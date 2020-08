Les membres de l’équipage SpaceX Crew-1 de la NASA sont vus assis dans le vaisseau spatial Crew Dragon de la société pendant la formation sur l’interface de l’équipement de l’équipage. De gauche à droite, les astronautes de la NASA Shannon Walker, spécialiste de mission; Victor Glover, pilote; et Mike Hopkins, commandant de l’équipage Dragon; et l’astronaute de la JAXA Soichi Noguchi, spécialiste de mission. Crédits: SpaceX

Le premier vol opérationnel du vaisseau spatial Crew Dragon de SpaceX avec quatre astronautes à bord devrait être lancé depuis le Kennedy Space Center en Floride au plus tôt le 23 octobre, à la suite d’un examen de certification officiel visant à évaluer les données du vol d’essai à deux du Crew Dragon qui s’est terminé plus tôt ce mois-ci, la NASA a déclaré vendredi.

L’équipage de quatre personnes de la prochaine mission Crew Dragon devait décoller fin septembre, mais la NASA a annoncé vendredi que le lancement serait repoussé au 23 octobre pour mieux s’intégrer au calendrier chargé de livraisons d’équipages et de cargaisons de la Station spatiale internationale. .

Le commandant de l’engin spatial Mike Hopkins, le pilote Victor Glover et les spécialistes de mission Shannon Walker et Soichi Noguchi de l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale monteront le vaisseau spatial Crew Dragon en orbite au-dessus d’une fusée Falcon 9 à partir de la plate-forme 39A du Centre spatial Kennedy.

En supposant un lancement le 23 octobre, l’équipage de quatre personnes décollera vers 5 h 47 HAE (9 h 47 GMT) pour une montée en orbite avant l’aube. L’heure de lancement pourrait être légèrement ajustée à mesure que l’orbite de la Station spatiale internationale change en raison de la traînée aérodynamique et des éventuelles manœuvres de reboost.

Un lancement le 23 octobre mettrait Hopkins et ses coéquipiers sur la bonne voie pour s’amarrer à la station spatiale le 24 octobre, lançant une expédition de six mois sur le complexe de recherche en orbite.

La mission Crew Dragon qui doit être lancée en octobre sera le premier vol régulier de rotation de l’équipage de SpaceX vers la station spatiale. Désigné Crew-1, la mission suit le premier vol Crew Dragon jusqu’à la station lors d’une mission de démonstration avec les astronautes Doug Hurley et Bob Behnken.

Hurley et Behnken ont lancé la mission Demo-2 de SpaceX le 30 mai depuis le Centre spatial Kennedy et se sont amarrés à la station spatiale le lendemain. Le lancement a marqué la première fois que des astronautes ont volé en orbite depuis le sol américain depuis le retrait de la navette spatiale en 2011.

Le vol d’essai Demo-2 s’est terminé le 2 août avec les éclaboussures de Hurley et Behnken le 2 août dans le golfe du Mexique. Bien que la NASA et SpaceX disent que le vaisseau spatial Crew Dragon a bien fonctionné lors du vol d’essai de 64 jours, les responsables prévoient un examen fin août ou début septembre pour évaluer les données de la mission Demo-2 et certifier officiellement le Crew Dragon pour des missions régulières de rotation d’équipage d’une durée jusqu’à sept mois.

SpaceX est sous contrat avec la NASA pour au moins six missions de rotation d’équipage «post-certification» vers la station spatiale jusqu’en 2024. Grâce à une série d’accords de financement depuis 2011, la NASA a engagé plus de 3,1 milliards de dollars à SpaceX pour le développement, les essais et les vols opérationnels du vaisseau spatial commercial Crew Dragon.

«La certification par la NASA du système de transport d’équipages de SpaceX permet à l’agence de transporter régulièrement des astronautes vers la station spatiale, mettant ainsi fin à la seule dépendance de la Russie pour l’accès à la station spatiale», a déclaré la NASA vendredi.

