Pendant toute l’histoire de l’humanité, nous avons levé les yeux et vu un seul soleil, mais une nouvelle étude affirme que nous en avons presque eu une seconde. Ce scénario, proposé par les astronomes du Center for Astrophysics à Harvard & Smithsonian, met en scène notre système solaire se formant comme un binaire avec une autre étoile qui a finalement dérivé. Cela pourrait expliquer certaines des choses les plus déroutantes sur le système solaire, telles que la nature du nuage d’Oort et même la sombre planète neuf.

Les astronomes savent que les systèmes solaires multi-étoiles sont courants – le système Centauri existe juste à côté, et il se compose de trois étoiles. Le nouvel article, rédigé par Avi Loeb et Amir Siraj, suggère qu’un compagnon binaire maintenant manquant pour notre soleil pourrait faire la lumière sur les événements confondants dans le système solaire externe. Plus précisément, cela pourrait expliquer pourquoi nous avons un Oort Cloud aussi volumineux.

Le nuage d’Oort est tout au bord du système solaire – il dépasse Neptune, après Pluton et même au-delà des objets de la ceinture de Kuiper (KBO) les plus éloignés. Contrairement à la ceinture de Kuiper, qui est en forme de beignet, le nuage d’Oort est une zone sphérique de l’espace remplie de morceaux glacés de matériau primordial, comme des comètes qui ne s’approchent jamais du système solaire interne. Jusqu’à présent, aucun modèle de formation du système solaire n’a été en mesure d’expliquer le volume du nuage d’Oort. Si vous ajoutez un deuxième soleil, cependant, les choses ont plus de sens.

L’étude postule que notre soleil est resté gravitationnellement verrouillé sur une autre étoile après que les deux se soient formés à partir du même nuage moléculaire, parfois appelé une pépinière stellaire. Si le système solaire avait une deuxième étoile avec à peu près la même masse que le soleil, cela aurait pu aider à gonfler le nuage d’Oort. Les astronomes pensent qu’il est courant que les étoiles se dispersent à partir d’un nuage après leur formation, souvent en raison d’interactions gravitationnelles avec d’autres étoiles de «l’amas de naissance». Donc, cette étoile supplémentaire a aidé à enfiler du matériau Oort Cloud, puis a flotté il y a des milliards d’années, devenant juste une autre étoile de la taille d’un soleil dans notre petit coin de la galaxie comme Epsilon Indi ou Tau Ceti.

Un soleil manquant pourrait également expliquer l’énigme de Planet Nine. Les astronomes ont identifié des perturbations inhabituelles sur les orbites de certains KBO, il y a donc quelque chose qui affecte leurs orbites. S’il s’agit bien d’une planète, l’explication principale est qu’elle s’est formée plus près du soleil et a migré vers l’extérieur. Cependant, Loeb et Siraj disent qu’une étoile passant assez près pour éloigner le jumeau du soleil aurait également pu laisser quelque chose derrière elle: une planète. Planet Nine pourrait être une planète extraterrestre que nous avons capturée alors que son étoile d’origine glissait. Tout cela est bien sûr hypothétique, mais cela expliquerait certaines choses.

