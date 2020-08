La pandémie de coronavirus combinée à la prochaine saison de la grippe pourrait être «la pire chute, du point de vue de la santé publique, que nous ayons jamais eue».

Le directeur du CDC, Robert Redfield, a fait cette déclaration, et il avertit une fois de plus les Américains que tout le monde doit faire quelques choses simples pour éviter une catastrophe: «Portez un masque, éloignez-vous socialement, lavez-vous les mains et soyez intelligent face aux foules.»

Ces mesures de sécurité réduisent le risque de transmission du COVID-19, ce qui est crucial avant la prochaine saison grippale.

Lavez-vous souvent les mains, évitez les foules, pratiquez la distanciation sociale lorsque vous n’êtes pas à la maison et portez un masque facial. Ce sont les choses simples que tout le monde peut faire pour réduire le risque d’attraper le COVID-19. Aucun d’entre eux n’offre une protection infaillible, mais ils peuvent réduire considérablement les taux de transmission. En plus de vous protéger vous-même et vos proches, vous aiderez les travailleurs de la santé qui font face à cette crise sanitaire depuis des mois. Vous aideriez également les responsables de la santé qui gèrent la crise et les ressources nécessaires pour lutter contre la maladie. Et vous continueriez à gagner plus de temps pour les chercheurs qui étudient des vaccins et des thérapies révolutionnaires pour combattre le nouveau coronavirus.

Ignorez ces consignes et vous ne risquez pas seulement de vous exposer vous-même et d’autres personnes à un virus qui peut facilement infecter n’importe qui et tuer de nombreuses personnes. Vous pourriez également contribuer à alimenter un scénario de cauchemar dans lequel le coronavirus et la grippe se propagent dans tout le pays en même temps. Ce ne sera pas seulement un problème pour la logistique hospitalière, mais aussi pour les personnes qui pourraient contracter les deux maladies en même temps.

Le directeur des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Robert Redfield, a averti dans le passé que la saison de la grippe pourrait être problématique si la courbe d’infection à coronavirus n’était pas aplatie d’ici là. Il l’a fait il y a plusieurs mois et à nouveau il y a quelques semaines. Le taux d’infection à coronavirus est encore plus élevé maintenant qu’il ne l’était au début de la pandémie, avec environ un mois d’été à gauche. Le Dr Anthony Fauci a déclaré plus tôt cette semaine que si les Américains ne respectaient pas les simples mesures de sécurité, il y avait un risque réel de coronavirus et d’infections grippales à converger dans certains endroits une fois que le froid arrive.

Redfield a souligné la gravité de la situation dans une interview avec WebMD, via .. Il a dit que cela pourrait être «la pire chute, du point de vue de la santé publique, que nous ayons jamais eue».

Il a poursuivi: «Pour votre pays en ce moment et pour la guerre dans laquelle nous sommes contre COVID, je vous demande de faire quatre choses simples: porter un masque, vous éloigner socialement, vous laver les mains et être intelligent face aux foules. Je ne demande pas à certains Américains de le faire. Nous devons tous le faire.

Redfield a également conseillé aux gens de se faire vacciner contre la grippe pour aider à éliminer l’un des deux risques. Un vaccin contre la grippe n’est pas efficace à 100% et vous pourriez encore contracter la grippe, mais il peut aider à réduire le risque. «En vous faisant vacciner, vous pouvez protéger vos enfants», dit-il. «Quand nous regardons la mortalité que nous constatons avec la grippe, une chose est certaine. Les enfants qui se font vacciner sont essentiellement protégés contre la mort.

Le CDC a acheté plus de 10 millions de doses du vaccin contre la grippe pour les adultes non assurés cette année, ce qui est 20 fois plus que les 500 000 doses typiques qu’il achète.

Redfield a déclaré qu’il était prudemment optimiste qu’un ou plusieurs vaccins COVID-19 seront prêts d’ici le début de 2021. Même si les vaccins sont approuvés cet automne ou cet hiver, les professionnels de la santé les obtiendront en premier et le grand public n’y aura pas accès. jusqu’à bien plus tard. Il peut s’écouler plusieurs mois avant le début des campagnes de vaccination aux États-Unis et ailleurs.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme passe-temps, et avant même de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.