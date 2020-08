Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

L’un des domaines sur lesquels Intel s’est concentré lors de son événement Architecture Day 2020 était son travail continu pour améliorer la technologie d’interconnexion dans les configurations de puces 2.5D et 3D empilées. Nous avons parlé de ces technologies dans le passé – elles vont de EMIB (utilisé pour Kaby Lake-G) et Foveros (Lakefield) à des concepts à venir tels que Omni-Directional Interconnect (ODI) d’Intel, qui combine les deux méthodes précédentes.

En même temps qu’Intel parlait de sa technologie d’interconnexion, la société se débattait sur le front du processeur. Intel a discuté pour la première fois de Foveros à la fin de 2018 et, au cours des 18 mois qui ont suivi, il a dû faire face à un retard majeur de 10 nm et aux nouvelles récentes concernant ses gammes de produits 7 nm. Compte tenu des difficultés auxquelles l’entreprise a été confrontée, vous seriez pardonné de penser que son intérêt soudain pour l’interconnexion et le packaging reflétait le besoin de trouver un sujet de conversation positif.

Dans ce cas, l’accent mis par Intel sur la manière dont nous connectons les puces entre elles ne vise pas à éviter de parler de ses problèmes de fabrication. La seule chose qui fait des chiplets une stratégie avantageuse par rapport aux méthodes existantes d’intégration de puces est que les fabricants déploient de nouvelles technologies pour minimiser l’impact sur la puissance et la latence de l’éloignement de divers composants.

Les concepteurs de puces peuvent continuer à améliorer la densité des transistors face à une mise à l’échelle plus faible des nœuds de processus en empilant plus de puces les unes sur les autres. 3D NAND est sur le marché depuis plusieurs années, mais il a fallu plus de temps pour développer une méthode d’empilement de puces logiques les unes sur les autres qui n’a pas abouti à un tas métaphorique de fil fondu et de silicium brûlé dès que vous avez exécuté un charge de travail à travers elle. Les problèmes de coût, de routage TSV et d’intégration de la fabrication ont tous été de sérieux défis pour l’adoption de technologies d’emballage haut de gamme.

Pour un exemple différent de cette tendance au travail, considérons HBM. AMD a utilisé la mémoire à bande passante élevée pour sa famille de GPU Fury il y a un peu plus de cinq ans. Si HBM avait suivi la tendance d’adoption des technologies de mémoire précédentes, il serait désormais omniprésent dans les gammes de produits AMD et Nvidia. Au lieu de cela, HBM a reçu une amélioration de suivi sous la forme de HBM2 sans jamais vraiment devenir un courant dominant et ni AMD ni Nvidia ne devraient utiliser HBM2 dans leurs actualisations à venir. HBM2 offre toujours un avantage en termes de puissance et de performances par rapport à GDDR6, mais il est suffisamment coûteux et difficile à réaliser pour que les deux entreprises le réservent à leurs GPU professionnels et d’entreprise.

Quant à savoir pourquoi les entreprises sont passées de la concentration sur les transistors à l’emballage, c’est par nécessité. Alors que les améliorations offertes par chaque nouveau nœud de processus diminuent, les entreprises cherchent à optimiser d’autres aspects de leurs conceptions. L’empilement de puces 3D pourrait permettre à un concepteur de CPU de minimiser la latence interne en positionnant les blocs fonctionnels les uns sur les autres, plutôt que de simplement les mettre côte à côte. En recherchant des méthodes d’interconnexion et d’agrégation plus rentables, nous réduirons le coût de montage de la mémoire plus proche du processeur et améliorerons les performances globales. Le travail dont parle Intel sur le front des interconnexions est essentiel pour améliorer les performances à long terme et améliorer l’efficacité énergétique.

