De retour chez eux après un vol d’essai de 64 jours, les astronautes Doug Hurley et Bob Behnken ont traversé l’atmosphère terrestre et parachuté dans le golfe du Mexique à l’intérieur d’un vaisseau spatial SpaceX Crew Dragon dimanche, une dernière étape majeure avant que la NASA ne certifie officiellement la capsule de l’équipage pour des missions opérationnelles à la Station spatiale internationale.

Le retour réussi de Hurley et Behnken a marqué un tournant dans le programme d’équipage commercial de la NASA, qui a favorisé des partenariats public-privé avec des entreprises américaines pour concevoir, développer et faire voler de nouveaux taxis spatiaux à capacité humaine après le retrait de la navette spatiale.

Les astronautes ont été lancés à l’intérieur du vaisseau spatial Crew Dragon de SpaceX le 30 mai, alors qu’ils ont mis une fusée Falcon 9 en orbite depuis le centre spatial Kennedy. Le lancement était la première fois qu’un équipage était en orbite depuis le sol américain depuis le dernier vol de la navette spatiale en 2011.

Avec les éclaboussures de dimanche dans le golfe du Mexique, la NASA est sur le point de certifier le vaisseau spatial Crew Dragon pour des voyages réguliers à destination et en provenance de la station spatiale. Cela permettra à l’agence spatiale de ne plus dépendre de la Russie pour le transport des équipages.

«Cela a été une véritable odyssée ces cinq, sept, huit dernières années – cinq ans depuis que Bob et moi avons commencé à travailler sur ce programme», a déclaré Hurley après le retour de dimanche. «Et être là où nous en sommes maintenant, (avec) le premier vol en équipage de Dragon, est tout simplement incroyable.

Non seulement l’arrosage de dimanche a été une étape importante pour la NASA, mais il est également entré dans l’histoire dans le domaine des vols spatiaux commerciaux. Le Crew Dragon est devenu le premier vaisseau spatial privé à transporter un équipage en orbite et à le ramener en toute sécurité sur Terre.

« Je pense que ce que cela annonce vraiment est fondamentalement une nouvelle ère dans les vols spatiaux, une nouvelle ère dans l’exploration spatiale », a déclaré Elon Musk, fondateur et PDG de SpaceX, dans une allocution dimanche soir à Houston pour accueillir Hurley et Behnken. «Nous allons aller sur la lune. Nous allons avoir une base sur la lune. Nous allons envoyer des gens sur Mars et rendre la vie multi-planétaire. «

Après s’être détaché de la Station spatiale internationale samedi soir, le vaisseau spatial Dragon transportant Hurley et Behnken s’est aligné pour une approche sud-ouest-nord-est d’une zone de débordement dans le golfe à environ 54 kilomètres au large de la côte de Floride près de Pensacola.

La capsule a largué sa section de coffre non pressurisée – avec les panneaux solaires du navire et le radiateur de contrôle thermique – juste avant de tirer un ensemble de jets de fusée Draco à 13h56. EDT (1756 GMT) pour une brûlure par désorbitation de plus de 11 minutes.

La brûlure au freinage a suffisamment changé la vitesse de la capsule pour permettre à la gravité terrestre de ramener le vaisseau spatial dans l’atmosphère, ce qui a fait le reste du travail pour ralentir la vitesse de Dragon de 17 500 mph (28000 kilomètres par heure) à seulement 15 mph (24 kilomètres par heure). ) pour splashdown.

Le vaisseau spatial a fermé son cône de nez quelques minutes plus tard, puis a rencontré les franges les plus hautes de l’atmosphère perceptible à 14 h 36. EDT (1836 GMT).

Vêtus de leurs combinaisons de pression ignifuges blanches fabriquées par SpaceX, les astronautes ont connu jusqu’à 4G lors de l’entrée. La capsule a volé sur pilote automatique, pointant son extrémité émoussée dans le flux d’air alors que les températures à l’extérieur du vaisseau spatial augmentaient jusqu’à 3500 degrés Fahrenheit (plus de 1900 degrés Celsius).

Une gaine de plasma a enveloppé la capsule pendant plusieurs minutes, provoquant une panne de communication attendue entre le Crew Dragon – que Hurley et Behnken ont appelé «Endeavour» – et le contrôle de mission SpaceX à Hawthorne, en Californie.

Les équipes au sol ont rétabli la liaison vocale avec les astronautes Dragon, et une paire de parachutes de drogue s’est déployée pour stabiliser la capsule. Quatre parachutes principaux orange et blanc se sont déployés à une altitude d’environ 18 000 pieds (5 500 mètres) pour ralentir la descente de la capsule au cours des dernières minutes avant l’éclaboussure.

La capsule de 13 pieds de large (4 mètres) et 16 pieds de haut (5 mètres) a éclaboussé à 14 h 48. EDT (1848 GMT).