Le vaisseau spatial Crew Dragon de SpaceX pour la mission Crew-1 au siège de la société à Hawthorne, en Californie. Crédits: SpaceX

Dans un communiqué publié vendredi, la NASA a déclaré que le lancement de la mission Crew-1 avait été reporté de fin septembre au 23 octobre au plus tôt afin de «permettre le trafic des engins spatiaux pour la prochaine rotation de l’équipage de Soyouz et de répondre au mieux aux besoins de la Station spatiale internationale. «

Le lancement du Crew Dragon le 23 octobre et l’accostage le 24 octobre suivront une rotation de l’équipage russe Soyouz à la mi-octobre.

Les ingénieurs russes préparent le vaisseau spatial Soyouz MS-17 pour le lancement le 14 octobre depuis le cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan avec le commandant russe Sergey Ryzhikov, le cosmonaute Sergey Kud-Sverchkov et l’astronaute de la NASA Kate Rubins.

L’équipage du Soyouz MS-17 accostera à la station spatiale quelques heures après le lancement, rejoignant le commandant de la station Chris Cassidy et les ingénieurs de vol russes Anatoly Ivanishin et Ivan Vagner pour un transfert d’équipage d’une semaine.

Cassidy, Ivanishin et Vagner doivent quitter la station spatiale le 21 octobre et se diriger vers l’atterrissage au Kazakhstan, laissant l’équipage de trois personnes du Soyouz MS-17 sur le laboratoire en orbite pour attendre l’arrivée des astronautes Crew-1 le 24 octobre. ce qui portera la taille de l’équipage de la station à sept.

Deux missions de réapprovisionnement américaines sont également prévues pour le lancement de la station spatiale avant la fin de l’année.

Un navire de ravitaillement commercial Northrop Grumman Cygnus doit décoller le 29 septembre de Wallops Island, en Virginie, au sommet d’une fusée Antares. Le cargo cargo Cygnus arrivera à la station le 3 octobre avec plusieurs tonnes d’expériences, des provisions d’équipage et d’autres matériels.

Un cargo SpaceX Dragon pourrait décoller de Cap Canaveral dès novembre. Cette mission sera le 21e lancement de cargaison de SpaceX vers la station spatiale, mais la première à utiliser une nouvelle conception de véhicule d’approvisionnement basée sur une version non pilotée du vaisseau spatial Crew Dragon.

Le moment du lancement de la mission Crew-1 en octobre mettra en place l’atterrissage de l’équipage de Hopkins fin avril, environ un mois après le lancement et l’amarrage prévus du prochain vol Crew Dragon – connu sous le nom de Crew-2 – au printemps prochain. La NASA veut au moins plusieurs semaines de chevauchement entre les astronautes Crew-1 et Crew-2 sur la station spatiale.

Pendant cette période, la Russie prévoit de lancer une nouvelle mission d’équipage Soyouz vers la station spatiale pour remplacer Ryzhikov, Kud-Sverchkov et Rubins. Avec huit astronautes Crew Dragon et six membres d’équipage Soyouz qui vont et viennent à la station en avril prochain, l’avant-poste de recherche pourrait brièvement accueillir 14 astronautes et cosmonautes, battant le record du plus grand nombre de personnes dans l’espace à la fois.

Boeing se prépare également pour un deuxième vol d’essai non piloté de sa capsule d’équipage Starliner à la fin de cette année, mais les responsables n’ont pas annoncé de date de lancement cible pour la mission. Le Starliner accostera à la station spatiale lors d’une répétition d’un vol de démonstration non piloté en décembre 2019 qui n’a pas réussi à atteindre le laboratoire de recherche en orbite.

Si ce vol se passe bien, Boeing pourrait lancer des astronautes vers la station spatiale sur son vaisseau spatial commercial Starliner pour la première fois en 2021. Comme SpaceX, Boeing est sous contrat avec la NASA pour au moins six vols opérationnels de rotation d’équipage Starliner vers la station.

