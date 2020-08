Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Microsoft et Sony adoptent clairement deux approches différentes pour leurs écosystèmes de console de nouvelle génération, et Microsoft, jusqu’à présent, gagne la bataille pour des fonctionnalités conviviales pour les joueurs. Alors que la Xbox Series X prendra en charge les mêmes contrôleurs MS utilisés pour la Xbox One, la PlayStation 5 ne le sera pas. Au lieu de cela, la prise en charge des contrôleurs PS4 sur la PS5 sera limitée et arbitraire.

Les périphériques spécialisés, « tels que les volants de course, les bâtons d’arcade et les bâtons de vol sous licence officielle, fonctionneront avec les jeux PS5 et les jeux PS4 pris en charge. » Les casques Platinum et Gold ainsi que les casques tiers qui se connectent via le port USB ou la prise audio fonctionneront, ainsi que la manette sans fil DualShock 4 ou les manettes de jeu tierces sous licence officielle – à condition que vous jouiez à des «jeux PS4 pris en charge». Les contrôleurs PS Move et VR Aim fonctionneront également avec la PS5, à condition que vous jouiez un titre VR pris en charge (ce dernier n’est pas particulièrement surprenant, car il s’agit de contrôleurs spécifiques à la VR).

Sony suit cette déclaration déjà déroutante en disant: «Veuillez noter que tous les périphériques / accessoires sous licence officielle PlayStation ou tiers ne peuvent pas fonctionner sur PS5», ce qui annule plus ou moins la garantie qu’elle offrait auparavant. Les manettes de jeu tierces sous licence officielle fonctionneront, sauf celles qui ne fonctionnent pas. Quels sont ceux-là? Vérifiez auprès de votre fabricant.

Microsoft l’obtient. Sony ne le fait pas

Au cours du cycle de lancement de la PS4 / Xbox One, c’était Sony livrant KO après KO. Microsoft est monté sur scène et a parlé des émissions de télévision et de Steven Spielberg. Sony nous a dit que la console jouait à des jeux et coûtait 400 $. Microsoft voulait que ses fans soient enthousiastes à l’idée de tuer la distribution de jeux physiques. Sony a mis l’accent sur la continuité et sur la façon dont les choses ne changeaient pas.

Microsoft a clairement pris cette balle et a couru avec cette génération. La Xbox Series X lit vos jeux Xbox One, Xbox 360 et Xbox. Il prend en charge vos anciens contrôleurs. Il prend en charge les contrôleurs à mobilité limitée comme le contrôleur Xbox Adaptive. Il prend en charge la diffusion de jeux Xbox sur votre PC. La rétrocompatibilité de Sony s’étend à la PS4 et c’est tout. Microsoft a rendu public son intention d’aider les joueurs en leur demandant uniquement d’acheter une version du jeu qui sera jouable sur l’une ou l’autre des versions de la console. Au moins certains jeux multijoueurs seront de la prochaine génération en free-to-play sur Xbox, tandis que Sony continuera (apparemment) à facturer PlayStation Plus pour jouer en ligne dans des jeux non F2P.

Pour être clair: je ne possède ni Xbox ni PlayStation et je n’ai pas l’intention d’acheter du matériel actuel ou de nouvelle génération. Mais je trouve frappant à quel point Microsoft fait évoluer explicitement la Xbox Series X pour qu’elle ressemble à un PC. Personne ne construirait un nouveau PC et s’attendrait à ce qu’un périphérique cesse de fonctionner et il n’ya aucune excuse pour que Sony désactive les fonctionnalités du contrôleur; les boutons peuvent être remappés et les joueurs qui souhaitent utiliser du matériel plus ancien peuvent apprendre que certains boutons agissent différemment sur le matériel moderne. L’énorme avantage commercial de Sony par rapport à la Xbox One peut rendre l’entreprise plus confiante pour obliger les clients à payer pour les mêmes contrôleurs et jeux, ou elle peut avoir ses propres plans de réduction, mais jusqu’à présent, c’est une catégorie dans laquelle Microsoft a fait preuve d’un leadership significatif. .

Sony peut trouver que son slogan «Il joue à des jeux» colle un peu moins bien en 2020 qu’il ne l’a fait en 2013. La Xbox Series X tire parti du PC pour paraître toujours plus attrayante.

