Les pêches vendues dans les magasins Aldi sous le nom de Wawona sont rappelées en raison d’une contamination confirmée à la salmonelle.

Des dizaines de personnes auraient contracté des infections à salmonelles après avoir mangé les pêches, et 14 de ces personnes ont dû être hospitalisées.

Si vous avez des pêches contaminées, il est conseillé de les jeter immédiatement.

Hé, alors, tu te souviens de cet énorme rappel d’oignon qui est toujours en cours? Oui, c’est assez mauvais et vous ne devriez certainement pas manger d’oignons provenant de l’une des sources douteuses indiquées dans le rappel. J’aimerais avoir de bonnes nouvelles pour vous. Au lieu de cela, je signale un nouveau rappel sur des produits potentiellement contaminés par des salmonelles, et cette fois, le coupable est les pêches.

Eh bien, les pêches ne sont pas exactement le coupable, ce serait Wawona Packing Co., qui distribue les fruits dans les magasins Aldi à travers le pays. Le rappel concerne neuf États et jusqu’à présent, près de 70 cas confirmés ont été signalés.

Le bulletin du CDC annonçant le rappel indique que les pêches ont été vendues dans les magasins Aldi des États suivants: Connecticut, Illinois, Iowa, Kentucky, Massachusetts, Michigan, Minnesota, New Hampshire, New York, Dakota du Nord, Ohio, Rhode Island, Dakota du Sud , Vermont, Virginie-Occidentale et Wisconsin.

Les fruits potentiellement contaminés ont apparemment été vendus à partir du 1er juin. Les fruits sont maintenant retirés des étagères des magasins et il est conseillé à quiconque a acheté l’une des pêches du 1er juin à aujourd’hui de jeter les pêches immédiatement et de ne pas les manger, même si vous ou quelqu’un d’autre en avez mangé dans le même sac et pas tombé malade. Le CDC conseille également aux restaurants et aux autres détaillants qui peuvent avoir acheté les pêches de les jeter et de prendre des mesures pour désinfecter tout ce avec quoi ils ont pu entrer en contact.

Malheureusement, le fruit contaminé n’a pas été capturé lors d’une inspection comme c’était le cas pour les oignons, et jusqu’à présent 68 personnes ont contracté une infection à salmonelles. Parmi ces personnes, 14 ont présenté des symptômes suffisamment graves pour justifier une hospitalisation. Heureusement, aucun décès n’a été signalé pour le moment.

Comme le note le CDC, il est possible ou même probable qu’il y ait plus d’infections causées par les pêches qui n’ont pas encore fait surface, car cela peut prendre des semaines avant que quelqu’un ne signale sa maladie et que les médecins aient une chance de remonter à la source.

Les infections à Salmonella disparaissent généralement d’elles-mêmes, mais selon l’individu, certains symptômes très graves peuvent apparaître. Des nausées, des crampes, de la fièvre et même des diarrhées sanglantes sont possibles, et les enfants, les personnes âgées et les personnes dont le système immunitaire est affaibli ou dont le système immunitaire est déjà atteint sont plus à risque de complications graves.

Évidemment, si vous avez l’une de ces pêches, jetez-les immédiatement. Une fois que cela est fait, désinfectez tout ce que le fruit a pu toucher, y compris les bols, les comptoirs ou les sacs réutilisables.

