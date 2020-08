WASHINGTON – Avec le lancement d’une mission phare sur Mars, la division des sciences planétaires de la NASA se concentre sur deux missions astéroïdes qui devraient être lancées l’année prochaine.

Lors d’une réunion du 17 août du Comité consultatif de la science planétaire de la NASA, Lori Glaze, directrice de la division des sciences planétaires de la NASA, a noté qu’une fois que la pandémie a commencé plus tôt cette année, la plus haute priorité de la division était d’assurer le lancement réussi de la mission Mars 2020 cet été. . La NASA a élevé Mars 2020 au rang de l’une des principales priorités de l’agence, aux côtés de la mission d’équipage commercial Demo-2, en raison du risque de retard de deux ans et de 500 millions de dollars de coûts supplémentaires si la mission manquait sa fenêtre de lancement.

Mars 2020 a été lancé avec succès le 30 juillet et est en route vers Mars, qui devrait y atterrir en février prochain. «Nous avons rencontré cette fenêtre de lancement et y sommes parvenus», a-t-elle déclaré.

La division déplace désormais ses priorités vers deux missions, le Double Asteroid Redirection Test (DART) et Lucy, toutes deux programmées pour le lancement en 2021. «Celles-ci sont très prioritaires car nous examinons les différents impacts COVID sur notre portefeuille». dit-elle. «Nous travaillons très fort pour assurer la sécurité de ces équipes au maximum, mais lorsque nous avons des ressources limitées et des installations limitées, nous essayons de hiérarchiser ces missions.»

Lucy est l’une des deux missions de classe Discovery sélectionnées par la NASA en 2017. Son lancement est prévu en octobre 2021 sur un United Launch Alliance Atlas 5. La mission a une fenêtre de lancement étroite afin de suivre une trajectoire complexe qui lui permettra de voler. par plusieurs astéroïdes troyens sur la même orbite autour du soleil que Jupiter au cours de sa mission de 12 ans.

Glaze a déclaré que la mission Lucy s’approchait d’un jalon connu sous le nom de point de décision clé D qui lui permettra de procéder à l’intégration et aux tests finaux. Ce travail se poursuit avec «la santé et la sécurité des équipes avant tout» alors que la pandémie persiste.

DART, une mission de défense planétaire qui entrera en collision avec une lune en orbite autour de l’astéroïde proche de la Terre Didymos pour tester une technique permettant de dévier son orbite, devrait être lancée fin juillet 2021. DART est actuellement dans ses propres opérations d’assemblage final et de test. «La mission avance vraiment bien», dit-elle. « La mission est sur la bonne voie pour un lancement en juillet 2021 à bord d’un SpaceX Falcon 9, et nous allons travailler très dur pour nous y tenir. »

Cependant, DART a eu quelques défis, a expliqué un autre responsable de la NASA plus tard lors de la même réunion. Lindley Johnson, chef du bureau de coordination de la défense planétaire, a déclaré que la livraison du bus de l’engin spatial au laboratoire de physique appliquée par Aerojet Rocketdyne, qui a installé son système de propulsion électrique, a été retardée d’environ un mois et demi en raison de la pandémie. « Cela a donc retardé l’intégration DART et le calendrier des tests d’environ six semaines », a-t-il déclaré.

L’équipe de la mission essaie de récupérer une partie de ce temps, a-t-il dit, et pourrait augmenter le nombre de quarts pour ce faire. Cependant, la livraison des panneaux solaires du vaisseau spatial plus tard cette année devrait avoir environ un mois de retard.

Johnson a déclaré que certaines des technologies de l’engin spatial, telles que le système de propulsion électrique NEXT-C et le Roll-Out Solar Array (ROSA), ont joué un rôle dans les retards. «La quantité de tests à effectuer avant la livraison de ces composants à un projet de vol n’a pas été tout à fait comprise et réalisée», a-t-il déclaré.

Ni NEXT-C ni ROSA ne sont des systèmes complètement nouveaux. NEXT-C est une version améliorée de la propulsion électrique utilisée dans les missions Dawn et Deep Space 1 de la NASA, tandis que ROSA, un panneau solaire qui se déroule dans sa configuration de vol après le lancement, a été testé sur la Station spatiale internationale. Mais, a-t-il dit, «aucun de ces composants n’a démarré avec un plan et un calendrier vraiment suffisants pour répondre aux exigences du projet de vol.»

« Ce sera un défi permanent pour DART alors qu’ils rassemblent le vaisseau spatial et effectuent les tests au cours des neuf prochains mois environ », a déclaré Johnson. «C’est un domaine dans lequel nous pouvons tirer des leçons du projet avec ces nouveaux systèmes technologiques.»