WASHINGTON – Près d’un tiers des satellites de communications géostationnaires commerciaux en orbite fonctionnent au-delà de leur durée de vie nominale, un chiffre bien plus élevé que les années précédentes, selon une étude.

La société de recherche TelAstra de Los Angeles a constaté qu’en 2020, quelque 31% des comsats géostationnaires commerciaux étaient restés en service après leur retraite prévue, soit plus du double du nombre de satellites mettant du temps supplémentaire en 2009.

Roger Rusch, président de TelAstra, a déclaré que les opérateurs de satellites semblent maintenir des flottes plus anciennes pour deux raisons principales. Le plus immédiat est que les opérateurs ont commandé moins de satellites ces dernières années, ne leur laissant d’autre choix que de continuer à utiliser des satellites vieillissants ou de réduire leur couverture.

L’autre est que les opérateurs, lorsqu’ils commandent des satellites, achètent des modèles plus puissants qui peuvent faire le travail de plusieurs engins spatiaux antérieurs.

«Les satellites construits aujourd’hui ont une capacité beaucoup plus élevée, c’est donc une équation plus compliquée que de simplement regarder le nombre de satellites», a déclaré Rusch à SpaceNews.

En 2009, 15% en moyenne des satellites de communications géostationnaires commerciaux sont restés en service au-delà de leur durée de vie. En 2020, ce pourcentage avait plus que doublé, selon une étude de TelAstra. Crédit: TelAstra.

Les satellites géostationnaires sont généralement conçus pour une durée de vie nominale de 15 ans, bien que ce chiffre puisse varier. Rusch a déclaré qu’il y avait environ 350 comsats commerciaux en orbite géostationnaire.

Le maintien en service des satellites vieillissants est susceptible de devenir une tendance, a déclaré Rusch, d’autant plus que les opérateurs achètent plus de satellites à propulsion électrique qui nécessitent moins de carburant pour rester en orbite que les modèles à propulsion chimique. Les panneaux solaires sur les satellites vieillissants perdent progressivement leur efficacité, ce qui se traduit par moins d’énergie, mais les opérateurs peuvent couper certaines charges utiles pour maintenir un service limité, a-t-il déclaré. Les opérateurs peuvent également colocaliser des satellites avec une puissance limitée pour maintenir une couverture sur la même zone, a-t-il déclaré.

Rusch a cité Iridium comme un exemple sur lequel certains opérateurs peuvent se tourner, car les satellites de première génération d’Iridium ont été conçus pour des missions de sept ans, mais duraient souvent environ 20 ans. La constellation Gen-1 d’Iridium fonctionnait en orbite terrestre basse, tout comme la nouvelle constellation Iridium NEXT de la société, mais les leçons sont transférables sur l’orbite géostationnaire, a-t-il déclaré.

«Si ce type de planification très intelligente et intense devait être consacré aux satellites géostationnaires, vous pourriez probablement pousser la durée de vie utile de ces satellites à 30 ans sur une base régulière», a déclaré Rusch. «Je pense qu’une partie de cela continuera.»

Une tendance à faire voler des satellites plus anciens pourrait être troublante pour les fabricants qui espèrent de nouvelles commandes, mais c’est probablement une meilleure nouvelle pour eux que les sociétés de service de satellites, a déclaré Rusch. Les opérateurs de satellites auront éventuellement besoin de nouveaux satellites et la prolongation de la durée de vie en orbite n’en est qu’à ses débuts.

Northrop Grumman a lancé le premier service de maintenance par satellite au monde en octobre dernier et l’a connecté au satellite Intelsat-901, âgé de 19 ans, en février, commençant une prolongation de la durée de vie de cinq ans. La start-up Astroscale conçoit un service de maintenance de satellites grâce à l’acquisition d’Effective Space, et les poids lourds européens Airbus et Thales Alenia Space ont manifesté leur intérêt pour le marché de la maintenance.

Les opérateurs de satellites ont commandé l’an dernier 15 engins spatiaux de communications géostationnaires en concurrence commerciale, soit plus du double de ceux commandés en 2017 et 2018 combinés. Cette année, les opérateurs ont jusqu’à présent commandé 14 de ces satellites, mais la plupart (12) sont des commandes de satellites de remplacement déclenchées par une prochaine vente aux enchères de spectre aux États-Unis. Intelsat et SES prévoyaient tous deux de réduire la taille de leur flotte en Amérique du Nord sans les changements de politique du spectre qui ont motivé chacun à commander six satellites en bande C.