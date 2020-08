L’origine du nouveau coronavirus est toujours un mystère, mais l’Organisation mondiale de la santé a déclaré plus tôt cette semaine qu’elle avait achevé une enquête limitée en Chine.

L’agence a déclaré qu’elle avait établi des «termes de référence» avec la Chine qui jettent les bases de la prochaine phase de recherche où une «équipe internationale» sera impliquée.

L’OMS n’a fourni aucune réponse à cette mission limitée, mais semble indiquer qu’elle souhaite vivement découvrir qui était le Patient Zéro et comment la pandémie a commencé.

Où tout a-t-il commencé et comment cela s’est-il passé? C’est la question du nouveau coronavirus à laquelle répondre, et la Chine n’a pas fait grand-chose pour offrir au monde une explication plausible. La version initiale des événements indiquait qu’un marché humide de Wuhan en Chine était le point zéro pour le COVID-19. Le virus n’a pas été créé dans un laboratoire et ne s’est pas échappé du centre de recherche de Wuhan. Mais il y a plusieurs mois, la Chine a déclaré que le marché était victime de la pandémie plutôt que de la source, tout en maintenant que le laboratoire de Wuhan n’était en aucun cas impliqué. Ensuite, la Chine a tenté de rejeter le blâme sur d’autres régions, apparemment dans le but de négocier sa sortie de ce gâchis avant l’enquête de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sur Wuhan. Cela n’a pas fonctionné et l’enquête initiale de l’OMS est maintenant terminée. L’OMS n’a fourni aucune réponse sur les progrès accomplis ces dernières semaines, mais l’organisation insiste toujours sur le fait qu’il est important de déterminer comment la pandémie a commencé.

L’OMS a déclaré plus tôt cette semaine que son avance de deux personnes qui s’était rendue à Wuhan il y a quelques semaines avait conclu sa mission et que l’organisation prévoyait d’envoyer un groupe d’experts plus important dans la zone d’épidémie.

Le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré que «l’équipe internationale» se déploierait à Wuhan, la ville où tout a commencé à la fin de l’année dernière. Selon l’Associated Press, le chef de l’OMS a déclaré que des «termes de référence» ont été rédigés par l’OMS et la Chine, sans expliquer ce qu’ils sont. «L’équipe avancée de l’OMS qui s’est rendue en Chine a maintenant achevé sa mission consistant à jeter les bases d’efforts conjoints supplémentaires pour identifier les origines du virus», a-t-il déclaré. «Des études épidémiologiques commenceront à Wuhan pour identifier la source potentielle d’infection des premiers cas.»

Les «preuves et hypothèses» que l’enquête générera «jetteront les bases d’études complémentaires à plus long terme».

Un autre responsable de l’OMS a déclaré que l’équipe avancée n’était pas revenue de Chine et n’avait pas été débriefée. Le Dr Michael Ryan, chef des urgences de l’agence, a noté les «lacunes du paysage épidémiologique», c’est-à-dire que le monde n’a toujours aucune idée de la façon dont l’épidémie de coronavirus a commencé. L’OMS évaluera les études à mener et les données à collecter.

«Le vrai truc est d’aller vers les groupes humains qui se sont produits en premier, puis de revenir systématiquement à la recherche du premier signal par lequel la barrière entre les espèces animales et humaines a été franchie», a déclaré Ryan. «Une fois que vous comprenez où cette barrière a été franchie, vous passez aux études de manière plus systématique du côté des animaux.» La remarque indique que l’OMS veut aller au fond des choses et découvrir qui aurait pu être Patient Zero. Cela aidera le monde à comprendre comment le virus est passé des animaux aux humains.

Cela dit, l’OMS n’a pas expliqué quels sont les termes de référence, quand ils seront rendus publics, quand la prochaine enquête internationale atteindra la Chine, ni quelle sera la taille de l’équipe. L’organisation a reçu de nombreuses critiques pour la façon dont elle a géré la pandémie jusqu’à présent, en particulier à ses débuts, et l’influence que la Chine pourrait avoir sur l’organisme des Nations Unies.

