Une étude montre que les symptômes du coronavirus chez les enfants doivent être pris au sérieux car ils peuvent évoluer vers un syndrome potentiellement mortel.

Des chercheurs brésiliens ont découvert qu’un patient de 11 ans par ailleurs en bonne santé qui avait contracté le virus était décédé des suites de complications cardiaques après que le virus ait atteint directement le cœur.

Le patient a développé un syndrome observé chez certains enfants infectés par le nouveau coronavirus, car le virus affectait divers organes. Les modifications inflammatoires du tissu cardiaque ont entraîné une insuffisance cardiaque et la mort.

Les opinions selon lesquelles les enfants ne peuvent pas être infectés, infecter les autres ou souffrir de complications graves du COVID-19 sont erronées ou carrément trompeuses. À mesure que les écoles ont commencé à rouvrir, de plus en plus de preuves indiquent que les enfants de tous âges sont infectés, et certains d’entre eux développent de plus grandes quantités de virus que les adultes.

Même si la plupart des enfants survivront au COVID-19, certains pourraient encore développer des complications, y compris le syndrome inflammatoire multisystémique chez les enfants (MIS-C) secondaire au COVID-19 que les pédiatres ont commencé à signaler il y a plusieurs mois. Certains de ces enfants mourront des suites des complications multisystémiques qui peuvent survenir. Un de ces cas déchirants s’est produit au Brésil, des médecins ayant documenté le cas d’une jeune fille de 11 ans décédée après 28 heures d’hospitalisation. Les chercheurs affirment que la principale raison de sa mort est le virus atteignant le cœur, bien que le SRAS-CoV-2 soit également présent dans d’autres organes.

La jeune fille est décrite dans l’étude publiée dans The Lancet comme «une femme par ailleurs en bonne santé d’origine africaine», qui a été admise à l’unité de soins intensifs pédiatriques avec un choc cardiovasculaire et une fièvre persistante.

Elle a eu de la fièvre pendant sept jours, des difficultés à avaler, des douleurs musculaires et des douleurs abdominales. À son admission, elle avait du mal à respirer et une hypoxie présentait des signes d’insuffisance cardiaque congestive et avait une pression artérielle basse, une tachycardie et des extrémités froides avec un pouls à peine perceptible.

La fille a été intubée et elle a reçu un mélange de médicaments comprenant de la ceftriaxone, de l’azithromycine et de l’adrénaline.

Un échocardiogramme qui a suivi a montré un dysfonctionnement myocardique important, et un scanner thoracique a révélé de multiples opacités de verre dépoli dans les poumons compatibles avec COVID-19. Les analyses de sang ont montré une concentration élevée de marqueurs de l’inflammation systémique et des lésions cardiaques, « y compris la protéine C-réactive, l’interleukine-6, la ferritine, les triglycérides, le D-dimère, la troponine et la bande myocardique de la créatine kinase. » Une lymphopénie importante a également été observée, ainsi qu’une hypoxie des gaz sanguins.

Après 28 heures, le patient a développé une fibrillation ventriculaire et est décédé.

Les médecins ont cherché à savoir ce qui avait causé la maladie qui avait finalement conduit à sa mort prématurée. Ils ont réalisé une autopsie mini-invasive guidée par échographie pour récupérer des échantillons du cœur, des poumons, du foie, de la rate, des reins, du cerveau, des ganglions lymphatiques inguinaux, du muscle quadriceps et de la peau. À l’aide d’un microscope électronique, ils ont découvert «des particules virales sphériques de 70 à 100 nm de diamètre, de taille et de forme cohérentes avec la famille des Coronaviridae» à l’intérieur de plusieurs types de cellules, y compris des cellules extraites du cœur. L’autopsie a également révélé des micro-caillots sanguins dans les artérioles pulmonaires et des vaisseaux sanguins similaires dans le rein. La coagulation sanguine est un phénomène bien connu du COVID-19 et une cause de complications dangereuses.

Les chercheurs ont également pris des écouvillons nasopharyngés pour tester le COVID-19 et ont utilisé les échantillons cardiaques et pulmonaires pour effectuer le même test. Les résultats sont revenus positifs pour le cœur et les poumons.

Même dans ce cas, il n’était pas clair que le nouveau coronavirus était le principal coupable, alors les médecins ont procédé à la séquence de l’ADN du patient à la recherche d’une immunodéficience qui expliquerait pourquoi le COVID-19 a finalement tué le jeune patient. « Aucun pathogène, probablement pathogène ou variante d’importance inconnue n’a été trouvé associé à des erreurs innées de l’immunité », a déclaré. En d’autres termes, le patient n’avait aucune condition immunitaire sous-jacente qui aurait pu faciliter le COVID-19 et le MIS-C.

«Notre rapport de cas montre des changements inflammatoires dans le tissu cardiaque d’un enfant atteint de MIS-C liés au COVID-19, qui ont conduit à une insuffisance cardiaque et à la mort», ont conclu les chercheurs. «Le SRAS-CoV-2 pourrait être détecté dans le tissu cardiaque par RT-PCR et microscopie électronique. Malgré l’inflammation systémique évidente et la progression finale vers une défaillance multiorganique, les résultats cliniques, échocardiographiques et de laboratoire ont fortement indiqué que l’insuffisance cardiaque était le principal déterminant de l’issue fatale.

«Nos observations pathologiques soutiennent l’hypothèse selon laquelle l’effet direct de l’infection par le SRAS-CoV-2 sur le tissu cardiaque était un contributeur majeur à la myocardite et à l’insuffisance cardiaque chez notre patient», indique l’étude. Des recherches antérieures ont déjà montré que certains adultes qui se sont remis du COVID-19 ont subi des lésions cardiaques.

Les chercheurs disent que c’est le premier cas qui documente la «présence de particules virales dans le tissu cardiaque d’un enfant affecté par le MIS-C».