«Endeavour, au nom des équipes de SpaceX et de la NASA, bienvenue sur la planète Terre», a déclaré Mike Heiman, communicateur radio de SpaceX. «Merci d’avoir piloté SpaceX.»

«C’était vraiment notre honneur et notre privilège de piloter le (premier) vol du Crew Dragon Endeavour», a répondu Hurley quelques instants après les éclaboussures. «Félicitations à tout le monde chez SpaceX.»

L’éclaboussure près de Pensacola était la première fois que des astronautes américains revenaient d’une mission spatiale avec un splashdown en mer depuis 1975, lorsque la mission Apollo-Soyuz Test Project est revenue sur Terre. C’était aussi le premier splashdown d’astronautes dans le golfe du Mexique.

La mission de Hurley et Behnken – connue sous le nom de Demo-2 ou DM-2 – a duré 64 jours depuis leur décollage de la côte spatiale de Floride le 30 mai.

Après avoir atteint la station spatiale le 31 mai, les astronautes ont rejoint l’expédition 63 dirigée par le commandant Chris Cassidy.

Cassidy et ses deux coéquipiers russes – Anatoly Ivanishin et Ivan Vagner – resteront à bord de la station spatiale jusqu’en octobre, date à laquelle ils retourneront à un atterrissage au Kazakhstan sur un vaisseau spatial russe Soyouz. Trois nouveaux membres d’équipage se lanceront vers la station spatiale le 14 octobre sur un nouveau vaisseau spatial Soyouz.

Au cours de leur séjour de deux mois, Hurley et Behnken ont aidé Cassidy, Ivanishin et Vagner dans les tâches de la station spatiale, en effectuant des expériences et en assurant la maintenance. Behnken a rejoint Cassidy lors de quatre sorties dans l’espace en juin et juillet pour remplacer les batteries des modules solaires de la station spatiale.

Un navire de récupération SpaceX nommé «Go Navigator» était en station dans le golfe du Mexique pour récupérer le vaisseau spatial Crew Dragon après son éclaboussure.

Deux «bateaux rapides» avec des membres de l’équipe de récupération se sont approchés de la capsule. Après s’être assuré que le vaisseau spatial était sûr, le plus grand bateau de récupération a pris position près du Dragon et a hissé la capsule hors de l’eau à l’aide d’un cadre de levage.

Une fois que le Dragon était sur le pont de Go Navigator, les techniciens de SpaceX ont détecté des niveaux élevés de tétroxyde d’azote à l’extérieur du vaisseau spatial. Le composé est utilisé comme oxydant pour les propulseurs de manœuvre du vaisseau spatial et est hautement toxique.

L’équipe de récupération a purgé une partie du vaisseau spatial pour le débarrasser des contaminants toxiques avant d’ouvrir le hath et d’aider Hurley et Behnken à sortir de la capsule pour les premiers contrôles médicaux.

SpaceX a déclaré que le navire de récupération avait environ 44 personnes à bord, y compris des responsables de SpaceX et de la NASA, des médecins, des infirmières et d’autres membres du personnel médical. Des techniciens de vaisseau spatial étaient à bord pour récupérer et sécuriser la capsule Dragon.

Hurley et Behnken ont ensuite conduit un hélicoptère jusqu’à la base aérienne navale de Pensacola, où ils sont montés à bord d’un avion de la NASA pour le vol de retour vers leur base à Houston.

Les astronautes sont revenus sur Terre avec environ 330 livres (150 kilogrammes) de fret, y compris des spécimens d’expérimentation congelés, du matériel personnel et un drapeau américain laissé sur la station spatiale par l’équipage final de la navette spatiale en 2011.

Hurley était le pilote du dernier vol de la navette spatiale.

Le drapeau a également volé sur STS-1, la première mission de navette, en 1981. L’équipage final de la navette l’a laissé sur la station spatiale pour être renvoyé par les prochains astronautes pour voler au laboratoire de recherche sur un vaisseau spatial américain.

Finalement, SpaceX a remporté le concours «capturer le drapeau» sur la haute frontière.

La NASA a attribué des contrats de plusieurs milliards de dollars pour développer et faire voler de nouvelles capsules d’équipage commerciales construites aux États-Unis à SpaceX et Boeing en 2014, après plusieurs années de travail de conception préliminaire.

SpaceX, fondé par Musk il y a 18 ans, a lancé avec succès un vol de démonstration non piloté Crew Dragon vers la station spatiale en mars 2019, puis a surmonté un revers lors des essais au sol du système d’abandon de lancement de Crew Dragon l’année dernière. Après avoir repensé une partie du système d’abandon et vérifié les nouvelles modifications apportées aux parachutes de la capsule, SpaceX a lancé la première mission Crew Dragon avec des astronautes le 30 mai.

