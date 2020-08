WASHINGTON – Le pourcentage de petits satellites qui terminent avec succès leurs missions s’est amélioré ces dernières années alors même que le nombre de ces satellites a considérablement augmenté.

L’étude Aerospace Corporation, présentée à la 34e Conférence annuelle sur les petits satellites, a révélé que 87% des petits satellites lancés entre 2009 et 2018 qui avaient terminé leurs missions l’avaient fait avec succès. Une étude antérieure qui a examiné ceux lancés entre 2009 et 2013 a révélé que 76% des petits chats, définis comme ceux ne pesant pas plus de 500 kilogrammes, ont réussi.

Cette fiabilité accrue reflète une maturité croissante de l’industrie des petits satellites, selon l’étude. Depuis 2013, au moins 85% des smallsats lancés chaque année et ayant achevé leur mission l’ont fait avec succès. Les statistiques excluent les satellites encore dans leur mission principale et ceux perdus dans les échecs de lancement.

Les petits satellites plus grands ont tendance à être plus fiables que les plus petits. L’étude a révélé que 96% des petits satellites pesant entre 220 et 500 kilogrammes ont réussi, le reste étant considéré comme partiellement réussi, ce qu’elle attribue à une «posture à moindre risque» des développeurs de ces satellites plus grands et probablement plus chers.

Les petits chats qui échouent ont tendance à le faire tôt dans leurs missions, un phénomène connu sous le nom de «mortalité infantile» en ingénierie. «Nous voyons des courbes de mortalité infantile très similaires à celles que vous verriez dans des satellites plus grands», a déclaré Kara O’Donnell, auteur principal de l’étude. « Si vous pouvez réussir vos deux premiers mois, vous le ferez probablement pendant toute votre vie de conception. »

Les pannes des systèmes de communication et d’alimentation sont la principale cause des pannes de Smallsat, du moins pour les échecs de mission où une cause fondamentale peut être identifiée. Près d’un quart des pannes de smallsat n’ont pas de cause connue.

L’augmentation de la fiabilité intervient alors que le nombre de petits satellites lancés a fortement augmenté. Alors que l’étude originale comprenait 244 petits satellites lancés de 2009 à 2013, les cinq années suivantes ont vu 1 208 petits satellites lancés malgré une baisse au milieu de la décennie causée par des échecs de lancement.

Un facteur majeur de cette croissance est Planet, la société qui exploite des constellations de satellites d’imagerie terrestre. La société a représenté 369 satellites lancés dans l’étude, principalement des cubesats Dove à trois unités. Cependant, le nombre de nouveaux développeurs de smallsats a continué d’augmenter de 2019 à 2018.