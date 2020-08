L’adaptateur de scène du lanceur pour le premier vol d’essai du système de lancement spatial a été déchargé de la barge Pegasus de la NASA le 30 juillet et transféré dans le bâtiment d’assemblage des véhicules du centre spatial Kennedy en Floride. Crédits: TOSC / Tracy Yates

L’une des dernières pièces du premier vol d’essai de l’énorme fusée de transport lourd du système de lancement spatial de la NASA est récemment arrivée au Kennedy Space Center, rejoignant d’autres éléments déjà au port spatial de Floride en attendant l’expédition de l’étage principal du SLS une fois les tests terminés à la NASA. installation dans le Mississippi.

L’adaptateur d’étape de véhicule de lancement, ou LVSA pour le premier lancement de test SLS est arrivé au Kennedy Space Center en Floride à bord de la barge Pegasus de la NASA le 29 juillet. Tôt le lendemain, quelques heures avant le décollage du rover Mars 2020 Perseverance de la NASA depuis une rampe de lancement quelques à des kilomètres de là, les équipes au sol ont transféré la LVSA de la barge Pegasus dans le bâtiment d’assemblage des véhicules du port spatial de Floride.

Le LVSA est l’avant-dernier élément de la première fusée du système de lancement spatial à arriver au centre spatial Kennedy. Le plus gros morceau de la fusée, connu sous le nom d’étage principal, devrait arriver à Kennedy après le test de tir de ses quatre moteurs principaux sur un banc d’essai dans le Mississippi plus tard cette année.

En supposant que l’étape du test de tir est terminée cet automne et que l’assemblage de l’énorme fusée se déroule comme prévu l’année prochaine à l’intérieur du VAB, le premier vol d’essai SLS pourrait décoller avant la fin de 2021.

C’est environ quatre ans plus tard que prévu lorsque la NASA a lancé la conception et le développement du SLS en 2011, des retards largement attribués aux difficultés de construction et de test de l’étage principal.

Le premier vol d’essai SLS, connu sous le nom d’Artemis 1, enverra une capsule d’équipage Orion non pilotée en mission pour orbiter autour de la lune. La NASA vérifiera les performances de la fusée et les systèmes de l’engin spatial Orion avant la première mission SLS / Orion avec des astronautes dans la période 2023.

Selon les plans actuels de la NASA, la troisième mission SLS / Orion transportera des astronautes sur la lune pour tenter le premier atterrissage lunaire en équipage depuis la fin du programme Apollo Moon en 1972. L’administration Trump a ordonné à la NASA d’essayer de faire atterrir des astronautes sur la lune avant fin 2024, un calendrier largement considéré comme très ambitieux qui dépend également de milliards de dollars de nouveaux financements du Congrès.

L’adaptateur d’étage de véhicule de lancement qui est arrivé à Kennedy à la fin de juillet reliera l’étage central SLS à l’étage de propulsion cryogénique intermédiaire de la fusée, ou étage supérieur. L’élément d’adaptateur structurel a été construit au Marshall Space Flight Center de la NASA à Huntsville, en Alabama, sous la direction de l’entreprise principale Teledyne Brown Engineering.

«L’adaptateur de scène du lanceur qui arrive à Kennedy est important car nous avons presque toutes les pièces de la fusée ici à l’approche du lancement», a déclaré Allison Mjoen, ingénieur de projet opérationnel au programme Exploration Ground Systems de la NASA. «Nous sommes passés de la planification à la mise en œuvre, et bientôt la fusée commencera à prendre forme avec des opérations d’empilage.»

La barge Pegasus de la NASA a transporté le LVSA par voie fluviale et maritime de Huntsville au Centre spatial Kennedy. Le même navire a transporté des réservoirs externes vers le site de lancement pendant le programme de navette spatiale de la NASA et transportera également l’étage central Artemis 1 du Mississippi à la Floride après le tir d’essai.

L’adaptateur en forme de cône mesure environ 30 pieds, ou 9 mètres, de haut et sera stocké à l’intérieur du VAB jusqu’à ce qu’il soit nécessaire pour l’empilage sur le dessus de la platine centrale l’année prochaine. Le LVSA aidera également à protéger le moteur RL10 de l’étage supérieur pendant les premières minutes du lancement du SLS, avant que le RL10 ne se déclenche pour envoyer la capsule Orion sur une trajectoire vers la lune.

L’ensemble de la fusée Space Launch System mesurera 98 mètres de haut.

Cette illustration montre les composants de la configuration du bloc 1 du système de lancement spatial, qui est la version prévue pour voler lors de la première mission de la fusée, appelée Mission d’exploration-1. Crédit: NASA

Parmi les autres éléments du premier vol d’essai SLS actuellement sur le site de lancement en Floride, on peut citer tous les segments des deux propulseurs de fusée à solide de la fusée, qui sont arrivés par train en juin depuis leur usine de Northrop Grumman dans l’Utah. L’étage supérieur de l’ICPS, construit par United Launch Alliance, fait l’objet d’inspections et de maintenance au centre des opérations Delta de l’ULA à la base aérienne de Cap Canaveral pour se préparer à être empilé au-dessus de l’étage central et de l’adaptateur d’étage du véhicule de lancement.

L’adaptateur de scène Orion, qui relie l’étage supérieur SLS à la capsule de l’équipage Orion, se trouve également au Centre spatial Kennedy.

Et le vaisseau spatial Orion lui-même a terminé sa campagne d’essais pré-vol plus tôt cette année. Le module d’équipage construit par Lockheed Martin et le module de service Airbus, ainsi que le système d’interruption de lancement du navire, sont tous à Kennedy en attendant l’arrivée de l’étage principal du SLS et le début des derniers préparatifs de lancement.