La capsule d’équipage CST-100 Starliner de Boeing s’est mise en orbite pour son premier vol d’essai non piloté en décembre dernier, mais elle a rencontré des problèmes logiciels qui ont empêché le vaisseau spatial d’atteindre la station spatiale. Boeing a récupéré le vaisseau spatial avec un atterrissage réussi au Nouveau-Mexique, mais les responsables prévoient de relancer la mission de démonstration sans équipage plus tard cette année avant d’autoriser le Starliner à transporter des astronautes pour la première fois en 2021.

SpaceX a signé des contrats avec la NASA sur le programme Crew Dragon d’une valeur de plus de 3 milliards de dollars. Boeing a conclu un ensemble d’accords similaires avec la NASA d’une valeur de plus de 5 milliards de dollars pour le programme Starliner.

Les deux sociétés ont versé des sommes non divulguées aux programmes Crew Dragon et Starliner à partir de leurs propres fonds d’entreprise.

La NASA affirme que la sous-traitance de missions de vols spatiaux humains en orbite terrestre basse réduira les coûts, libérant ainsi un financement gouvernemental limité pour les voyages des astronautes sur la Lune, et éventuellement sur Mars.

Avec la première mission spatiale aller-retour de Crew Dragon avec des astronautes dans les livres, SpaceX et la NASA analyseront les données du vol d’essai Demo-2 avant de certifier officiellement la capsule commerciale pour les lancements opérationnels de rotation de l’équipage.

Le premier vol régulier de rotation de l’équipage, nommé Crew-1, devrait être lancé cet automne sur une fusée SpaceX Falcon 9 depuis le Kennedy Space Center. Quatre astronautes sont affectés au vol Crew-1.

«Nous ferons quelques gestes pour nous préparer à la certification dans quelques domaines différents», a déclaré Steve Stich, directeur du programme d’équipage commercial de la NASA. «Premièrement, nous examinerons toutes les données de télémétrie, toutes les données du Dragon. Nous l’avons fait pour tout le vol à ce jour. Nous allons le faire maintenant pour le désamarrage tout au long du démarrage et de la récupération.

«Nous le faisons conjointement avec SpaceX», a déclaré Stich, un ancien directeur de vol de la NASA. «Notre équipe de la NASA et SpaceX travaillent ensemble et parcourent toutes les données pour chacun des différents systèmes – maintien de la vie, propulsion, etc. Nous allons donc examiner toutes ces données pour nous assurer qu’il n’y a rien d’anormal.

Deuxièmement, nous allons examiner les parachutes », a déclaré Stich. «Les parachutes sont un système très important sur le véhicule. SpaceX faisait un excellent travail pour récupérer leurs chutes aujourd’hui, nous allons donc les reprendre et les analyser, les regarder, juste pour voir si elles ont bien fonctionné. «

La capsule Dragon qui a fait voler Hurley et Behnken dans l’espace volera à nouveau dans le cadre de la mission Crew-2 l’année prochaine. Gwynne Shotwell, président et chef de l’exploitation de SpaceX, a déclaré dimanche que la nouvelle conception du vaisseau spatial Dragon de la société – qui se décline en versions équipage et cargo – devrait être capable de cinq à 10 vols.

« L’un des avantages de la réutilisation, je dirais, est le fait que nous allons démonter une partie du véhicule », a déclaré Stich. «Le cône de nez se détachera, le bouclier thermique se détachera, nous commencerons à inspecter une partie du vaisseau spatial, et parfois nous pouvons en tirer des leçons.

« Nous allons donc faire cette inspection, puis nous mettrons tout cela ensemble et nous nous dirigerons vers la revue de certification, probablement vers la fin de ce mois ou au début du mois prochain. »

Les missions suivantes de Crew Dragon vers la station spatiale seront également lancées avec jusqu’à quatre passagers, et le vaisseau spatial – une fois certifié après le retour de Demo-2 – sera capable de missions d’une durée maximale de 210 jours.

Alors que le marché principal de SpaceX pour les missions d’équipage est avec la NASA et les astronautes du gouvernement, la société a les yeux rivés sur les passagers commerciaux. Plus tôt cette année, SpaceX a annoncé des accords avec Axiom Space et Space Adventures, deux sociétés qui organisent des expéditions orbitales avec des touristes spatiaux, des passagers payants et d’autres aviateurs spatiaux potentiels du secteur privé.

Un futur passager de Crew Dragon pourrait être Tom Cruise, qui envisage de filmer un film en orbite grâce à un partenariat avec SpaceX, selon le site de divertissement Deadline.

«Ce fut une mission extraordinaire, une journée extraordinaire pour la NASA, pour SpaceX, et franchement pour les Américains et tous ceux qui s’intéressent aux vols spatiaux», a déclaré Shotwell dimanche, faisant référence à la conclusion du vol d’essai Demo-2. «Ce n’est vraiment que le début. Nous commençons le voyage pour amener régulièrement des gens vers et depuis l’orbite terrestre basse, puis sur la Lune, et finalement sur Mars.

