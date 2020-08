Les chercheurs ont découvert un nouveau type de cellule gustative capable de détecter le rang complet des stimuli gustatifs.

Les cellules sont différentes des cellules des papilles gustatives précédemment connues en ce qu’elles ont de multiples voies pour envoyer des signaux au cerveau, quel que soit le type de stimuli du goût.

La recherche a été menée à l’aide de modèles murins.

Avec tous les progrès scientifiques incroyables qui se font à travers le monde sur une base apparemment quotidienne, vous pensez que quelque chose d’aussi simple que la bouche humaine ne rapporterait pas grand-chose dans le domaine des nouvelles découvertes. Eh bien, vous pensez cela, mais vous vous trompez, car une nouvelle étude publiée dans PLOS Genetics révèle qu’il peut y avoir un tout nouveau type de bouton de goût caché dans nos trous de fourche que les scientifiques n’ont même jamais su.

Les papilles gustatives, telles que nous les connaissons, détectent des types spécifiques de stimuli. Il y a des papilles gustatives qui détectent les choses sucrées, celles qui détectent les choses acides, etc. Maintenant, les chercheurs affirment qu’il existe un type de bouton de goût qui peut détecter tous les différents goûts, et cela n’a jamais été documenté auparavant.

Dans le passé, les scientifiques ont proposé qu’il existe des papilles gustatives capables de détecter un large éventail de stimuli, mais c’était une théorie qui restait entièrement non prouvée. Les chercheurs de cette étude ont utilisé des souris pour plonger profondément dans la manière dont les papilles gustatives transmettent des informations au cerveau. Ils ont découvert qu’il existe un type unique de cellule gustative qui peut gérer tout un tas de profils gustatifs.

En ce qui concerne les papilles gustatives, il existe trois types de cellules qui fonctionnent généralement. Les premiers ne font pas beaucoup de détection mais ils servent de support au réseau de cellules gustatives qui les entourent. Le deuxième type peut aider à détecter les goûts amers et sucrés, ainsi que les stimuli umami (ou salés). Le troisième type détecte la salinité et l’acidité. Combinées, ces cellules constituent notre capacité à goûter, mais dans leurs recherches, les scientifiques ont découvert qu’il existe une sorte de ramification du troisième type de cellules qui a beaucoup plus de réactivité qu’on ne le pensait auparavant.

Ce type unique de cellule de type III peut détecter et relayer les signaux de tous les types de goût en utilisant plusieurs voies vers le cerveau. Ils peuvent gérer tous les différents types de goûts et envoyer ces signaux au cerveau comme le feraient les autres cellules.

«Notre étude décrit une nouvelle population de cellules gustatives capables de détecter plusieurs types de stimuli, y compris des produits chimiques de différentes qualités gustatives», écrivent les chercheurs. «Ainsi, les cellules gustatives peuvent être sélectives ou généralement sensibles à des stimuli similaires aux cellules du cerveau qui traitent les informations gustatives. La présence de ces cellules gustatives largement réactives donne un nouvel aperçu de la manière dont les informations gustatives sont envoyées au cerveau pour traitement.

C’est une découverte plutôt intéressante, et même si elle n’aura peut-être pas d’incidence sur le plaisir de votre prochain repas, au moins maintenant vous savez qu’il se passe peut-être encore plus de choses dans votre bouche que vous ne le pensiez.

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et les tendances de la réalité virtuelle, des appareils portables, des smartphones et des technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste après sa dépendance au jeu.