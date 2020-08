ABL affirme que le financement accélérera le développement de son lanceur à deux étages et de son infrastructure mobile.

WASHINGTON – ABL Space Systems, une start-up de trois ans développant un véhicule de lancement pour les petits satellites, a annoncé le 3 août qu’elle avait reçu deux contrats de l’US Air Force d’une valeur de 44,5 millions de dollars et obtenu 49 millions de dollars de nouveaux financements privés.

Basée à El Segundo, en Californie, ABL prévoit le premier lancement orbital de son véhicule RS1 en 2021.

Dan Piemont, fondateur et directeur financier d’ABL, a déclaré que les contrats de 44,5 millions de dollars de l’Armée de l’air comprenaient un accord de trois ans avec l’incubateur technologique AFWERX pour démontrer la technologie de lancement et un accord avec le Space Enterprise Consortium du Space and Missile Systems Center pour mener trois démonstrations de le véhicule RS1 et l’infrastructure au sol déployable.

En outre, la société a obtenu un financement de 49 millions de dollars d’Ethan Batraski à Venrock avec la participation de New Science Ventures, Lynett Capital et Lockheed Martin Ventures.

«Nous avons clôturé le cycle pendant la pandémie de COVID-19. Il ne fait aucun doute qu’il y a eu de sérieux défis dans la vie de nombreuses personnes cette année, mais je pense que la rhétorique autour du gel des petits financements de lancement et nécessitant des renflouements au niveau de l’industrie est un peu exagérée », a déclaré Piemont à SpaceNews.

Il a déclaré que les fonds aideront à accélérer le développement du lanceur à deux étages et de l’équipement de lancement mobile. Un argument de vente du système ABL est qu’il pourrait être lancé à partir de plusieurs sites sans avoir à mettre en place beaucoup d’infrastructure fixe, un type de service que l’armée appelle «lancement réactif».

La société prévoit d’offrir des services de lancement commercial à partir de la base aérienne de Vandenberg, en Californie, et de la base aérienne de Cap Canaveral en Floride. L’infrastructure mobile conçue pour être transportée par camion permettrait à ABL de partager les rampes de lancement SLC-8 à Vandenberg et LC-46 à Cap Canaveral sans avoir à construire une infrastructure majeure.

Piemont a déclaré que le lancement inaugural du RS1 est prévu au premier trimestre de l’année prochaine et qu’une sélection de sites sera bientôt annoncée.

ABL a testé un étage supérieur RS1 intégré avec un moteur qu’il a développé appelé E2 pour les premier et deuxième étages de RS1. L’Air Force Research Laboratory a signé un accord avec ABL qui permet à l’entreprise de tester du matériel à Edwards Air Force Base en Californie. ABL a déclaré avoir loué des installations d’essais de propulsion à Mojave Air and Space Port et a agrandi ses installations d’El Segundo pour soutenir la production à grande échelle du véhicule RS1.

Le RS1 est en cours de développement pour transporter jusqu’à 1 350 kilogrammes en orbite terrestre basse. L’entreprise annonce un prix de 12 millions de dollars par mission.