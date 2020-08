WASHINGTON – La NASA a annoncé le 14 août que la première mission opérationnelle de l’équipage commercial SpaceX vers la Station spatiale internationale sera lancée à la fin octobre, un retard pour accueillir d’autres vaisseaux spatiaux volant vers la station.

L’agence a déclaré qu’elle avait fixé une date au plus tôt le 23 octobre pour le lancement de Crew-1, qui enverra trois astronautes de la NASA et un astronaute de l’agence spatiale japonaise JAXA sur un vaisseau spatial Crew Dragon à l’ISS pendant six mois. mission. La NASA avait précédemment déclaré que la mission serait lancée fin septembre, mais des responsables avaient laissé entendre ces derniers jours que le lancement pourrait être retardé jusqu’en octobre.

«Pour le moment, il est prévu pour la fin septembre. Cela pourrait glisser jusqu’en octobre », a déclaré l’administrateur de la NASA Jim Bridenstine le 7 août lors d’un discours liminaire lors d’une conférence en ligne pour les anciens de l’Université internationale de l’espace.

Juste avant le lancement de la mission Demo-2 le 30 mai, la NASA a déclaré qu’elle visait une date de lancement au plus tôt le 30 août pour Crew-1, en supposant que Demo-2 reviendrait au début du mois d’août. Cependant, dans les semaines précédant le débarquement de Demo-2 le 2 août, la NASA a déclaré qu’il lui fallait au moins six semaines pour terminer les travaux de certification sur le vaisseau spatial avant de lancer Crew-1, repoussant ce lancement à la fin de septembre.

Le nouveau retard, a déclaré la NASA dans son annonce de la date de lancement de Crew-1, est principalement dû au trafic de véhicules en visite à l’ISS. Le vaisseau spatial Soyouz MS-17 doit être lancé à la station le 14 octobre, transportant l’astronaute de la NASA Kate Rubins et les cosmonautes de Roscosmos Sergey Ryzhikov et Sergey Kud-Sverchkov à la station. Ils remplaceront l’équipage actuel de Chris Cassidy de la NASA et Anatoly Ivanishin et Ivan Vagner de Roscosmos, qui doivent retourner sur Terre à bord du vaisseau spatial Soyouz MS-16 plusieurs jours après l’arrivée du Soyouz MS-17.

En plus des arrivées et des départs de Soyouz, un vaisseau spatial cargo Cygnus est actuellement prévu pour le lancement le 29 septembre sur une fusée Antares de Wallops Island, en Virginie. Les engins spatiaux Cygnus arrivent généralement à la station deux à trois jours après le lancement.

Crew-1 transportera à la station les astronautes de la NASA Michael Hopkins, Victor Glover et le spécialiste de mission Shannon Walker, et l’astronaute de la JAXA Soichi Noguchi. « Nous sommes prêts à nous rendre à la station spatiale », a déclaré Glover lors d’une conférence de presse après la projection de Demo-2 le 2 août. « Nous sommes très près d’être prêts à faire voler le Dragon en orbite terrestre basse. »

Le lancement fin octobre de Crew-1, a déclaré la NASA, leur permettra de rester sur la station grâce au lancement ce printemps de Crew-1, qui transportera un nouvel équipage d’astronautes de la NASA, de la JAXA et de l’Agence spatiale européenne vers la station. . Alors que la mission Crew-1 utilisera un nouveau booster Falcon 9 et un vaisseau spatial Crew Dragon, Crew-2 utilisera la capsule Dragon de la mission Demo-2 et le booster Falcon 9 de Crew-1.

La NASA doit encore terminer la certification du vaisseau spatial Crew Dragon pour permettre à la mission Crew-1 de se poursuivre. Lors de la conférence de presse post-splashdown, Steve Stich, directeur du programme d’équipage commercial de la NASA, a déclaré qu’il s’attendait à ce que la révision de certification finale ait lieu fin août ou début septembre.