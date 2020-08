GLASSBORO, N.J. – Une petite société belge connue pour ses travaux sur les programmes de l’Agence spatiale européenne a créé une société dérivée pour exploiter une constellation de cinq à dix satellites d’imagerie hyperspectrale.

SpaceBel, une société de logiciels et de systèmes spatiaux, cherchera à lever environ 10 millions d’euros (11,8 millions de dollars) en 2021 pour lancer le développement de la constellation et se préparer au lancement d’un satellite de démonstration en 2023, a déclaré Thierry Du Pre-Werson, directeur général de SpaceBel.

SpaceBel a formé la société dérivée, appelée ScanWorld, en mai avec la société d’investissement belge SRIW, a-t-il déclaré. SpaceBel est le principal actionnaire, mais diluera progressivement sa participation grâce à des investissements extérieurs, a-t-il déclaré.

Les détails exacts de la constellation de ScanWorld sont toujours en cours de finalisation. Le travail de conception jusqu’à présent est centré sur des satellites entre 100 et 200 kilogrammes capables d’une résolution inférieure à 30 mètres, a déclaré Pre-Werson.

SpaceBel a formé ScanWorld pour créer une entreprise autonome pour les applications de télédétection qu’il a développées grâce à des travaux sur d’autres projets de satellites, a déclaré Pre-Werson.

SpaceBel fournira le segment sol de ScanWorld et intégrera probablement ses satellites, a-t-il déclaré, en utilisant des plates-formes et des charges utiles de fournisseurs extérieurs.

SpaceBel fournit des logiciels pour la mission astéroïde Hera de l’ESA, les deux satellites Proba-3 de vol en formation et des équipements au sol pour la mission ALTIUS de l’agence sur les gaz à effet de serre. Pre-Werson a déclaré que la société était impliquée dans des programmes d’intégration de satellites en Indonésie, en Afrique et en Amérique du Sud pour des clients qu’il n’était pas libre de divulguer. SpaceBel dirigeait un consortium d’entreprises pour construire un satellite hyperspectral pour le Vietnam dans le cadre d’un contrat de 2014, mais a mis fin au programme un an plus tard en raison de difficultés financières au Vietnam, a déclaré Pre-Werson.

Guerric de Crombrugghe, PDG adjoint de ScanWorld, a déclaré que ScanWorld se tournerait vers le capital-risque pour une grande partie de sa série A, avec une partie des fonds provenant de SpaceBel et SRIW. ScanWorld espère avoir son premier lot de satellites en orbite en 2025 et atteindre sa pleine capacité opérationnelle avec un deuxième lot en 2026, a-t-il déclaré.

ScanWorld se concentrera d’abord sur la fourniture d’images hyperspectrales au marché de la végétation, a-t-il déclaré, avant de s’étendre à d’autres secteurs, y compris potentiellement la défense, l’énergie et la surveillance des actifs.

«Quoi que vous pensiez, il existe une application pour l’imagerie hyperspectrale», a-t-il déclaré. «Les gens doivent commencer quelque part. Nous commençons par l’agriculture et la foresterie. »

ScanWorld sera en concurrence avec d’autres startups hyperspectrales telles que Orbital Sidekick de San Francisco, Satellogic d’Argentine et HySpecIQ de Washington.

Crombrugghe a déclaré que la constellation ScanWorld fonctionnera probablement entre 500 et 650 kilomètres en orbite terrestre basse.

Pre-Werson a déclaré que SpaceBel emploie environ 100 personnes en Belgique, en France et en Pologne. La société a généré 14 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2019, a-t-il déclaré. ScanWorld est basé en Belgique, a-t-il déclaré.