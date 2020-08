Les premières estimations sont qu’un vaccin efficace et viable contre le coronavirus pourrait atteindre la ligne d’arrivée et être prêt à être introduit dans la population générale d’ici la fin de cette année.

Cependant, le changement ne se produirait pas du jour au lendemain en termes d’impact sur la pandémie de coronavirus. Faire vacciner tout le monde représentera un défi logistique majeur.

Même ainsi, on craint qu’un vaccin contre le coronavirus ne fonctionne même pas ou fournisse peu de protection à au moins un groupe de personnes – les obèses.

Pour les près de 19 millions de personnes dans le monde qui ont contracté le COVID-19 jusqu’à présent pendant la pandémie de coronavirus, ainsi que pour les millions d’autres prenant tant de précautions pour se protéger et protéger leurs proches contre le virus COVID-19, un coronavirus le vaccin ne peut pas venir assez vite. En effet, la promesse de mettre fin à cette situation et d’arriver à tout ce qui se trouve de l’autre côté de la pandémie peut se résumer en un mot pour ces personnes et pour nous tous, en fait: un vaccin.

Le président Trump a insisté, sans doute de manière agressive, sur l’émission de radio de Geraldo Rivera jeudi sur le fait qu’un vaccin contre le coronavirus est possible avant la date de l’élection présidentielle du 3 novembre. Cela peut ou non être le cas (ce ne sera probablement pas le cas, même si certains experts respectés prédisent qu’un vaccin pourrait se matérialiser d’ici la fin de cette année). Cependant, il y a un aspect d’un vaccin dont on commence à parler maintenant, qui représente une mauvaise nouvelle pour une large tranche de la population américaine, et qui comprend les personnes qui, selon eux, un vaccin contre le coronavirus réussi ne pourront pas aider: les obèses .

Plus de 107 millions d’Américains, selon une estimation, peuvent être classés comme «obèses», et les chercheurs disent que nous savons déjà que les vaccins qui offrent une protection contre tout, de la grippe au tétanos et à la rage sont moins efficaces lorsqu’ils sont administrés aux adultes obèses qu’au général. Publique. Un vaccin contre le coronavirus suivra probablement le même schéma.

«Aurons-nous un vaccin (COVID-19) l’année prochaine adapté aux personnes obèses? Pas question », a déclaré à . Raz Shaikh, professeur agrégé de nutrition à l’Université de Caroline du Nord-Chapel Hill. «Cela fonctionnera-t-il encore chez les obèses? Notre prédiction est non. »

Au début de la pandémie de coronavirus, les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis ont averti que les personnes ayant un indice de masse corporelle supérieur à 40, y compris les personnes considérées en surpoids de plus de 100 livres, courent le plus grand risque de devenir gravement malades à cause du coronavirus. Cette désignation englobe près de 10% des Américains. Mais au fur et à mesure que nous en apprenions davantage sur le virus, qui il affecte et comment, les autorités fédérales ont élargi cette catégorie de personnes pour inclure toute personne ayant un indice de masse corporelle d’au moins 30, ce qui élargit le nombre d’adultes américains les plus exposés au coronavirus à plus de 42% des Américains.

La liste du CDC des conditions médicales sous-jacentes qui peuvent exacerber une infection au COVID-19 comprend:

Maladie rénale chronique

MPOC (maladie pulmonaire obstructive chronique)

Obésité (IMC de 30 ou plus)

État immunodéprimé (système immunitaire affaibli) suite à une greffe d’organe solide

Maladies cardiaques graves, telles que l’insuffisance cardiaque, la maladie coronarienne ou les cardiomyopathies

Drépanocytose

Diabète de type 2

