Une éclosion de Salmonella a été attribuée à un distributeur d’oignon qui vend ses produits sous diverses marques.

Les oignons sont vendus sous des marques de magasin et d’autres noms, et des cas ont été confirmés dans au moins 34 États.

Des centaines de personnes sont tombées malades à cause des oignons et bien qu’aucun décès n’ait été signalé, le CDC et la FDA exhortent toute personne ayant des oignons potentiellement contaminés à les jeter immédiatement.

Alors que vous faites de votre mieux pour éviter de contracter une infection à coronavirus, le CDC met en garde contre un autre type de maladie qui se propage rapidement en raison d’aliments contaminés. Une épidémie de Salmonella a été confirmée dans au moins 34 États, et la source de l’épidémie semble être l’oignon.

L’épidémie, qui a entraîné environ 400 cas d’infection connus, a été attribuée à des oignons provenant de Thomson International, Inc. Malheureusement, les oignons de cette société sont achetés et revendus sous plusieurs marques différentes, y compris des marques de magasin.

Comme l’explique le CDC, les oignons de Thomson International, Inc. apparaissent sur les tablettes des magasins sous des noms tels que Thomson Premium, TLC, Thomson International, Tender Loving Care, El Competitor, Hartley’s Best, Onions 52, Majestic, Imperial Fresh, Kroger, Utah Onions et Food Lion. C’est tout un tas de marques à surveiller, mais être attentif à ce que vous mangez peut vous éviter une infection désagréable.

Jusqu’à présent, l’épidémie a entraîné au moins 59 hospitalisations, bien qu’aucun décès n’ait été lié à une maladie d’origine alimentaire. Symptômes d’une infection à Salmonella, y compris douleurs à l’estomac, fièvre et diarrhée. Si l’infection est particulièrement grave, elle peut en fait se propager du système digestif à la circulation sanguine, où elle peut alors se déplacer vers d’autres organes et causer de graves dommages.

Comme c’est souvent le cas avec de telles infections, les jeunes enfants, les personnes âgées et les personnes dont le système immunitaire est déjà affaibli sont plus vulnérables et pourraient présenter des symptômes plus graves.

Quant à la source de la contamination, Thomson International, Inc., a émis un rappel volontaire d’oignons rouges, jaunes, blancs et jaunes doux le 1er août. Alors que le rappel de la société était de grande portée, le CDC affirme que les oignons rouges seraient à l’origine de l’épidémie. L’enquête sur l’épidémie est toujours en cours et les responsables espèrent en retracer la source avec plus de certitude dans un proche avenir.

Lorsque vous achetez des oignons, évitez les marques énumérées ci-dessus et, si vous en avez déjà chez vous, jetez-les immédiatement. Il est également conseillé de désinfecter tous les contenants, plats ou comptoirs que les oignons ont pu toucher. Il est également conseillé aux restaurants d’éviter de servir des oignons potentiellement contaminés à leurs clients et de contacter l’entreprise s’ils ne sont pas sûrs que les oignons qu’ils ont proviennent de Thomson International. Plus de détails concernant le rappel peuvent être trouvés sur la page de rappel de la FDA.

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et les tendances de la réalité virtuelle, des appareils portables, des smartphones et des technologies futures.

Plus récemment, Mike a occupé le poste de rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste après sa dépendance au jeu.