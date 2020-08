Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Google a taquiné les prochains Pixel 5 et 4a 5G il y a quelques semaines quand il a finalement lancé le Pixel 4a longtemps retardé. Nous n’avons pu voir qu’un minuscule fragment de l’appareil à l’époque, mais nous avons maintenant la première fuite fiable de la conception. Le nouveau rendu semble confirmer les fuites précédentes indiquant un Pixel phare plus simple (et probablement moins cher) cette année.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un rendu officiel ou d’une photo du vrai téléphone, il y a tout lieu de croire qu’il est exact. Cette fuite provient d’OnLeaks, qui utilise régulièrement des fichiers CAO divulgués pour recréer les téléphones avant le lancement. OnLeaks a fonctionné à plein régime avec de nombreux appareils ces dernières années, et il n’y a aucune raison de penser que ce sera différent. Alors, que pouvons-nous glaner de cette fuite? Le Pixel 5 ressemble beaucoup au Pixel 4a.

L’écran s’étend d’un bord à l’autre comme le 4a, et il y a la même petite caméra perforée dans le coin supérieur gauche. Ce sont les lunettes les plus minces à ce jour sur un téléphone Pixel phare, mais cela pourrait signifier que nous perdons le module Soli «Motion Sense» et les capteurs infrarouges pour Face Match. D’un autre côté, beaucoup seront heureux de voir le capteur d’empreintes digitales faire un retour cette année – il se trouve à l’arrière du téléphone, exactement là où il se trouve sur le Pixel 4a. Cependant, il ne semble pas que la prise casque arrive pour le trajet.

Selon OnLeaks, l’appareil mesurera 144,7 x 70,4 x 8,1 mm et le module de caméra ajoutera 0,4 mm. C’est presque exactement la même taille que le Pixel 4a, donc un écran similaire de 5,8 pouces est probablement dans les cartes. Le module de caméra dans les rendus dispose de trois capteurs, une première pour la gamme Pixel de Google. Nous envisageons probablement un large, un téléobjectif et un ultra-large, qui fusionneront tous de manière transparente dans l’application appareil photo de Google.

Les fuites précédentes indiquent une puce Snapdragon 765 ARM à l’intérieur plutôt que le 865 extrêmement cher. Cela signifie probablement pas de prise en charge de la 5G à ondes millimétriques, mais il devrait y avoir une 5G inférieure à 6 avec une meilleure autonomie que celle que vous pouvez obtenir avec le 865. Stockage et RAM sont en suspens, mais j’espère que Google ne lésine pas comme par le passé.

Le Pixel 5 s’annonce comme un pas en arrière technologique pour l’équipe Pixel de Google après avoir été si fier de Soli et de Face Match sur le Pixel 4. Ce téléphone, d’ailleurs, a été abandonné après seulement 10 mois. Donc, peut-être revenir aux sources était le bon choix.

