échantillons dans les 2-3 ans suivant le lancement. La mission atteindrait alors, via une assistance gravimétrique terrestre, la comète de la ceinture principale 133P / Elst-Pizarro sept ans plus tard. Les présentations précédentes incluent une assistance gravimétrique supplémentaire de Mars, tandis que des profils plus récents décrivent un survol d’un astéroïde sans nom en route vers 133P.

La mission sera lancée sur une fusée Longue Marche 3B depuis Xichang. Le vaisseau spatial utilisera des fonctions de propulsion électrique, de navigation autonome et de contrôle intelligent. L’astéroïde 2016HO3 a un diamètre compris entre 40 et 100 mètres et des orbites entre 38 et 100 distances Terre-Lune de la Terre. Des explosifs seront utilisés pour exposer le sous-sol à des fins de détection avec de l’eau et des substances volatiles comme cibles clés.

Les deux missions s’appuieront sur la technologie de Chang’e-5, une mission de retour d’échantillons lunaires qui devrait être lancée au quatrième trimestre de cette année. Cette mission vise à récupérer jusqu’à 4 kilogrammes d’échantillons de la région de Mons Rümker d’Oceanus Procellarum. En cas de succès, la mission ouvrirait également la voie à une éventuelle répétition au pôle sud lunaire avec le vaisseau spatial de sauvegarde Chang’e-6.

Chang’e-7, objectifs scientifiques de ZhengHe

Les différents engins spatiaux Chang’e-7 porteront au total 23 charges utiles scientifiques. La configuration doit encore être confirmée, selon une présentation lors de la 51e Conférence des sciences lunaires et planétaires.

Chang’e-7 visera à mener une étude détaillée de l’environnement et des ressources dans la région lunaire polaire sud. Les objectifs technologiques incluent un atterrissage à virgule fixe, en s’appuyant sur l’atterrissage du côté éloigné Chang’e-4. La «mini-sonde volante» effectuera des observations in situ d’un cratère ombragé en permanence. Le nouveau vaisseau spatial transportera une molécule d’eau et une charge utile d’analyseur d’isotopes d’hydrogène.

L’orbiteur portera une caméra de cartographie stéréo haute résolution, des imageurs SAR et infrarouges, un spectromètre à neutrons et gamma et un magnétomètre. Le satellite relais aidera à la mesure de l’interférométrie à très longue base Terre-Lune (VLBI) et aux observations de radioastronomie.

Pendant ce temps, à la surface, l’atterrisseur et le rover auront une combinaison de charges utiles de la mission Chang’e antérieure. Il s’agit notamment des caméras topographiques et panoramiques, des radars pénétrants au sol et des caméras ultraviolettes. Les nouvelles expériences comprendront un sismomètre, un magnétomètre et un spectromètre Raman.

ZhengHe vise à révéler les caractéristiques et les mécanismes d’évolution des petits corps célestes typiques. Il étudiera également l’interaction de ces corps avec le vent solaire et effectuera des analyses en laboratoire sur des échantillons.

Le vaisseau spatial utilisera des jambes robotiques pour atterrir sur 2016HO3. Des exercices seront attachés aux appendices robotiques pour ancrer le vaisseau spatial à l’astéroïde à rotation relativement rapide. ZhengHe embarquera également un nano-orbiteur et un nano-atterrisseur pour réaliser la télédétection et fournir des informations complémentaires pour l’échantillonnage. Des charges utiles scientifiques supplémentaires peuvent être attachées à l’étage supérieur de la fusée, selon une annonce d’opportunités (pdf).

Chang’e-2 a effectué un survol de l’astéroïde géocroiseur 4179 Toutatis en décembre 2012. Cette activité était une extension de sa mission principale en tant qu’orbiteur lunaire.

Tianwen-1, mise à jour du vol spatial habité

La mission chinoise Tianwen-1 Mars orbiteur et rover a effectué une première manœuvre de correction de trajectoire le 1er août. Après 230 heures de vol, le vaisseau spatial était à 3 millions de kilomètres de la Terre, a déclaré le CASC. Le vaisseau spatial a également photographié la Terre et la lune le 27 juillet à l’aide d’un capteur de navigation optique.

Des préparatifs sont en cours pour un vol avec équipage. Un communiqué sur les médias sociaux de la China Academy of Launch Vehicle Technology (CALT) montre l’assemblage de composants du Long March 2F pour lancer Shenzhou-12. Shenzhou-12 doit effectuer la première visite du module central «Tianhe» de la station spatiale chinoise, après le lancement de l’installation de 22 tonnes au premier semestre 2021.

Le sixième et dernier vol avec équipage de la Chine a été la mission Shenzhou-11 d’un mois en 2016.

La fusée Long March 2F pour lancer la mission Shenzhou-12 avec équipage en 2021. Crédit: CASC