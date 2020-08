Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Les appareils photo ne sont pas ma couverture habituelle – j’ai tendance à laisser le sujet à mon collègue et photographe professionnel David Cardinal – mais les nouvelles récentes des tests d’appareils photo Canon ont attiré mon attention. Il semble que les Canon EOS R5 et R6 récemment publiés aient tous deux tendance à surchauffer lorsqu’ils sont utilisés dans leurs modes de fidélité les plus élevés. L’impact de ce problème diffère entre le R5 et le R6, mais il touche les deux de manière significative.

Selon DPreview, le problème n’est pas que Canon n’a pas réussi à communiquer les limites de l’un ou l’autre appareil photo. Les documents de presse distribués pour le lancement discutent directement du temps de prise de vue limité offert par les R5 et R6 et soulignent qu’aucun des deux appareils n’est destiné à un usage commercial. Le tableau suivant a été publié par Canon quelques jours après l’augmentation des critiques des deux appareils photo:

Le problème, comme l’écrit DPReview, est: « [T]voici une mise en garde importante que les chiffres de Canon ne tiennent pas compte: bien que les caméras puissent fournir à plusieurs reprises la quantité de vidéo promise, elles ne le font pas toujours dans le monde réel. » (Italiques dans l’original)

Les tests de DPReview ont révélé que toute utilisation de l’appareil photo avant de commencer la prise de vue, y compris le temps passé à réchauffer une photo, à régler la balance des blancs, à régler la mise au point, à prendre des photos ou simplement à attendre sur un sujet pour se préparer, tout est inclus dans votre enregistrement total. temps. Plus vous consacrez de temps à ces activités, moins vous aurez de temps pour tourner.

La différence entre les performances des deux unités sous test peut être résumée comme suit: Le R5 ne vous donnera (la plus grande partie) de son temps d’enregistrement complet que si vous commencez avec une caméra froide. Toute autre utilisation de l’appareil à quelque fin que ce soit réduira votre total. Le laisser allumé réduira le total. Lors de la prise de vue avec le R5 en mode 4K / 30 HQ, vous pouvez vous attendre à environ 25 minutes avant un avertissement de surchauffe, et pas plus de 30 minutes de séquence à la fois dans ce mode, au maximum. Laissez le R5 refroidir pendant 30 minutes, et vous en récupérerez la majeure partie – entre 22 et 25 minutes.

Dans le cas du R6, la durée initiale du film est plus longue, l’appareil n’avertissant pas de surchauffe avant la barre des 38 minutes et ne surchauffant pas avant que près de 40 minutes ne se soient écoulées. Ce qui est différent, dans ce cas, c’est ce qui se passe lorsque vous laissez refroidir l’appareil 30 minutes. Le R5 a récupéré pratiquement toutes ses performances, offrant 22 à 25 minutes (contre 29+), tandis que le R6 n’a géré que 19 à 22 minutes de séquences après la même période de 30 minutes. Quoi que ce soit qui donne au R6 un temps d’enregistrement supplémentaire sur le front-end, cela n’aide pas l’appareil à récupérer une fois qu’il atteint le point de déclenchement thermique.

Les problèmes thermiques du R5 peuvent créer des problèmes si vous avez l’intention de filmer une vidéo après avoir pris un tas de photos fixes, un éditeur de DPReview a noté qu’après avoir retiré l’appareil photo et pris 164 images en un peu moins de deux heures, le temps qu’il pourrait fournir 4K La capture d’images HQ n’a duré que quatre minutes, malgré une grande capacité de stockage. Vous ne pouvez pas non plus laisser l’appareil photo au soleil pendant que vous le refroidissez (ou lui permettre de s’asseoir au soleil avant de prendre une photo) – permettre à toute chaleur supplémentaire de s’accumuler dans l’appareil réduira le temps de prise de vue. Essayer de charger l’appareil photo réduira également sa durée de prise de vue.

Malheureusement, DPReview n’est pas un site Web de technologie matérielle PC, et je ne trouve aucune discussion sur leurs efforts pour échanger des composants de refroidissement internes, boulonner un ventilateur ou regraisser les composants internes. C’est probablement pour le mieux, car je ne sais pas si vous pouvez ou non mettre à niveau une caméra avec une pâte thermique à métal liquide. Néanmoins, ce que DPReview retire est moins que Canon est aux prises avec des problèmes que d’autres entreprises ont résolus, et plus que l’entreprise a fait un mauvais travail en expliquant à ses utilisateurs à quoi ressemble l’expérience réelle de l’achat de l’appareil photo ou quelles modifications elles peuvent doivent faire à la façon dont ils abordent un tournage. L’enregistrement en 4K et au-dessus à des fréquences d’images élevées est toujours incroyablement difficile pour la plupart des caméras en termes de gestion des besoins en chaleur et en énergie, et ce n’est certainement pas encore un problème résolu sur le marché grand public.

Caveat emptor.

Maintenant lis: