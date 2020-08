SAN FRANCISCO – General Atomics Electromagnetic Systems a remporté un contrat de 32,9 millions de dollars pour la construction du vaisseau spatial Total and Spectral Solar Irradiance-2 (TSIS-2) de la NASA, un petit satellite dont le lancement est prévu en 2023.

Dans le cadre du contrat à prix fixe, temps et matériaux attribué le 6 juillet, General Atomics développera et testera l’engin spatial TSIS-2, intégrera des instruments et soutiendra le lancement et les opérations en orbite pendant trois ans. TSIS-2 sera équipé du moniteur d’irradiance totale et du moniteur d’irradiance spectral construit par le laboratoire de l’Université du Colorado pour la physique atmosphérique et spatiale.

«TSIS-2 observera le soleil et son évolution au fil du temps pour mieux informer les modèles climatiques et améliorer la compréhension des événements solaires», a déclaré Nick Bucci, vice-président de GA-EMS Missile Defence and Space Systems, à SpaceNews.

General Atomics fonde la conception du TSIS-2 sur son banc d’essai orbital, une plate-forme évolutive et modulaire conçue pour accueillir plusieurs charges utiles d’un seul client ou hébergées de plusieurs clients.

Le concours d’engins spatiaux TSIS-2 a opposé General Atomics au Southwest Research Institute. Le Southwest Research Institute a soumis une proposition très forte, mais General Atomics a remporté le contrat en grande partie parce que son offre était inférieure de 40% à celle du Southwest Research Institute, selon la déclaration de sélection TSIS-2 Spacecraft publiée sur le site Web du gouvernement américain beta.sam.gov.

«Bien qu’il s’agisse d’une sélection serrée, j’ai conclu que l’ampleur très substantielle de la différence de prix fixe ferme vaut plus pour la NASA que les légers avantages d’aptitude à la mission offerts par la proposition de SWRI, ainsi que les deux notes de niveau de confiance plus élevé reçues par SwRI in the Past Performance evaluation », selon le Spacecraft Selection Statement.

Bucci a déclaré dans un communiqué: «La conception de nos engins spatiaux offre un accès à l’espace à moindre coût, aidant les clients à suivre le rythme de la demande pour des missions telles que TSIS-2.»

General Atomics prévoit de concevoir, fabriquer, assembler, intégrer et tester le satellite TSIS-2 dans ses installations existantes dans la région de Denver et dans sa nouvelle usine de développement, d’intégration et de test d’engins spatiaux à Centennial, dans le Colorado, a déclaré Bucci dans une interview.

Le premier banc d’essai orbital, lancé en 2019 sur un SpaceX Falcon Heavy, abritait cinq charges utiles distinctes pour les clients commerciaux, gouvernementaux et universitaires, y compris l’horloge atomique Deep Space développée par le laboratoire de propulsion à réaction de la NASA.

La NASA a attribué à General Atomics un contrat de 38,5 millions de dollars en 2018 pour envoyer l’imageur multi-angle pour les aérosols, un instrument développé par le Jet Propulsion Laboratory, en orbite sur le lit d’essai orbital-2.

General Atomics Electromagnetic Systems a remporté un contrat de 37,9 millions de dollars en 2018 pour piloter le système avancé de collecte de données Argos de la National Oceanic and Atmospheric Administration sur le troisième banc d’essai orbital.

« Nous sommes extrêmement heureux d’étendre notre relation avec la NASA et de continuer à soutenir leurs objectifs de recherche avec nos plates-formes OTB flexibles et modulaires », a déclaré Scott Forney, président de General Atomics Electromagnetic Systems dans un communiqué. «Ce contrat est une autre opportunité passionnante qui démontre [General Atomics’] capacité à livrer des satellites selon un calendrier agressif. La plate-forme OTB nous permettra d’intégrer rapidement et à moindre coût la suite de charges utiles TSIS-2 sur un vaisseau spatial volant libre qui fonctionnera sur une orbite solaire synchrone et permettra à la NASA de disposer de capacités de surveillance solaire continue tout au long de son cycle de vie de mission.