Les scientifiques qui étudient les restes d’anciens rhinocéros laineux ont découvert que le changement climatique, et non la chasse humaine, a conduit à leur disparition.

La chronologie qui suggérait que les humains étaient responsables de l’extinction ne semble plus valide.

Les rhinocéros laineux ont été anéantis lorsque les températures ont grimpé en flèche sur une période de quelques décennies seulement.

Les humains sont souvent blâmés et c’est parce que, la plupart du temps, nous gâchons les choses. Lorsque des chercheurs étudiant l’extinction de l’ancien rhinocéros laineux ont trouvé des preuves que nos ancêtres humains aimaient les chasser, ils ont supposé qu’une fois de plus, les humains avaient poussé une espèce à l’extinction.

Il s’avère que ce n’est peut-être pas le cas. Le rhinocéros laineux a toujours disparu – cela ne change pas encore – mais une nouvelle étude suggère que les humains ne sont pas la raison de sa disparition. Avec des échantillons d’ADN provenant de plus d’une douzaine de restes de rhinocéros laineux, les chercheurs ont pu identifier le véritable coupable: le changement climatique.

Dans une nouvelle étude publiée dans Current Biology, les scientifiques révèlent que, sur la base de l’échantillonnage d’ADN, il semble que la variété génétique des populations de rhinocéros laineux était robuste jusqu’à ce qu’ils soient anéantis, ce qui réfute la théorie selon laquelle ils ont été traqués jusqu’à des nombres sans cesse décroissants. De plus, une datation plus précise de l’afflux humain en Sibérie place nos ancêtres dans la région beaucoup plus tard qu’on ne le pensait auparavant, ce qui signifie que l’arrivée des humains et l’extinction des rhinocéros ne s’alignent plus correctement.

La disparition du rhinocéros laineux en tant qu’espèce est survenue rapidement, plutôt qu’un lent déclin comme c’est souvent le cas lorsque les humains chassent un animal au bord de l’effondrement. Au contraire, il semble que l’extinction des animaux puisse bien correspondre à une vague de chaleur qui a frappé la Terre alors que l’ère glaciaire se terminait. On pense que des changements de température moyens de près de 20 degrés ont secoué la planète en seulement 30 ans, ce qui aurait eu un impact extrême sur les animaux aptes à vivre dans des environnements beaucoup plus glaciaux.

Ce changement a peut-être eu un impact dramatique sur les types de plantes qui étaient abondantes dans les régions où les rhinocéros laineux vivaient, limitant gravement leur approvisionnement alimentaire et provoquant un stress extrême sur la population.

«La contraction de la population conduisant à l’extinction du rhinocéros laineux peut donc avoir été soudaine et principalement due au réchauffement rapide de l’interstadial Bølling-Allerød», écrivent les chercheurs. «De plus, nous identifions des adaptations spécifiques du rhinocéros laineux au climat arctique, similaires à celles du mammouth laineux. Cette étude met en évidence comment les espèces réagissent différemment aux fluctuations climatiques et illustre davantage le potentiel de la paléogénomique pour étudier l’histoire évolutive des espèces éteintes.

Ainsi, bien que ce soit peut-être une bonne nouvelle que les anciens humains n’aient pas anéanti l’espèce, il semble que le monde lui-même ait changé trop rapidement pour que le rhinocéros laineux s’adapte. RIP le rhinocéros laineux.

