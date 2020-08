WASHINGTON – L’équipe dirigée par Blue Origin, qui est l’un des trois à travailler sur des concepts d’atterrisseur lunaire pour le programme Artemis de la NASA, a livré une maquette grandeur nature de cet atterrisseur à l’agence pour qu’elle soit testée par des ingénieurs et des astronautes.

Blue Origin a annoncé le 20 août que son «équipe nationale» avait installé un modèle d’ingénierie de l’atterrisseur dans l’installation de maquette de véhicules spatiaux au Johnson Space Center. La maquette de taille normale, mais basse fidélité, comprend à la fois l’élément de descente, développé par Blue Origin, et l’élément d’ascension, construit par Lockheed Martin, et mesure plus de 12 mètres de haut.

Les entreprises ont développé la maquette pour permettre aux astronautes et aux ingénieurs de la NASA d’étudier la disposition du véhicule, y compris le positionnement de divers composants, et d’obtenir des commentaires alors que l’atterrisseur en est encore à un stade précoce de développement.

«Vous pouvez penser à deux catégories d’évaluations», a déclaré Brent Sherwood, vice-président des programmes de développement avancés chez Blue Origin, dans une interview. L’un est l’ergonomie de la cabine, comme les commandes et les écrans à l’intérieur du vaisseau spatial. Une seconde concerne les angles de vision depuis la cabine. L’évaluation comprendra des personnes portant des combinaisons spatiales qui testent l’entrée et la sortie de l’atterrisseur et accèdent à l’équipement.

Ces tests leur permettront d’obtenir rapidement des commentaires sur la conception à un moment où il sera plus facile et plus rapide d’apporter des modifications. «Vous pensez savoir quelle est la bonne chose à concevoir et vous l’essayez, et vous obtenez des commentaires», a-t-il déclaré. «Cela vous dit quoi faire ensuite.»

Malgré les progrès de la réalité virtuelle, les entreprises affirment qu’un modèle physique comme cette maquette est toujours essentiel pour affiner la conception de l’atterrisseur. «La collaboration que vous pouvez faire physiquement est vraiment importante», a déclaré Kirk Shireman, qui a rejoint Lockheed Martin Space en tant que vice-président des campagnes lunaires cet été peu de temps après avoir pris sa retraite de la NASA en tant que directeur du programme de la Station spatiale internationale. Les systèmes de réalité virtuelle, a-t-il déclaré, « ne peuvent pas donner une vue d’ensemble, c’est donc formidable d’avoir ce véhicule physique là aussi. »

Cela inclut, a-t-il dit, des problèmes tels que le placement des fenêtres et d’autres composants qui affectent la structure globale des éléments de l’atterrisseur. «Ils ont un impact sur de gros morceaux de la structure qui sont à longue avance et doivent être finalisés pour que nous puissions commencer la fabrication.»

Les tests permettront également d’identifier les choses que les concepteurs ont oubliées. « La partie la plus intéressante de faire ce type d’évaluation de maquette est de trouver les choses auxquelles vous n’avez pas pensé », a déclaré Sherwood. «Il va y avoir des surprises qui sont révélées par ce type d’environnement physique, lorsque vous pouvez y être et le voir et le ressentir.

La maquette est l’une des nombreuses lignes de travail effectuées par l’équipe, qui comprend également Northrop Grumman, qui développe l’élément de transfert qui déplace l’atterrisseur en orbite lunaire, et Draper, qui fournit le guidage et l’avionique. Sherwood a déclaré que Blue Origin avait effectué des tests sur son moteur BE-7, qui alimente l’étage de descente, au Marshall Space Flight Center, ainsi que sur des technologies de stockage pour les propulseurs cryogéniques de ce moteur.

L’équipe dirigée par Blue Origin est l’une des trois à avoir remporté le prix du système d’atterrissage humain (HLS) de la NASA en avril, avec 579 millions de dollars. Une équipe dirigée par Dynetics a remporté un autre prix HLS, d’une valeur de 253 millions de dollars, tandis que SpaceX a remporté le troisième prix, d’une valeur de 135 millions de dollars.

Les entreprises sont à peu près à mi-chemin de ces contrats et se tournent déjà vers le prochain concours. Sherwood a déclaré que l’équipe dirigée par Blue Origin se préparait à un examen de base de la certification dans les prochaines semaines et s’attend à ce que la NASA publie un projet d’appel à propositions pour la prochaine phase du programme début septembre. Ces propositions devront être rédigées à la fin de l’automne pour une ou deux entreprises au printemps prochain.

La capacité de la NASA à continuer de soutenir un ou deux atterrisseurs dépendra à la fois du statut des concepts et du financement disponible. La NASA a demandé 3,3 milliards de dollars pour le programme HLS dans sa proposition de budget pour l’exercice 2021, mais un projet de loi de dépenses adopté par la Chambre en juillet fournit moins de 630 millions de dollars. Le Sénat n’a pas encore adopté sa version d’un projet de loi de dépenses.

Sherwood a déclaré que le budget incertain était le plus grand risque pour pouvoir avoir un atterrisseur prêt à emmener des astronautes à la surface de la Lune en 2024. «Ce programme fonctionne à la vitesse des crédits», a-t-il déclaré. «Le plan de programme nous y conduit, mais tout dépend du budget.»

Cela échappe au contrôle de l’une des entreprises participant au programme. «Tout ce que nous pouvons contrôler, c’est le travail que nous devons faire», a-t-il déclaré.

Mis à part les problèmes budgétaires, Sherwood et Shireman ont déclaré qu’ils étaient convaincus que leur atterrisseur pouvait gagner le soutien continu de la NASA et être prêt en 2024. «Notre expérience en tant qu’équipe, notre expérience avec ce matériel, sera vraiment un grand avantage alors que nous allons de l’avant pour nous rencontrer. L’objectif de la NASA de mettre les prochaines personnes sur la Lune en 2024 », a déclaré Shireman.

La maquette est une étape importante dans cet effort, a déclaré Sherwood. «C’est vraiment le début de la concrétisation.»