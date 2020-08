Les équipes au sol ont transféré une fusée Ariane 5 vers sa rampe de lancement jeudi après avoir résolu un problème technique lié au réservoir d’hydrogène liquide de l’étage principal du véhicule. Crédit: ESA / CNES / Arianespace – Photo Optique Video du CSG – J. Durrenberger

Chargée de trois satellites commerciaux, une fusée européenne Ariane 5 est revenue jeudi sur sa rampe de lancement en Guyane française après un délai de lancement de deux semaines pour résoudre un problème technique qui a contraint un avortement à un compte à rebours le 31 juillet. Arianespace dit que la mission a été reportée pour lancement samedi en raison de vents défavorables en altitude dans les prévisions pour vendredi.

La fusée de 179 pieds de haut (54,8 mètres) est sortie jeudi de son bâtiment d’assemblage final au Centre spatial guyanais pour se rendre dans la zone de lancement de l’ELA-3. Sur une plate-forme de lancement mobile, la fusée a été tirée par un remorqueur Titan à moteur diesel pour le trajet de 2,7 km.

Arianespace, la société française chargée de la vente et du lancement des fusées Ariane 5, prévoyait d’envoyer le lanceur en orbite le 31 juillet avec trois satellites de fabrication américaine. Mais une lecture suspecte d’un capteur du réservoir d’hydrogène liquide du premier étage de l’Ariane 5 a interrompu le compte à rebours environ deux minutes avant le décollage.

Les équipes au sol ont renvoyé la fusée au bâtiment d’assemblage final pour le dépannage. Une fois le problème résolu, Arianespace a ramené la fusée sur la rampe de lancement jeudi avant un compte à rebours prévu vendredi.

Mais Arianespace a déclaré jeudi soir que des vents de haute altitude défavorables étaient prévus vendredi, entraînant un report du lancement à samedi.

La fenêtre de lancement de 47 minutes samedi s’ouvre à 17 h 33. HAE (21 h 33 GMT; 18 h 33 heure de la Guyane française).

Le lancement sera le premier par Arianespace depuis que le début de la pandémie de coronavirus a forcé l’arrêt des préparatifs de lancement du port spatial européen en Guyane française en mars. Les travaux sur les campagnes de lancement ont repris partiellement en mai, et Arianespace prévoyait de lancer une fusée Vega de classe légère à combustible solide à la fin du mois de juin avec un groupe de 53 petits satellites.

Mais une série de vents en altitude constamment inacceptables a empêché la mission de se lancer, et les ingénieurs ont dû recharger les batteries de la fusée et de certaines des petites charges utiles des satellites de la mission. Les responsables d’Arianespace se sont ensuite tournés vers la prochaine fusée Ariane 5 inscrite au calendrier de lancement de la société.

En supposant que la fusée Ariane 5 décolle ce week-end, Arianespace tentera à nouveau de lancer la petite mission de covoiturage par satellite de la fusée Vega vers le 31 août.

La fusée Ariane 5 devrait être lancée avec une paire de satellites de communication construits aux États-Unis et le deuxième véhicule d’extension de mission de Northrop Grumman, un vaisseau spatial conçu pour s’ancrer avec d’autres satellites en orbite géostationnaire, une ceinture située à plus de 22000 miles (près de 36000 kilomètres) sur l’Équateur.

La mission sera le premier vol d’Ariane 5 à transporter trois satellites géostationnaires de plusieurs tonnes en une seule mission. La fusée Ariane 5 se lance généralement avec deux grandes charges utiles géostationnaires sur les vols commerciaux.

Le MEV-2 et le satellite de communication Galaxy 30 d’Intelsat sont connectés ensemble à l’intérieur de la couchette supérieure du carénage volumineux de la charge utile de l’Ariane 5. Les deux satellites ont été construits par Northrop Grumman à Dulles, en Virginie.

Galaxy 30 fournira des services commerciaux de diffusion vidéo et télévisée en Amérique du Nord et hébergera également une charge utile d’augmentation de la navigation pour la Federal Aviation Administration. Après son lancement et son orbite géostationnaire, le MEV-2 s’arrêtera de manière autonome avec le satellite de communication Intelsat 10-02 – qui manque de carburant – et prendra en charge les tâches de propulsion, prolongeant ainsi la durée de vie utile du vaisseau spatial.

Le lancement du satellite BSAT-4b en position basse à l’intérieur du carénage Ariane 5 a été construit par Maxar à Palo Alto, en Californie. Propriété de l’opérateur japonais B-SAT, le satellite BSAT-4b sera positionné au-dessus de l’Asie-Pacifique pour fournir des services de diffusion télévisuelle directe à domicile.

La fusée Ariane 5, qui doit lancer les trois satellites géostationnaires, teste également plusieurs mises à niveau, notamment des évents de pression modifiés sur son carénage de charge utile. Les ingénieurs rassembleront des données sur la configuration de l’évent modifiée pour s’assurer qu’elle répond aux exigences strictes pour le lancement du télescope spatial James Webb de 10 milliards de dollars sur une fusée Ariane 5 l’année prochaine.

Le lanceur dispose également d’une baie d’équipement pour véhicules plus légers, une partie de la fusée qui contient les systèmes d’avionique et de guidage de l’Ariane 5. Cela augmente la capacité de levage de l’Ariane 5 d’environ 187 livres, soit 85 kilogrammes, selon Arianespace.

Et l’Ariane 5 teste un nouveau système de localisation autonome, qui sera éventuellement utilisé de manière opérationnelle sur la fusée européenne Ariane 6 de nouvelle génération. Le système autonome utilisera les signaux des satellites de navigation européens Galileo pour déterminer l’emplacement de la fusée, rationalisant les exigences de sécurité de portée, qui reposent actuellement sur une infrastructure au sol étendue, comme des radars, pour suivre les fusées au départ du Centre spatial guyanais.

