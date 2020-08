Le Dr Anthony Fauci a récemment décrit six choses que les gens peuvent faire pour empêcher la propagation du coronavirus.

La liste comprend le port de masque, la distanciation sociale, une bonne hygiène des mains et l’évitement des bars.

Fauci pense que nous pouvons voir une réduction drastique des nouveaux cas de coronavirus et, à son tour, éviter un autre arrêt si les gens suivent simplement les consignes de sécurité de base.

Avec le coronavirus se propageant rapidement dans certaines régions et diminuant dans d’autres, il n’est pas si difficile de déterminer quelles approches anti-COVID 19 fonctionnent et lesquelles ne fonctionnent pas. Au cours des derniers mois, par exemple, il est devenu extrêmement évident que la mise en œuvre de mesures de verrouillage strictes plus tôt dans l’année a aidé des États comme New York à empêcher de manière significative le nombre de cas de coronavirus d’augmenter. Pendant ce temps, les États qui étaient beaucoup plus laxistes dans la mise en œuvre des mesures de verrouillage ont finalement vu des pics massifs de cas et de décès de coronavirus.

À la lumière de cela, le Dr Anthony Fauci a été quelque peu franc sur ce que les Américains doivent faire pour aider à empêcher le coronavirus de se propager partout. La semaine dernière, Fauci a décrit huit activités à éviter pour aider à réduire le nombre de nouveaux cas de coronavirus, une liste qui comprend des rassemblements intérieurs et extérieurs, aller dans des bars et / ou des restaurants, prendre l’avion, utiliser les transports en commun, aller au gymnase et partager de la nourriture.

En plus d’éviter les activités susmentionnées, le Fauci a également souligné les mesures proactives que les individus peuvent prendre pour aider à freiner la propagation du coronavirus. Et bien que les suggestions de Fauci ne soient pas nécessairement nouvelles, le nombre croissant de cas de coronavirus dans certains États souligne que de nombreuses personnes, croyez-le ou non, ont besoin d’un rappel concernant les mesures de sécurité appropriées contre le COVID-19.

Selon Fauci, si les gens commencent à suivre les directives ci-dessous, nous devrions être en mesure de dépasser le coronavirus sans avoir à instituer un arrêt à l’échelle nationale:

Portez un masque à l’extérieur de la maison

Pratiquez la distance physique

Évitez les foules

Passez du temps à l’extérieur autant que possible

Adoptez une bonne hygiène des mains

Éloignez-vous des bars

« Si les Américains commencent à suivre les directives ci-dessus, a déclaré Fauci, » nous pouvons passer à travers cela sans avoir à revenir à un arrêt. Lorsque vous avez un maillon faible, tout le système échoue. »

Doublant ses propos, Fauci a déclaré il y a quelques jours:

Je crois fermement, et je le dirai très clairement, que nous n’avons pas à nous verrouiller complètement si nous faisons les choses correctement », a récemment expliqué Fauci. «Je crois que nous pouvons ouvrir l’économie, récupérer l’emploi, sortir les gens du marasme de l’enfermement. Si nous le faisons avec prudence, prudence et comme le disent les lignes directrices.

Fauci a également déclaré que les États-Unis pourraient être dans un monde de problèmes si nous ne pouvons pas maintenir le nombre quotidien de nouveaux cas en dessous de 10 000 avant l’automne. Comme Fauci l’a expliqué, l’automne sera une période particulièrement cruciale car elle marquera le début d’une vague de temps plus froid et sera accompagnée de la saison de la grippe.

«C’est vraiment entre nos mains», a déclaré Fauci la semaine dernière. «Je crois vraiment, sur la base des données que nous voyons dans d’autres pays et aux États-Unis, dans les États, les villes et les comtés qui l’ont fait correctement, que si nous prêtons attention aux principes fondamentaux du contrôle des infections et de la diminution de la transmission, nous pourrait être en baisse en novembre. C’est tout à fait concevable. »

