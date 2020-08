Au cours du week-end, la FDA a élargi sa liste de marques de désinfectants pour les mains à éviter en raison de la présence de méthanol, une substance toxique pour les humains lorsqu’elle est absorbée par la peau.

Le méthanol peut causer un certain nombre de problèmes de santé graves, y compris la cécité.

La FDA a identifié ces dernières semaines plus de 100 produits désinfectants pour les mains à éviter.

La dernière chose dont quiconque veut s’inquiéter – en particulier au milieu d’une pandémie mondiale – est de savoir si l’utilisation d’une bouteille de désinfectant pour les mains peut entraîner un voyage à l’hôpital. Cela semble certes bizarre, mais la FDA a interdit ces dernières semaines des dizaines de désinfectants pour les mains en raison de la présence de méthanol, également connu sous le nom d’alcool de bois.

Le méthanol est particulièrement toxique lorsqu’il est absorbé par la peau et s’est avéré causer une myriade de problèmes de santé graves. Certains des problèmes de santé identifiés par la FDA comprennent la cécité permanente, les convulsions et les vomissements. Il y a même eu des cas tragiques où des enfants, qui en ingérant un désinfectant pour les mains avec du méthanol, sont morts.

La FDA ajoute:

Les consommateurs qui ont été exposés à un désinfectant pour les mains contenant du méthanol doivent rechercher un traitement immédiat, ce qui est essentiel pour renverser les effets toxiques de l’intoxication au méthanol. Une exposition importante au méthanol peut entraîner des nausées, des vomissements, des maux de tête, une vision trouble, une cécité permanente, des convulsions, un coma, des lésions permanentes du système nerveux ou la mort. Bien que toutes les personnes utilisant ces produits sur leurs mains soient à risque, les jeunes enfants qui ingèrent accidentellement ces produits et les adolescents et les adultes qui boivent ces produits comme substitut d’alcool (éthanol) sont les plus à risque d’intoxication au méthanol.

La FDA note que les acheteurs qui cherchent à acheter un désinfectant pour les mains ne devraient acheter que des produits contenant au moins 60% d’alcool éthylique. À son tour, la FDA a élargi sa liste de marques de désinfectants pour les mains incriminées pour inclure les produits «sous-puissants» contenant une quantité insuffisante d’alcool éthylique ou d’alcool isopropylique, les «ingrédients actifs des produits de désinfection des mains».

En conséquence, la liste de la FDA des marques de désinfectants pour les mains à éviter a gonflé et comprend maintenant plus de 100 produits distincts. La plupart des marques incriminées sont fabriquées au Mexique, ce qui devrait idéalement les rendre quelque peu faciles à identifier au cas où vous en apercevriez sur les tablettes des magasins.

Les ajouts les plus récents à la liste des désinfectants pour les mains de la FDA à éviter comprennent:

NEXT Hand Sanitizer fabriqué par Albek de Mexico SA de CV

Désinfectant pour les mains TriCleanz Tritanium Labs fabriqué par Tritanium Labs USA LLC

Sayab Antisepctic Hand Sanitizer 100 fabriqué par JG Atlas Comercios SA de CV (Mexique)

TriCleanz fabriqué par Incredible Products SA de CV (Mexique)

GelBact Hand Sanitizer fabriqué par Incredible Products SA de CV (Mexique)

Les produits désinfectants pour les mains fabriqués par Healthy Foods & Nutrition Lab de Mexico SE de CV se sont également avérés contenir une quantité insuffisante d’alcool éthanolique.

Certains produits désinfectants pour les mains supplémentaires qui ont été ajoutés à la liste des interdictions de la FDA en juillet comprennent:

ASSAINISSANT POUR LES MAINS ANTI-BAC Born Basic

Désinfectant pour les mains hydratant KEEP CLEAN Scent Theory

Théorie des parfums KEEP IT CLEAN Désinfectant hydratant pour les mains

Gel désinfectant pour les mains Lux Eoi au niveau du consommateur

Gel désinfectant pour les mains Grupo Insoma’s sans parfum, 70% d’alcool

Désinfectant pour les mains Mystic Shield Protection de Transliquid Technologies

Gel désinfectant pour les mains Bersih de Soluciones Cosmeticas sans parfum

Solution topique d’alcool antiseptique à 70% de Soluciones Cosmeticas Gel hydroalcoolique

Tropicosmeticos ’Britz Hand Sanitizer Ethyl Alcohol 70%

Désinfectant pour les mains All-Clean

Désinfectant pour les mains Esk Biochem

CleanCare NoGerm Advanced Hand Sanitizer 75% Alcohol

Gel désinfectant pour les mains Lavar 70

Désinfectant pour les mains en gel antibactérien The Good Gel

CleanCare NoGerm Advanced Hand Sanitizer 80% Alcohol

CleanCare NoGerm Advanced Hand Sanitizer 75% Alcohol

CleanCare NoGerm Advanced Hand Sanitizer 80% Alcohol

Saniderm Advanced Hand Sanitizer

La FDA note qu’elle prend également des mesures pour empêcher les produits susmentionnés d’arriver même aux États-Unis. Une liste complète des produits désinfectants pour les mains incriminés peut être consultée ici.

Utilisateur de Mac depuis toujours et passionné d’Apple, Yoni Heisler écrit sur Apple et l’industrie technologique en général depuis plus de 6 ans. Ses écrits ont été publiés dans Edible Apple, Network World, MacLife, Macworld UK et, plus récemment, TUAW. Lorsqu’il n’écrit pas et n’analyse pas les derniers événements avec Apple, Yoni aime regarder des émissions d’improvisation à Chicago, jouer au football et cultiver de nouvelles addictions aux émissions de télévision, les exemples les plus récents étant The Walking Dead et Broad City.